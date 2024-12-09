سوريا.. آفاق المصالحة وإعادة الإعمار

في 8 ديسمبر 2024، شهدت سوريا حدثاً تاريخياً مع سقوط نظام بشار الأسد بعد 24 عاماً في السلطة. تمكنت فصائل المعارضة المسلحة من دخول العاصمة دمشق، مما أدى إلى انهيار النظام. هذا التحول الجذري أعاد تشكيل المشهد السياسي والأمني في سوريا، مع بروز تحديات داخلية وخارجية تتعلق بإدارة الفراغ الأمني، إعادة الإعمار، وتحقيق المصالحة الوطنية.

ومع تلاشي السلطة المركزية، باتت مؤسسات الدولة شبه مشلولة وهرب العديد من المسؤولين الحكوميين، بينما تفككت الأجهزة الأمنية والعسكرية. هذا الفراغ أثار مخاوف من تصاعد الصراع بين الفصائل المسلحة التي تسعى للسيطرة على المواقع الاستراتيجية في دمشق ومدن أخرى. وبرزت دعوات إلى تشكيل حكومة انتقالية تمثل جميع الأطراف السورية. دول مجلس التعاون الخليجي دعت إلى مؤتمر دولي لدعم إعادة الاستقرار. كما طالبت جامعة الدول العربية بإعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة بعد سنوات من التعليق.

أما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فقد أعربا عن ترحيبهما بالتحول، مع التأكيد على الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وشددا على ضرورة تشكيل حكومة انتقالية شاملة، محذرين من استغلال الجماعات الإرهابية للفراغ الأمني. إعادة الإعمار ستكون التحدي الأكبر الذي يواجه سوريا بعد أكثر من 12 عاماً من الدمار.

وتشير التقديرات إلى أن تكلفة إعادة الإعمار قد تتجاوز 500 مليار دولار. مع انهيار البنية التحتية، سيكون من الضروري تأمين تمويل دولي، ومن المتوقع أن تلعب دول الخليج والاتحاد الأوروبي دوراً بارزاً في هذا المجال. المصالحة الوطنية تمثل تحدياً رئيساً، حيث يحتاج السوريون إلى بناء الثقة بين مكونات المجتمع. لتحقيق ذلك، يجب اعتماد برنامج عدالة انتقالية يضمن محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب.

يتوقع أن تشرف الأمم المتحدة ومنظمات دولية على هذه العملية لضمان تحقيق العدالة الشاملة، مع التركيز على العفو المشروط الذي يشجع القيادات المحلية على الانخراط في مشروع المصالحة. الأمن ومكافحة الإرهاب سيكونان أحد أبرز الملفات الشائكة. فمن المتوقع أن تحاول الجماعات الإرهابية مثل تنظيم «داعش» استغلال الفراغ الأمني لإعادة بناء قدراتها.

هذا الخطر يتطلب تنسيقاً أمنياً دولياً وجهوداً مشتركة بين الفصائل المحلية والقوى الدولية لضمان عدم عودة النشاط الإرهابي إلى البلاد. ومن بين السيناريوهات المحتملة تشكيل حكومة انتقالية، فإذا نجحت القوى الدولية والمحلية في الاتفاق على حكومة انتقالية، فمن المرجح أن تسير سوريا نحو انتقال سياسي سلس. هذا السيناريو يتطلب توافقاً بين الأطراف الدولية، خاصة روسيا والولايات المتحدة، وتحديد آلية لإجراء انتخابات نزيهة بإشراف دولي.

السيناريو الثاني: صراع الفصائل. السيناريو الثالث: تزايد نشاط الجماعات الإرهابية، ما ستحتاج إلى تنسيق دولي فعال لمحاربة الإرهاب. يمثل سقوط النظام السوري نقطة تحول في تاريخ سوريا، حيث يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة البناء السياسي والاجتماعي. ورغم احتفال الشعب السوري بنهاية النظام، فإن التحديات المقبلة ستكون كبيرة ومعقدة، بدءاً من المصالحة الوطنية، إعادة الإعمار، وحفظ الأمن. يبقى مستقبل سوريا مرهوناً بالقدرة على تشكيل حكومة انتقالية شاملة، مع مشاركة كافة الأطراف السورية.

إذا تم تحقيق هذا الهدف، فمن الممكن أن تدخل سوريا حقبة جديدة من الاستقرار والديمقراطية. أما إذا فشلت الجهود السياسية، فقد تواجه البلاد صراعاً طويل الأمد. ختاماً، يعتمد مستقبل سوريا على مدى التزام المجتمع الدولي بدعم عملية السلام وضمان تحقيق العدالة الشاملة، وهي مهمة تتطلب تكاتفاً دولياً قوياً لإنهاء سنوات المعاناة التي عاشها الشعب السوري.

*لواء ركن طيار متقاعد