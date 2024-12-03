ركوب الخيل إحدى الهوايات الممتعة التي يوفرها منتجع هاسيندا فيستا إيرموسا، بولاية موريلوس في المكسيك، لزواره من السياح والباحثين عن الاستجمام والترفيه. لكن الميزة الأهم لهذا المنتجع الذي يقع على بعد بضع ساعات بالسيارة من مدينة مكسيكو، كونه قام على فكرة تحويل مجموعة من العقارات التي يعود تاريخها إلى قرون مضت إلى مطاعم ومتاحف وفنادق وحدائق مائية يرتادها آلاف الزوار.

تقع هاسيندا في موقع رائع وسط مناظر الطبيعة الخلابة، وهي تشتهر بجمالها التاريخي والهندسي، إذ تمثل مزيجاً فريداً من العمارة الاستعمارية الإسبانية والبيئة الريفية المكسيكية، مما يجعلها وجهةً سياحية مميزة وموقعاً مثالياً للاسترخاء واستكشاف التاريخ.

وقد تأسست هاسيندا في القرن السادس عشر الميلادي على يد القائد الإسباني الشهير هرنان كورتيس. وكانت في الأصل مزرعة لقصب السكر، حيث أصبحت جزءاً من الاقتصاد الزراعي الذي اعتمد عليه الوجود الإسباني في المكسيك. ومع مرور الوقت، أصبحت هاسيندا مركزاً زراعياً مهماً في المنطقة، حيث اشتهرت بإنتاج السكر ومنتجات زراعية أخرى.

وتميزت مباني هاسيندا فيستا إيرموسا التاريخية بتصميم معماري يعكس الطابع الإسباني الكلاسيكي، مع استخدام الأحجار المحلية والجدران السميكة والأقواس الرشيقة. وقد اعتمد تخطيطها على الاحتفاظ بساحات واسعة، وحدائق غناء، وأحواض مائية ظلت تضفي على المكان جواً من البهجة والجمال. أما الأعمال الفنية التقليدية المنتشرة في أرجاء المكان فتعكس تاريخ المنطقة وثقافتها المميزين.

وقد تم تحويل هاسيندا فيستا إيرموسا إلى منتجع سياحي فاخر يجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، يشتمل على فندق جذاب وساحر لإقامة الحفلات والمناسبات الخاصة. يقدم الفندق غرفاً فاخرة ذات طابع تاريخي، حيث تتجلى الهندسة المعمارية العريقة بتفاصيلها التقليدية في الغرف والقاعات والأماكن المخصصة لحفلات الزفاف والتجمعات الاجتماعية والمناسبات المؤسسية الراقية.

وبالإضافة إلى ذلك يقدم المنتجع مجموعةً من الخدمات مثل المطاعم والمسابح، كما يوفر أنشطة متعددة مثل استكشاف الطبيعة المحيطة وزيارة المعالم القريبة وركوب الخليل. (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)