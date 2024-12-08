شراكات اقتصادية تعزز مسار التطور المستقبلي

اتخذت دولة الإمارات اتفاقيات «الشراكة الاقتصادية الشاملة» مسلكاً وسبيلاً للانفتاح أكثر على العالم والوصول إلى الأسواق الدولية بشكل أكبر، من خلال عقد الشراكات الدولية مع الأسواق الاستراتيجية في كل أنحاء العالم، ما يُسهم في تدفقات التجارة والخدمات الدولية، ويحقق أهداف الدولة الاقتصادية.

وتمثل اتفاقيات الشراكة الشاملة إحدى سبل تنفيذ الخطط الاستراتيجية ضمن «مشاريع الخمسين» لدولة الإمارات، بُغية تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وإزالة العوائق أمام التبادل التجاري، وتحسين قدرة المصدرين الإماراتيين على الوصول للأسواق الدولية، وخلق بيئة مفتوحة للتجارة العابرة للحدود، وتعزيز تنافسية الدولة على المستوى العالمي.

إن أساس انتهاج الإمارات لسياسة عمادها اتفاقيات الشراكة الشاملة مع دول العالم هو الشراكة الدولية على أساس المصالح المتبادلة. وتبرز أهمية الشراكة في تحصين الاقتصاد الوطني من الأزمات، ودعم التوسع في الخارج، واكتشاف قطاعات استثمارية جديدة، خاصة أن هذه الاتفاقيات يتم توقيعها مع الاقتصادات الكبرى والوجهات الاستثمارية الأفضل في العالم، بغض النظر عن الموقع الجغرافي.

وغالباً ما يحقق الجانب الاقتصادي المنفعة المتبادلة مقارنةً بالعوامل الأخرى، كما أن الاستثمارات المتبادلة تُعَدُّ عاملاً رئيسياً في تحديد شكل علاقات الدول. ومن هنا فإن نجاح الكيانات الاستثمارية الإماراتية في اكتشاف فرص استثمارية جديدة في الخارج، مثل اللوجستيّات والبنية التحتية والسياحة والطاقة المتجددة، مع اتفاقيات الشراكة الشاملة، كل ذلك كان من شأنه أن يعطي الميزة الاستثمارية لدولة الإمارات مع دول العالم، ويُمَكِّن الاستثمارات الإماراتية في أسواق العالم، بما يضمن تنوع الاقتصاد والتنافسية على المستوى الدولي.

وفي هذا السياق، دخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ، أبرزها مع الهند وتركيا وإندونيسيا، وهناك 8 اتفاقيات أخرى وُقِّعَت بالفعل مع 8 دول، وما زال هناك العديد من مشروعات التوقيع على اتفاقيات أخرى مع دول العالم، غير أن الهند كانت باكورة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في فبراير 2022، بما لها من ثقل اقتصادي ودولي. ولا تقف دولة الإمارات عند هذا الحد، بل تُنوع شراكاتها الاقتصادية مع التكتلات والتحالفات الاقتصادية الدولية، ولذا فهي تُجري محادثات مع اتحاد دول «أوراسيا»، واتحاد دول «شرق أفريقيا»، وتكتل دول «الميركسور» في أميركا الجنوبية، لتوسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية، وفتح أسواق جديدة تتفادى الأسواق المتوترة جيوسياسياً، وتخلق البدائل المستقبلية.

وتنطلق اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة من وجود علاقات جيدة بين طرفَيْها، ومن ثَمَّ فإن هذا النهج من شأنه أن يدعم الاستثمارات، ويرفع مستوى التبادل التجاري، ويوفر الفرص للقطاع الخاص، من خلال تأسيس شراكات بين الدولتين، وزيادة جاذبية الاستثمار للطرفين، وتعميق العلاقات الاقتصادية، نتيجة التكامل في سلاسل التوريد، وبناء القدرات المشتركة، وتبادل الخبرات بين الجانبين. وبفضل الاتفاقيات المتعددة والمتنوعة، أضحت دولة الإمارات تمثل مركزاً جاذباً للاستثمارات الدولية، ومحوراً للتجارة العالمية، لأنها شريك موثوق به في التجارة والاستثمار.

إن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة يُجسّد نهج دولة الإمارات في إقامة الشراكات التنموية مع مختلف دول العالم لمصلحة الجميع، ويُسهم في تأكيد دور دولة الإمارات كمركز اقتصادي رئيسي على المستوي الإقليمي، ويرسخ مكانة دولة الإمارات كبوابة عالمية لتدفق السلع والخدمات.

وبسبب هذه الاتفاقيات فإن من المتوقع أن تزداد صادرات الإمارات بنسبة 33% بحلول عام 2031، بما يعبر عن الثقة في البيئة الاقتصادية والقانونية للدولة، ويرفع القدرات الإنتاجية والابتكارية للقطاعات المختلفة، ويحقق النمو المستدام على المدى البعيد، ويُبرز الرؤية «عالمية الطابع» للاقتصاد الوطني، ويربط الاقتصاد الإماراتي بأحدث الابتكارات العالمية.

*باحث رئيسي – نائب رئيس قطاع الاستشارات- مركز تريندز للبحوث والاستشارات.