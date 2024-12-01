بيني سمال، تطلق منطاداً جوياً في المحطة بالقرب من لودر، وسط أوتاجو، في نيوزيلندا. وهذا المنطاد مهمته الكشف عن محاولات حجب الشمس ضمن ما يعرف بالهندسة الجيولوجية الشمسية. وحسب تقرير «نيويورك تايمز»، فإنه مع استمرار ارتفاع حرارة الكوكب، فإن فكرة المحاولة المتعمدة لمنع الإشعاع الشمسي - والتي تسمى أحياناً تعديل الإشعاع الشمسي، أو الهندسة الجيولوجية الشمسية، أو التدخل المناخي - تحظى بالاهتمام. تنفق الحكومات والجامعات والمستثمرون وحتى المدافعون عن البيئة ملايين الدولارات على الأبحاث ونمذجة أنظمة الهندسة الجيولوجية.وفي منطقة بولدر، بولاية كولورادو الأميركية، في مجمع يخضع للحراسة عند سفح جبال روكي، يعكف علماء حكوميون على نوع جديد من نظام الإنذار العالمي: نظام قادر على اكتشاف ما إذا كانت دولة أخرى، أو ربما مجرد ملياردير مغامر، يحاول تعتيم الشمس. كل بضعة أسابيع، يطلق الباحثون في بولدر، كولورادو، منطادًا يرتفع 17 ميلًا في السماء. يتم إطلاق بالونات مماثلة بوتيرة أقل من مواقع في ألاسكا وهاواي ونيوزيلندا، جزيرة ريونيون، بالقرب من السواحل الأفريقية في مدغشقر، وحتى القارة القطبية الجنوبية. إنهم يشكلون اللبنات الأساسية لنظام من شأنه أن ينبه العلماء الأميركيين إلى الهندسة الجيولوجية، التي يمكن أن تكون طريقة سريعة نسبياً لتبريد الكوكب. ولكنها يمكن أن تطلق العنان لمخاطر لا حصر لها. ويشعر كثيرون بالقلق من أن الهندسة الجيولوجية الشمسية قد يكون لها عواقب غير مقصودة، مما يؤدي إلى تحطيم أنماط الطقس الإقليمية والإضرار بكل شيء من الزراعة إلى الاقتصادات المحلية. ومن الممكن أن تتم من دون أي لوائح أو ضوابط. وكل بالون يحمل أداة غريبة يبلغ وزنها 6 أرطال، بحجم صندوق الغداء تقريباً، مملوءة بالأسلاك والأنابيب. يقيس الجهاز الجزيئات الصغيرة المحمولة بالهواء، أو الهباء الجوي. «الصورة من خدمة نيويورك تايمز»