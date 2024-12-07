التزامٌ متواصل بدعم قضايا اللاجئين والنازحين

في إطار جهود تعزيز نهجها الإنساني الراسخ، نفَّذت دولة الإمارات العربية المتحدة سلسلةً من المبادرات والبرامج الهادفة إلى التخفيف من معاناة اللاجئين، من خلال جهودٍ منسَّقة عبر مختلف الوكالات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، والشراكات الدولية، ما يعكس نهجاً شاملاً ومتعدد الأوجه للمساعدات الإنسانية.

وأكَّدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم جهود المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتوفير الحماية المنقذة للحياة والمساعدة الأساسية لملايين اللاجئين والنازحين في جميع أنحاء العالم، كما جاء الإعلان عن مساهمةٍ بمبلغ 200 ألف دولار لعام 2025 لبرنامج «المفوضية»، ليكون دليلاً آخر على اضطلاعها بدورٍ رائدٍ في خدمة قضايا اللاجئين والنازحين حول العالم، وترسيخاً لتعاونها مع الشركاء الدوليين في هذا الصدد، حيث أعلن السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، عن هذا التبرع خلال مؤتمر التعهدات للمفوضية. من هذا المنطلق، يأتي تأسيس دولة الإمارات «وكالة الإمارات للمساعدات الدولية»، في نوفمبر من العام الجاري، باعتباره شاهداً على تنفيذ دولة الإمارات لمثل هذه المبادرات العالمية الرائدة بما يتوافق ومساعيها لتعزيز مكانتها شريكاً عالمياً.

وقالت بعثة الدولة في جنيف، في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»: «تؤكِّد دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بدعم الجهود الدؤوبة التي تبذلها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتوفير الحماية المنقذة للحياة والمساعدة الأساسية لملايين اللاجئين والنازحين في جميع أنحاء العالم». بدورها، وجَّهت مفوضية اللاجئين الشكر لدولة الإمارات لتعهُّدها بمواصلة دعم برامج المفوضية الحيوية لعام 2025، وتمكينها من مساعدة ملايين الأشخاص المجبرين على الفرار حول العالم.

ولطالما حافظت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على الاضطلاع بدورٍ رائدٍ وفعّال في تعزيز أهمية الحياة الإنسانية، وإرساء المقومات اللازمة لحماية اللاجئين والنازحين حول العالم، موظِّفةً إمكاناتها الإغاثية واللوجستية القوية، وبنيتَها الرقمية المتطورة التي تُسهم في تسريع الوصول إلى المناطق المختلفة حول العالم بصورةٍ سلسة وفعّالة. وحرصاً منها على إبراز دورها الفاعل في كتابة فصلٍ عالمي جديد في مستقبل العمل الإنساني، تعمل دولة الإمارات من خلال جهودها الحثيثة على تأكيد أولوية التعاون الدولي، وتسليط الضوء على قيم التآخي والتسامح التي تسعى إلى التمكين لها إقليميّاً وعالميّاً، فقد عبَّرت المبادرات وحزم الدعم الفوري التي قدَّمتها دولة الإمارات لدعم وإغاثة اللاجئين حول العالم عن منظومة القيم الإنسانية المتمثلة في التسامح والمحبة والعطاء غير المقيد.

وإضافةً إلى ذلك، أطلقت دولة الإمارات العديد من مبادرات الإغاثة المستهدفة لمعالجة أزمات محددة، إذ تعهدت إبان أزمة اللاجئين السوريين، بتقديم أكثر من مليار دولار من المساعدات الإنسانية، وتوفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم لملايين اللاجئين السوريين. وأدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إحدى المنظمات الإنسانية الرائدة في الدولة، دوراً حاسماً في تقديم هذه الخدمات، وإنشاء مخيمات اللاجئين، وتنسيق جهود الإغاثة، بالتعاون مع الوكالات الدولية. وإلى جانب المساعدات المادية، قدَّمت دولة الإمارات أيضاً مساعدةً مباشرة عبر استضافة اللاجئين، ووفرت ملاذاً للآلاف منهم، بما يضمن حصولهم على الخدمات الأساسية والفرص من أجل مستقبلٍ أفضل.

وفي عام 2017 أعلنت الإمارات إنشاءَ مدينة الإمارات الإنسانية، وهي منشأة مخصَّصة لاستيعاب اللاجئين المنكوبين من العالم. لقد أرست دولة الإمارات العربية المتحدة منظومةً مستدامة للعمل الإنساني والخيري وتمكين الإنسان، ونجحت منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رائد العمل الإنساني، وحتى اليوم، في تعميق مفهوم العمل الإنساني والخيري، وتحويله إلى سمة مجتمعية راسخة.

ويترجم حجم المساعدات الإنسانية المقدمة من دولة الإمارات لدعم النازحين واللاجئين حول العالم والدول المحتاجة والأقل حظاً من التنمية والاستدامة، موقع الدولة الريادي على خارطة العمل الإنساني الدولي، ويعكس حقيقة مفادها أن العمل الإنساني الإماراتي، يُعدُّ نموذجاً مُلهماً في هذا القطاع الحيوي.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.