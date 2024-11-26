العمل المناخي.. تمكين الدول النامية بالطاقة النظيفة

يمكن اعتبار نتائج مؤتمر «كوب29» في أذربيجان في عطلة نهاية الأسبوع الماضي بمثابة صدى دبلوماسي لنتيجة الانتخابات الأميركية قبل ثلاثة أسابيع. في الولايات المتحدة، وجد التقدميون أنفسهم محاصرين بتحالف قوي بشكل مدهش من «الجمهوريين» التقليديين، وفصيل من الطبقة العاملة والمؤيدين من غير البيض الذين اعتبروهم، ربما بسذاجة، حلفاءهم الطبيعيين. وفي مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في باكو، وجدت الدول الغنية أن الجهود الرامية إلى الحد من انبعاثاتها الخاصة وتمويل برامج المناخ في أماكن أخرى من العالم لم تجلب سوى القليل من التأييد لدى البلدان النامية الأكثر عرضة لخطر الاحتباس الحراري العالمي.

كلا الموقفين يشكلان مثالين قويين على السياسة الطموحة. فمنذ القرن التاسع عشر، كان «المحافظون» يروجون لأنفسهم بين الناخبين من خلال الزعم بأن سياساتهم كانت أفضل وسيلة لتحقيق الثروة والاستقلال الذي يسعى إليه الناخبون من الطبقة العاملة.

ويتبع معارضو العمل المناخي نفس النهج مع الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط: يدّعون أن حماية البيئة مؤامرة حمائية تهدف إلى إبقاء الدول الفقيرة فقيرة. ويؤكدون أن الوقود الأحفوري هو الوحيد القادر على تحقيق التنمية التي تحتاجها هذه الدول لتصبح غنية. ولا يمكن للدول الغنية أبدا أن تفعل ما يكفي لسداد «دين الكربون» الذي تسببت فيه.

إنها حجة قوية لأنها تحمل شيئاً من الحقيقة. فكّر في 86 دولة يصنفها البنك الدولي على أنها «مرتفعة الدخل». فبعد القوى التقليدية في أوروبا، واليابان، وأميركا الشمالية، وأوقيانوسيا وجيرانها المباشرين في منطقة الكاريبي وأوروبا الشرقية، فإن المجموعة الأكبر تضم جميع الدول المصدرة للنفط.

وبالنسبة للدول التي لا تزال تصعد سلم التنمية، يبدو النمو السريع في الصين والهند (اللتين تحرقان معاً 70% من الفحم في العالم) بمثابة إعلان جذاب لمسار مشابه نحو الثروة يعتمد على الوقود الأحفوري.

وعلى هذه الخلفية، كثيراً ما تنتهي القمم العالمية، مثل الانتخابات الديمقراطية، إلى إصدار أحكام حول أي الجانبين من المرجح أن يثري أولئك الذين هم في أسفل الهرم. ويتعين على البلدان الغنية الواعية بتغير المناخ أن تقبل أنها خسرت هذه الحجة.

فكّر في المساومات حول رفع مبلغ 100 مليار دولار لتمويل المناخ سنوياً، والذي وعدت به قمة كوبنهاجن في عام 2009، إلى 300 مليار دولار بعد عقد من الزمان. إن هذا المبلغ زهيد مقارنة بالتريليونات المطلوبة، كما كتب زميلي مارك جونجلوف، وخاصة عندما نأخذ في الاعتبار أن القليل منه يُعد تمويلاً جديداً، بينما الجزء الأكبر منه عبارة عن قروض عادية. والأهم من ذلك، أنه يفشل في منافسة الجاذبية المالية الملموسة للتنمية القائمة على الوقود الأحفوري.

تُعد الجابون، عضو منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في وسط أفريقيا، مثالاً واضحاً. فمع تعداد سكانها الذي يبلغ 2.5 مليون نسمة، تتلقى الجابون في كثير من الأحيان استثمارات أجنبية مباشرة مماثلة لتلك التي تتلقاها جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة. أو انظر إلى غيانا، أسرع دول العالم نمواً، والتي كان لديها العام الماضي استثمارات أجنبية مباشرة أكثر من تايوان أو الفلبين، وضعف ما تلقاه كامل منطقة البحر الكاريبي. (ونحن نستبعد المبالغ الضخمة للغاية التي تلقتها المراكز المالية الخارجية في منطقة الكاريبي مثل جزر كايمان وجزر فيرجن البريطانية، لأن هذه ليست استثمارات أجنبية حقيقية بل بلدان تستخدم ككيانات مرور للاستثمار في أماكن أخرى).

من بين 31.3 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر الذي ذهب إلى أقل 45 دولة نمواً في عام 2023، تدفق أكثر من ثلثه إلى سبع دول - تشاد وموريتانيا وموزمبيق والسنغال والسودان وأوغندا وتنزانيا - التي تدير أو تبني مشاريع تصدير النفط.

ما الذي يمكن أن تقدمه الدول الغنية كبديل؟

إن ميزة النفط هي أن حقول النفط والمحطات تقترض الأموال وتحصل على عائدات التصدير بالدولار الأميركي، مما يمنحها تحصيناً ضد أزمات العملة التي تعاني منها البلدان الفقيرة. إذا استخدمت الدولار الأميركي في عام 2021 لتمويل مزرعة رياح خارج القاهرة، لكنت قد وقعت في ورطة هذا العام عندما انخفض الجنيه المصري إلى حوالي ثلث قيمته آنذاك. ومن غير المحتمل أن يتمكن المستهلكون لديك من دفع تعريفات الكهرباء المرتفعة بما يكفي لتغطية مدفوعات الفائدة الخاصة بك.

أفضل إجابة هي أن تدرك الدول الغنية أن تغير المناخ أزمة حقيقية، وتتصرف على هذا الأساس. كان لإصدار 650 مليار دولار في عام 2021 من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي - وهي عملة شبه غامضة معروفة أساساً للبنوك المركزية - دور حاسم غير معلن في حماية الدول الفقيرة من أضرار كوفيد-19. يتم الآن تحويل حوالي 69 مليار دولار من الإجمالي إلى تمويل المناخ.

إن ما نحتاج إليه الآن هو برنامج أكثر دراماتيكية لتمكين البلدان الفقيرة من شراء الأعداد الهائلة من الألواح الشمسية والبطاريات وطواحين الهواء التي يستطيع العالم إنتاجها. وقد لا تدر هذه الأموال عائداً جيداً بالمعنى المالي الصارم. ولكن الفائدة التي سيجنيها العالم إذا تمكنت كل دولة من التصنيع والثراء على حساب الطاقة النظيفة ستكون أكبر بكثير.

كاتب متخصص في تغير المناخ وشؤون الطاقة