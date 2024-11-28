مجمع مؤقت تستضيف فيه مدينة نيويورك مئات العائلات المهاجرة، في «فلويد بينيت فيلد» بحي خليج جامايكا في بروكلين. ويبدو أن هذا المجمع سيصبح مثار جدل بالمرحلة المقبلة، ذلك لأن مسؤولي مدينة نيويورك لديهم خطط لإغلاق ملجأ عملاق للمهاجرين في بروكلين وسط مخاوف من أن المنشأة ستجذب اهتمام الإدارة الجديدة التي تركز على التعامل الصارم مع المهاجرين. يحمل الملجأ، وهو عبارة عن مجمع يأوي حوالي 2000 من طالبي اللجوء، تم تدشينه على مَدرج سابق للطائرات ميزة أخرى: فقد تم بناؤه على أرض تؤجرها الحكومة الفيدرالية لمدينة نيويورك. ويبدو أن هناك مخاوف من احتمال إلغاء عقد الإيجار لحظة تولي الإدارة «الجمهورية» الجديدة مقاليد السلطة في يناير المقبل أو إرسال ضباط الهجرة إلى الملجأ للقبض على غير الأميركيين..وسيناريو إغلاق المجمع يدفع مدينة نيويورك نحو تحديد المكان الذي يمكن أن يتم فيه نقل 500 عائلة مهاجرة قبل تنصيب ترامب، وهو «جمهوري» تعهد باحتجاز وترحيل المهاجرين الذين ليس لديهم وضع قانوني بشكل جماعي. وتقدم حكومة ولاية نيويورك حالياً تمويلاً لمخيم اللاجئين بـ250 مليون دولار سنوياً، ويساورها القلق الآن من إغلاق المخيم، وفي هذه الحالة ستضطر لتوفير أماكن بديلة للمهاجرين بتكلفة جديدة. وحسب «نيويورك تايمز»، لم يتم الانتهاء من خطط إغلاق الملجأ، لكن الاتفاقية الحالية تسمح لكل من المدينة أو الحكومة الفيدرالية بالخروج من عقد الإيجار مع مهلة قصيرة نسبياً. نيويورك تؤوي أكثر من 57000 مهاجر يقيمون داخل 210 ملاجئ وفنادق ومرافق خيام مؤقتة في جميع أنحاء المدينة، لكن المأوى المؤقت في فلويد بينيت فيلد، الذي افتتح في نوفمبر 2023، هو المأوى الوحيد للمهاجرين في نيويورك الذي تم تدشينه على أرض فيدرالية.

(الصورة من خدمة نيويورك تايمز)