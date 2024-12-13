سوريا.. مقايضات كبرى قادمة

تعكس التحركات الراهنة في الشأن السوري سعي الأطراف الإقليمية والدولية لصياغة موقف وتوجه، كل وفق حساباته وأهدافه التي يتحرك فيها كل طرف. وبدا واضحاً أن كل طرف من الأطراف يتحرك في إطار محدد ومنضبط من الخيارات، وفي ظل الرهانات الكبرى على أن ما سيجري في سوريا سيكون له انعكاساته الكبرى على الشرق الأوسط، وعلى الاستقرار في المشرق العربي بأكمله، ما قد يحدد السيناريوهات الواردة، وانسداد الأفق السياسي بالفعل برغم ما يطرح من أفكار ومقترحات يمكن العمل علىها في الفترة المقبلة، وفي ظل خيارات صعبة تواجه الداخل السوري، مع تنامي التفاعلات الإقليمية والدولية المتصاعدة، والتي تنذر بالانفتاح على كثير من المشاهد والسيناريوهات، وبمسارات العملية السياسية واتجاهاتها، جنباً إلى جنب احتمال استمرار المشهد العسكري، واستمرار المواجهات في مناطق متعددة في سوريا نتيجة لتداخل مواقع التنظيمات المسلحة وتباين مواقفها وتوجهاتها الراهنة والمحتملة، وهو ما حاول أحمد الشرع (الجولاني) زعيم «جبهة تحرير الشام» تسويقه بالتأكيد على أن المؤسسات العامة ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السابق محمد الجلالي حتى يتم تسليمها.

ولكن هذا الأمر قد لا يمضي في سياقه مع تحرك بعض الأطراف على عجل، وأهمها إسرائيل باحتلال منطقة جبل الشيخ الحدودية السورية المحاذية لمرتفعات الجولان، عقب انسحاب جنود الجيش السوري، وإنشاء منطقة عازلة فيها، وبالتالي سيكون الجيش الإسرائيلي القوة التنفيذية بالمنطقة، وهو ما قد تقدم عليه تركيا في إعادة تمركز قواتها وفرض خطة انتشار مشابهة لدعم وكلائها. وبالنسبة للولايات المتحدة، ستظل قواتها في شرق سوريا، وستتخذ التدابير اللازمة لمنع عودة ظهور تنظيم «داعش»، وهو ما أكده نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط دانييل شابيرو، ودعا جميع الأطراف، إلى حماية المدنيين، خصوصاً الأقليات، والالتزام بالمعايير الدولية، ويشار إلى أن الولايات المتحدة لها في سوريا نحو 900 جندي.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة قد سعت لترجيح كفة الميزان لمصلحة القوى العلمانية في المعارضة السورية، من خلال توفير التدريب العسكري، وكميات من الأسلحة والذخيرة، في إطار برنامج «تيمبر سيكامور» السري لوكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه»، لمنع وصول جماعات متطرفة مثل «داعش» إلى الحكم في سوريا، كما أن استمرار خطر الانقسامات بسبب التنوع الفكري للفصائل، خاصة المتشددة، قد لا تلتزم بالتفاهمات، خاصة أن الحركات الإسلامية تتميز بوحدة فكرية تجعلها أقل عرضة للانشقاقات، بينما تواجه الفصائل السورية تهديدات متزايدة في هذا الصدد، حيث قد ترى بعض الأطراف سقوط النظام فرصة لدعم الإسلام السياسي (تنظيمات مثل الإخوان المسلمين، والجماعات السلفية الجهادية تسعى لاستغلال هذه اللحظة لتعزيز نفوذها، لكن التنوع داخل الفصائل السورية يجعل هذا الهدف صعباً).

وتجدر الإشارة إلي أن توصيف/ تعريف مسمى الإرهاب، فهي لا تنطبق على الجيش الوطني السوري المعارض والمدعوم من تركيا، ولا على قوات سوريا الديمقراطية «قسد» الكردية المدعومة أميركياً لمقاومة «داعش»، لذا لا تعد هذه الفصائل متجانسة إلا في تحركها لإسقاط النظام السوري وقد تم، إذ إنها متصارعة فيما بينها، فهناك خلافات جوهرية بين «هيئة تحرير الشام»، وبين «الجيش الوطني السوري» المعارض، وبينهما وبين قوات «قسد» الكردية التي تشارك تركيا في محاربتها.

في هذا السياق، لا شك أن تغييراً جديداً على خرائط النفوذ والحضور الخارجي في سوريا قد بدأ، وأن سياقه الإقليمي الراهن يختلف تماماً عما كان عليه الوضع سابقاً، وأن سقوط النظام السوري بعد 13 عاماً من الصراع المسلح مع المعارضة يسقط مسارات «صيغة استانا» الروسية-الإيرانية- التركية، وربما يعيد النظر إلى أهمية إحياء مسارات جنيف، حيث من المتوقع أن تقوم الأمم المتحدة عبر المبعوث الأممي جير بيدرسون بالعمل على إجراء محادثات عاجلة في جنيف لضمان انتقال سياسي منظم فى سوريا، خلال المرحلة المقبلة، ووفقاً للمرجعية الأممية الخاصة بالقرار 2254 لعام 2015، والتي تقضي بإنشاء هيئة حكم انتقالية، وصياغة دستور جديد، وصولاً إلى مرحلة إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.

وفي المجمل من الصعب في المراحل المبكرة من إسقاط النظام السوري تقييم المواقف الدولية والإقليمية من الحدث، لأن بلورة مواقف واضحة يتوقف على مآلات ونمط التفاعل الذي ستبديه تلك القوى بعد النقلة النوعية التي صنعتها، وهي مواقف بلغت عتبة يصعب التغاضي عنها، وهي أن الهيئة ورئيسها مصنفان على قوائم الإرهاب الدولي، وبالتالي، فإن أي تحول سيتم في الشأن السوري سيكون مرتبطاً بالمقام الأول بمقايضات حقيقية وكاملة بين الأطراف المعنية، أو من خلال توزيع مناطق النفوذ الكبيرة التي ستعبر عن تقسيم المقسم بالفعل، وتجزئة المجزأ في الفترة المقبلة، خاصة أن مع استمرار المخاوف من انهيار النظام المركزي، بما قد يثير القلق من أن تتحول سوريا إلى دولة فاشلة مع التوقع بانفتاح المشهد على صراعات متعددة، ما يجعلها عرضة للانقسام على أسس طائفية أو عرقية أو اثنية، ونموذج ذلك تتحرك تركيا لضمان مصالحها الأمنية في الشمال السوري، ومنع قيام كيان كردي مستقل، حيث إن انهيار النظام السوري سيضعها أمام تحدٍ جديد قد تتحرك لتوسيع عملياتها في سوريا، أو دعم فصائل حليفة، أو وجود جيوب إيرانية في دمشق وحمص، تدعمها ميليشيات موالية.

*أكاديمي متخصص في الشؤون الاستراتيجية. ‌