قطيع من الأغنام يسير على طول الطريق في جزيرة «سانت جون»، وهي إحدى الجزر العذراء الأميركية الرئيسة الثلاث، حيث يستغرق الطريق المتعرج، والذي لا يتجاوز طوله داخل الجزيرة ثمانية أميال، أكثر من نصف ساعة بالسيارة، وذلك بسبب تعرجاته الكثيرة، ووجود حيوانات تتوجب معاملتها برفق ولطف وأناة.

وتتكون جزر العذراء الأميركية في منطقة البحر الكاريبي من ثلاث جزر رئيسة، هي سانت كروا وسانت توماس وسانت جون، وهذه الأخيرة أصغرها جميعاً، إذ لا تتجاوز مساحتُها 50 كيلومتراً مربعاً.

وتقع جزيرة سانت جون على بعد 6 كيلومترات إلى الشرق من سانت توماس، وعلى بعد 7 كيلومترات إلى الجنوب الغربي من جزيرة تورتولا الواقعة ضمن جزر العذراء البريطانية.

ومنذ عام 1956 تم تحويل 60 في المئة من جزيرة سانت جون، والتي يطلق عليها أيضاً لقب «جزيرة الحب»، إلى محمية طبيعية ضمن متنزه حديقة جزر الخالدات الوطنية، الذي تبلغ مساحته نحو 30 كيلومتراً مربعاً، والتابع لإدارة المتنزهات الوطنية الأميركية.

ويقدّر العدد الإجمالي لساكنة سانت جون بنحو 4200 نسمة، أما اقتصادها فيقوم في الغالب على السياحة، وما يرتبط بها من خدمات تجارية وأنشطة ترفيهية. وهي تستقبل الكثير من السياح من عشاق الطبيعة ودُعاة حياة الاستدامة، حيث تعتمد الجزيرة الكثيرَ من القواعد الصديقة للبيئة، لكنها ككل الجزر الأخرى تواجه تحديات التغير المناخي، متمثلةً في أحد أكثر أوجهها خطورةً، ألا وهو ارتفاع مستوى البحر! ويأتي الحفاظ على مخلوقات المحمية الطبيعية داخل الجزء الأكبر من سانت جون في مقدمة سياسات الاستدامة وقواعدها التي يُؤمل أن يخفف تطبيقُها على مستوى كوكب الأرض ككل مِن غلواء ظاهرة الإحماء الحراري، وما ينتج عنها من صدمات مناخية تهدد الحياة على سطح الكوكب بأسره! (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)