قرار بايدن.. والتصعيد في أوكرانيا!

شهدت الأيام الماضية تصعيداً خطيراً في الحرب الدائرة في أوكرانيا، وذلك بقرار الرئيس الأميركي السماح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ الأميركية في ضرب العمق الروسي، وقد حذت حذوه كلٌّ من بريطانيا وفرنسا. وأثار هذا القرار استغرابَ العديد من المحللين، لأنه سيفضي إلى تصعيد أكيد، وليست هذه هي المشكلة، فسياسات بايدن تجاه تلك الحرب صبت دائماً في اتجاه التصعيد، لكن الغريب أن يأتي القرار قبل شهرين من انتهاء ولايته الرئاسية، وليس هذا أيضاً مكمن الغرابة، وإنما مكمنها أن الرئيس القادم إلى البيت الأبيض لم يترك مجالا للشك طيلة حملته الانتخابية في نيته إنهاء الحرب، ومن هنا يمكن النظر إلى قرار بايدن باعتباره خروجاً على مألوف التقاليد الأميركية في هذه المرحلة الانتقالية ما بين انتهاء ولاية رئيس وقدوم آخر. وقد جرى العرف الأميركي على ألا يتخذ الرئيس المنتهية ولايته قرارات في قضايا خلافية، وإذا اضطُر لهذا فإنه من الملائم أن يشرك الرئيسَ القادم فيها، فما بالنا وقرار بايدن ينطوي على احتمالات واضحة لتصعيد خطير وصفه البعض بأنه ربما يكون مقدمة لحرب عالمية ثالثة، على أساس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يَدع مجالا للشك في أن قراراً مثل هذا يجعل الأطراف المتخذة له في حالة حرب مع روسيا، لأن الصواريخ التي سُمِح لأوكرانيا باستخدامها لضرب العمق الروسي لا يمكن للأطقم الأوكرانية تشغيلها، ومن ثم فلابد أن تقوم الدول مَصدر الصواريخ بهذه العملية، ومن هنا اعتبارها مشاركةً في الحرب بكل ما يعنيه ذلك من احتمالات تصعيد.

ومما يلفت الانتباه أن ترامب لم يعلق على هذا التطور في حينه، مع أنه يتعارض كل التعارض مع توجهاته، ويمكن من باب المخاطرة التحليلية التفكير في أن بايدن ربما عرض قراره على ترامب في لقائهما بعد فوزه. وقد لوحظ أن مدير اتصالات فريق ترامب الانتقالي لم يَرد على الأسئلة التي وُجهَت إليه بخصوص علم ترامب بقرار بايدن مسبقاً، وأضاف أن ترامب وحده أو من يفوضه هو الذي يمكن أن يدلي بالإجابة على سؤال مثل هذا.. فهل يكون بايدن قد أطلع ترامب بالفعل على نية السماح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ الأميركية في ضرب العمق الروسي؟ الواقع أنه يمكن أن يستفيد من هذا القرار التصعيدي من منظور السياسة الواقعية، فلو أمكن لهذا القرار أن يفضي لإضعاف روسيا، فقد يكون عاملا مساعداً لترامب في الضغط عليها لتقديم بعض التنازلات تسهيلا للصفقة. غير أن هذا التفكير يكشف عن سوء تقدير للموقف الروسي؛ فالأهداف الروسية في الحرب، وهي الاحتفاظ بما تم ضمه من أراضي أثناء القتال، غير قابلة للتنازل بالنسبة لموسكو، ولن تتنازل القيادة الروسية عن جوهر موقفها بأي حال. وقد تم التلميح منذ فترة بالخيار النووي. كما أن التحركات التي اتخذتها القيادة الروسية عقب قرار بايدن أظهرت قدراً عالياً من التصميم، فقد أقرّ الرئيس فلاديمير بوتين تعديلات على العقيدة النووية الروسية بما يوسع احتمالات استخدام السلاح النووي، ثم قامت القوات الروسية بقصف مجمع عسكري صناعي أوكراني ضخم وتدميره بعد أن ضربت أوكرانيا أهدافاً في جنوب غرب روسيا، واستُخدم في هذا الهجوم صاروخ فرط صوتي من طراز «أوريشنيك» ذي القدرة التدميرية الفائقة.

*أستاذ العلوم السياسية - جامعة القاهرة