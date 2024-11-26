مركبة تابعة لدورية الحدود الأميركية على مشارف مدينة سانلاند بارك في مقاطعة دونيا آنا بولاية نيو مكسيكو الجنوبية الأميركية، بالقرب من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. وقد بدأت الإدارة «الديمقراطية» الحالية وضع مزيد من الإجراءات والقواعد الضابطة بغيةَ الحد من عبور المهاجرين غير الشرعيين الحدودَ البرية مع كل من الجارتين، المكسيك في الجنوب وكندا في الشمال، لا سيما أن موضوع الهجرة أصبح في قلب النقاش السياسي العام الأميركي، خلال الحملة الانتخابية الأخيرة وقبلها بعدة أشهر.

وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قد اتهم الإدارة الحالية بالتساهل في هذا الملف، ما سمح بقدوم موجات من المهاجرين غير الشرعيين اعتبرَهم تهديداً أمنياً وثقافياً واقتصادياً لمستقبل البلاد، ولذا فقد تعهد بفرض تعريفات جمركية على كل من كندا والمكسيك إلى أن تُوقفَا تدفقَ المهاجرين عبر الحدود البرية.

وفي أحدث تصريح له بهذا الشأن، أعلن ترامب أنه سيفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 في المئة على جميع المنتجات المستوردة من المكسيك وكندا، بمجرد تَسلُّمه مهامَ منصبه الرئاسي في يناير القادم. وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»، الاثنين الماضي، اعتبر ترامب أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز أمن الحدود ومنع دخول المخدرات إلى الولايات المتحدة من الدولتين الجارتين. وأوضح ترامب أن «آلاف الأشخاص يصلون عبر المكسيك وكندا، حاملين مستويات غير مسبوقة من المخدرات إلى داخل الولايات المتحدة». وحذَّر من أن آلاف الأشخاص يحاولون حالياً عبورَ الحدود الأميركية «المفتوحة»، واصفاً ذلك بأنه أمر «لا يمكن إيقافه». وتابع: «في 20 يناير المقبل (تاريخ تَسلُّمه مهامَه رسمياً)، سأوقّع الوثائقَ اللازمة لفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 بالمئة على المنتجات المستوردة من المكسيك وكندا». وأكد أن «هذه التعريفات ستظل ساريةً حتى وقف تدفق الهجرة غير الشرعية إلى بلدنا». واعتبر ترامب أن المكسيك وكندا لديهما القدرة، كما أن لديهما الحق الكامل، لحل هذه المشكلة، مضيفاً: «نطلب منهما استخدام القوة، وقد حان الوقت لكي تتحملا تكلفة باهظة إلى حين حل هذه المشكلة». (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)