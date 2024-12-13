المحافظة على البيئة ما بين الاقتصاديين والبيئيين

يعتقد المدافعون عن حماية البيئة بأن النشاط الاقتصادي والتنمية الاقتصادية المتسارعة تشاركان في عدم الاستقرار البيئي، فما صحة ذلك؟ المدافعون عن البيئة يعززون طرحهم بالقول بأن ذلك يحدث عن طريق أربع نقاط هي: أولاً، أن استقرار النظام البيئي تتم تقويته بوساطة تنوع الكائنات التي تعيش في هذا الكون، والتي تشكل شبكة متكاملة من المياه.

وفي الوقت نفسه الكفاءة الاقتصادية على صعيد الزراعة والحياة النباتية تأخذنا باتجاه محاولة تبسيط النظام البيئي، أي باتجاه نشاط اقتصادي زراعي أحادي لكائن بيئي واحد، وليكن مجالاً تخصصياً واحداً كزراعة الحقول بمحصول بعينه أو تشجير الغابات. في هكذا نظم بيئية أحادية التوجه، يمكن أن تنتشر الحشرات أو الأوبئة أو الفيروسات بسرعة، وتتسبب في دمار كبير كما يحدث في مزارع الدواجن أو حقول القمح أو الذرة أو القطن أو الغابات التجارية.

ثانياً، المدافعون عن البيئة ينظرون إلى المدن الكبرى على أنها مصدر مزعج للتلوث البيئي وعدم الاستقرار بسبب اكتظاظها بالسكان وتكتلهم فيها. هذا الاكتظاظ له سبب مصدره القوى الاقتصادية المتنفذة في المجتمع التي تجعل من الصعب على المشاريع الاقتصادية الجديدة التوزع والانتشار على كامل مناطق القطر، وأن تقام في الأماكن الريفية غير الحضرية. الأرياف عادة ما تكون بعيدة عن وسائل المواصلات الحديثة المجدية اقتصادياً، فالنقل من المناطق الريفية وإليها محدود، بالإضافة إلى غياب الأسواق الكبرى القادرة على استيعاب المنتجات الآتية من المناشط الاقتصادية الواسعة، هذا إلى جانب محدودية تواجد العمالة الماهرة في الأرياف وغياب المواد الخام الأولية. بعبارة أخرى المدن الكبرى أو المناطق الحضرية التي لديها مقومات اقتصادية إنتاجية أعلى يتحقق لها مزيد من فرص الإنتاج بسبب امتلاكها للمهارات التكنولوجية المتخصصة.

ونتيجة لذلك هي أكثر قدرة على تحقيق الدمج الاقتصادي والتركيز السكاني. ثالثاً، المدافعون عن البيئة يتوجسون خيفة من أن الإنتاج الاقتصادي المتزايد المكتسب عبر هذه المناشط يمكن له أن يصبح كارثياً على سلامة البيئة، خاصة إذا ما أعيقت وسائل المواصلات أو انقطعت تموينات الطاقة والمياه. لذلك فهم حذرون تجاه المزيد من التحولات البيئة التي تمس الكائنات الطبيعية والآتية من تدخل الإنسان في الطبيعة.

إن الإنسان ذاته مخلوق يتكيف بطبيعته لكن المخلوقات الأخرى ربما لا تتمتع بهذه الملكة فيصبح أمر التدخل في طبيعة تكوينات ذو نتائج عكسية كارثية. حتى بالنسبة للإنسان ذاته ورغم قدرته المدهشة على التكيف فإن بعض هذه المستجدات هي التي تتسبب له في الضغوط الفسيولوجية والسيكولوجية التي يعاني منها. وقد يكون هذا نابعاً من محاولات تمديد قدرة التكيف لدى الإنسان إلى ما هو أبعد من قدرته على الاحتمال.

بهذا الصدد يقول المدافعون عن البيئة بأن التغير السلبي الحاصل في البيئة الطبيعية منشأه الأصلي تطبيق تكنولوجيات جديدة، لكنّ المتنفذين في اقتصادات الدول يدعمون ذلك بسخاء منقطع النظير. رابعاً، يرى نشطاء البيئة بأن النظم الاقتصادية القائمة تعمل على إيصال المخرجات الاقتصادية إلى الحد الأقصى الممكن لها، في حين أن المحافظة على البيئة تتطلب إنتاجاً متوازناً ما بين حاجات الإنسان الضرورية واستهلاك الموارد المتاحة. ويأتي ذلك من دعوة المحافظين على البيئة إلى المحافظة على الموارد الطبيعية تجنباً للمزيد من التلوث البيئي، ومنعاً لمزيد من النفايات الناتج عن الاستخدام المفرط للموارد.

وهنا هم ينادون بمبدأ إعادة التدوير ما أمكن، وهو لديهم المفتاح في عملية المحافظة على البيئة والموارد. ويعتقد المنادون بالمحافظة على البيئة بأن تحويل المخلفات إلى منتجات قابلة للاستخدام مرة أخرى يسهم كثيراً في المحافظة على البيئة وتحقق للنظم البيئة الوطنية مكاسب جمة.

*كاتب إماراتي

