توظيف التراث في العلاقات الدولية

اجتذبت إمكانات توظيف التراث الثقافي كأداة فعّالة للسياسة الخارجية في العقود الأخيرة أبعاداً غير مسبوقة مكنت الدول من تنويع ترسانة أسلحة قوتها الناعمة، والدفع بمبادرات دائمة لجعل تراثها أيقونة حوكمة التراث الدولي، وهو ما سلّط الأضواء بصورة أكبر في الدول الكبرى وزاد من اهتمامها بدراسات التراث المرتبطة بالعلوم السياسية والنفسية والاجتماعية، وإنْ كان هذا المزيج كتخصص في بداياته وجزء من الطيف الأوسع للعلاقات الثقافية الدولية.

فلطالما تم حشد التراث من قبل الدول لتعزيز جاذبيتها وتأثيرها على الساحة العالمية، كما تساهم الموارد الثقافية بشكل كبير في ترتيبها العالي ضمن المؤشرات العالمية البارزة لـ«القوة الناعمة»، حيث تسعى دبلوماسية التراث من خلال الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية لتعبئة ما يوصف بالبعد الدولي للتراث الخاص بمجتمعاتها، وإعادة صياغة بعض الطرق التي عمل بها التراث كمكون للقوميات الثقافية والعلاقات الدولية، إلى جانب الترويج للتراث بشكل متزايد كأداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومنصة اتصال بين أصحاب المصلحة المختلفين، والتوقعات المتباينة لاستخدامات دبلوماسية التراث الكاريزمية، ودبلوماسية التراث الأكثر حذراً بغرض المقاربة بين التوقعات الدولية للتراث، وتعريف التراث المتشابك الذي يكمن وراء الأساطير القومية القابلة للانتقال والحصول على القبول بين الثقافات المختلفة.

كما أنه من المفيد كذلك أن نتصور التراث باعتباره عملية حاضرة جاءت من الماضي للتوجه نحو المستقبل دون أن نتجاهل متغيرات العصر، وأن نعمل اليوم لترك تراث مؤثر غداً أو نخلق بيئة تراثية افتراضية لما هو قادم، وهنا تبرز مقومات وأهداف النماذج الجيوثقافية لبعض الدول لاستعادة النفوذ والمكانة الدولية المبنية على النماذج التي تقوم على الهوية القومية والعرقية، والدينية، واللغة، فضلاً عن نموذج القيادة ممثلاً في شخص أو منظومة حكومية لحماية تلك النماذج ونشرها في دول الخارج القريب أولاً ومن ثم التوسع العالمي، مع النظر في تحديد أولويات وقابلية التنفيذ، ومعرفة حجم التأثير العميق الذي من الممكن أن تنتجه الحكومات ضمن مجالات انتشار نموذجها الجيوثقافي.

ومن منظور مغاير، فإن المحاصصة التراثية بين الشرق والغرب كانت ولا تزال محاصصة غير عادلة، ناهيك عن المحاصصة الخاصة داخل حدود الكتلتين، والتي تنقسم بدورها لتفرعات عديدة تحدد من يستحق أن نقول عن تراثه حضاري أو غير حضاري، أو مجرد ممارسة تراثية لا تستحق أن تكون أكثر من ممارسة محلية غير جديرة بالانتشار العالمي، وهي عملية دبلوماسية بامتياز تدعمها منظومات متعددة وميزانيات كبرى، وهو ما ترك تمايزاً ملحوظاً بين الصناعات التراثية والثقافية والصناعات الإبداعية، والكثير من القضايا الثقافية والمفاهيم ذات الصلة.

ومن الأمور الشائكة الأخرى، كذلك ضرورة الحديث عن الأمن الثقافي، وتقييم قوة التراث والموروث في الشؤون الدولية خارج الأطر التقليدية، والتفكير بتمعّن في أبعاد ومجالات الرقمنة التراثية، وكيف أن التقنيات الحديثة والاختراعات والتطبيقات الإلكترونية التي لا تتوقف على مدار العام قد جعلت من التراث عالماً آخر تماماً له جمهوره من مختلف الفئات العمرية والجنسيات المتنوعة، وعليه فإن العلاقة المتبادلة بين القيم السياسية وأمن الممارسات والممتلكات التراثية والثقافية تعد مرتكزات في صميم الشؤون العالمية لقضايا التسامح، وقبول الآخر المختلف والتعايش السلمي، كما أن التقاطع بين هذه القضايا يشكل الأساس لبيئة تراثية تفاعلية جديدة، ومستقبل التعاطي مع التراث والمُثل الثقافية في داخلنا كبشر.

ومن جانب آخر يمكن للدول ممارسة الدبلوماسية التراثية على سبيل المثال لا الحصر بالمساهمة في حفظ التراث المهدد بالانقراض في مناطق الاهتمام للدول في مختلف قارات العالم، والمشاركة في المهرجانات الشعبية للدول واستضافة وإطلاق برامج التبادل الثقافي للتراث وفعالياته المادية والمعنوية، وترميم الشواهد والآثار والمدن التاريخية، وتكريم الرموز التراثية والثقافية والفنية للآخرين داخل وخارج حدود الدولة المنفّذة للمبادرات، والاهتمام بصناعة التراث من خلال أفضل الممارسات العابرة للحدود الوطنية لمحترفي التراث، ومن خلال البراجماتية المرئية لنشطاء التراث في المجتمع المدني، وعولمة التراث المحلي بحلل تروق لباقي الثقافات وتدعم مفاهيم التنوع والتعددية الإيجابية.

*كاتب وباحث إماراتي في شؤون التعايش السلمي وحوار الثقافات.