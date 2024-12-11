دعم راسخ لوحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها

في إطار دعمها لوحدة سوريا وشعبها في مرحلة ما بعد إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من المواقف المهمة التي عكست حرصها الشديد على دعم سوريا في هذه المرحلة، وذلك في إطار العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين دولة الإمارات وسوريا الشقيقة، وفي ظل ما تحظى به الدائرة العربية من اهتمام مركزي في السياسة الخارجية لدولة الإمارات منذ تأسيسها على يد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

فبعد تسارع الأحداث التي أدت إلى انهيار نظام بشار الأسد، والذي حدث بشكل فاجأ الجميع، سارعت دولة الإمارات إلى تأكيد دعمها لسوريا، حيث أعلنت أنها تتابع باهتمام شديد تطورات الأحداث الجارية في الجمهورية العربية السورية، وتؤكد حرصها على وحدة وسلامة سوريا وضمان الأمن والاستقرار للشعب السوري الشقيق. ودعت وزارةُ الخارجية، في بيان لها، كافة الأطراف السورية إلى تغليب الحكمة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ سوريا للخروج منها بما يلبي طموحات وتطلعات السوريين بكافة أطيافهم. وشددت الوزارة على ضرورة حماية الدولة الوطنية السورية بكافة مؤسساتها، وعدم الانزلاق نحو الفوضى وعدم الاستقرار.

وفي إطار تواصل جهود دولة الإمارات لدعم سوريا في ظل المرحلة الحالية، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، الثلاثاء الماضي، خلال اتصال هاتفي مع أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، مجمل التطورات الإقليمية ومنها الأوضاع في سوريا ولبنان، واستعرض الجانبان أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدعم السلام وترسيخ الاستقرار في المنطقة، بما يعود بالخير على جميع شعوبها ودولها.

وفي التاسع من ديسمبر 2024، أدانت دولة الإمارات بشدة استيلاء القوات الإسرائيلية على المنطقة العازلة في هضبة الجولان، مؤكدةً حرصها على وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها. وأكدت وزارة الخارجية في بيانها أن هذا الاستيلاء يعد خرقاً وانتهاكاً للقوانين الدولية، لا سيما اتفاق فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا والذي وقع عليه الجانبان في عام 1974، مؤكدةً رفض دولة الإمارات القاطع لهذه الممارسات، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.

وتمكن الإشارة في هذا السياق إلى الرفض الأممي لهذه الخطوة الإسرائيلية التي تنتهك السيادة السورية، حيث أعلنت الأمم المتحدة أنّ تقدم القوات الإسرائيلية داخل المنطقة العازلة في الجولان السوري يشكّل انتهاكاً لاتفاق فضّ الاشتباك المبرم بين إسرائيل وسوريا في عام 1974. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن القوة الأممية المكلفة بمراقبة فض الاشتباك «يوندوف» أبلغت نظراءها الإسرائيليين أن هذه الأفعال تشكل انتهاكاً لاتفاق 1974 حول فض الاشتباك.

وقد جاء الموقف الإماراتي تجاه ما قامت به إسرائيل منسجماً مع الموقف الثابت لدولة الإمارات تجاه الدول العربية الشقيقة، والذي يرفض بشكل قاطع كل ما يهدد سلامة هذه الدول وسيادتها الوطنية ووحدة أراضيها، وبشكل خاص سوريا التي تمر بمرحلة تحول صعبة خلال المرحلة الحالية، وهو ما يتطلب دعماً عربياً للأشقاء السوريين حتى يتمكنوا من تجاوز هذه المرحلة وبناء سوريا الجديدة وطناً لكل السوريين وركيزة أساسية للأمن القومي العربي. وهنا تمكن الإشارة إلى ما قاله معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عبر منصة «إكس»، إذ كتب يقول: «لا شك أن المشاعر تختنق حول سوريا الشقيقة وسط مشاهد قاسية للمعاناة الإنسانية». وأضاف معاليه: «لكن الأمل يبقى في قدرة السوريين وإرادتهم على تجاوز تاريخهم المؤلم والحفاظ على وحدة ترابهم، وذلك بدعم من العرب يتكامل مع مشروع مدني معتدل يحترم التنوع ويركز على التنمية والعدالة والمصالحة».

إن دولة الإمارات التي تدرك أن سوريا تمر بمرحلة دقيقة، تبذل كل ما في وسعها بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، لتأمين الدعم اللازم لبناء سوريا الجديدة، وفي المقدمة من ذلك، الدعم العربي حتى تتمكن سوريا من تجاوز هذه المرحلة، والشروع في عملية البناء وإعادة الإعمار.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية