قمة التعاون الخليجي.. والقرارات المهمة

تأتي قمة دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام (2024)، والتي تُعقَد اليوم (الأول من ديسمبر)، في ظل أحداث ومتغيرات متلاحقة على الساحة الإقليمية والدولية. لذا فهي قمة بالغة الأهمية، وكل الأنظار تتطلع إلى ما ستتمخض عنه من قرارات تصب في مصلحة شعوب دول إقليم الخليج العربي، بما يعزز الاستدامة في سبل العمل على توفير الاستقرار الأمني والازدهار الاقتصادي في المنطقة والعالم. وانعقاد مثل هذه القمة في نهاية كل عام له أهميته الكبيرة في الوقوف على آخر التطورات التي حدثت منذ آخر قمة خليجية سبقتها، مما يؤكد حرصَ قادة دول مجلس التعاون على الاجتماع والتواصل من أجل مصلحة الجميع في هذا الجزء مِن العالم، كما يعزز اطمئنان شعوب الدول الخليجية إلى أن أمور مجتمعاتهم ومستقبلها في أمان تحت راية قادة يحرصون كل الحرص على تحقيق المصالح الوطنية العليا على المديين الراهن والمستقبلي.

وكما تبحث قمة مجلس التعاون الخليجي مجملَ القضايا الرئيسية للمجلس، فهي تأتي في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط حرباً متواصلةً في قطاع غزة، وتزامناً مع موقف عربي وإسلامي متصاعد يطالِب بوقف الحرب على القطاع، وهو الموقف الذي عبّرت عنه قمةُ الرياض التي انعقدت في الآونة الأخيرة، والتي أدانت ما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة، وطالبت في بيانها بإرساء وقف لإطلاق النار هناك، وبوقف الحرب وتحقيق الأمن في لبنان أيضاً، وباتخاذ كل التدابير التي من شأنها أن تعيد الأمور إلى نصابها في المنطقة.

وتناقش اجتماعات القمة الخليجية العديدَ من ملفات التعاون المشترك بين دول المجلس، والتي يسعى القادة إلى اتخاذ قرارات فيها، وذلك تعزيزاً لمسيرة المجلس على كل المستويات، وتحقيقاً لمصالح وآمال شعوبه، بما يعزز سبلَ الأمن وأسسَ الاستقرار في الإقليم والمنطقة والعالم بأسره. وما فتئ مجلس التعاون يحرص على العمل من أجل الحفاظ على سياسة خارجية متزنة ومرنة، وعلى عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. كما أن هناك سعياً دائماً من المجلس ودوله لمساعدة البلدان الأخرى من خلال الأذرع الوطنية للتنمية والإغاثة.

ويعمل مجلس التعاون الخليجي على ربط علاقات خارجية مثمرة ومتوازنة، سواء بشكل ثنائي أو بشكل جماعي من خلال منظومة المجلس نفسه، حيث نجد خطوط تعاون وشراكات استراتيجية مع البلدان والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، لصالح المحتاجين في مناطق الأزمات والكوارث والحروب. نأمل أن تخرج قمة اليوم بقرارات مهمة تحقق أفضل النتائج الإيجابية على الصعيدين الخليجي والشرق أوسطي، بما يسهم في وقف التوترات والحروب والاضطرابات.

*كاتب كويتي