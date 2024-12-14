نجاحات متواصلة في ملف حقوق الإنسان

حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ عهد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على التمسك بعدد من الثوابت التي لا يمكن التفريط فيها أو المساومة عليها، ومن أبرزها احترام وحماية الحقوق والحريات الأساسية التي تحفظ كرامة الإنسان، من دون أيّ تمييز.وفي الواقع، فإن التأكيد على حقوق الإنسان في دولة الإمارات نابع من المكانة المركزية التي يتمتع بها الإنسان في عملية التنمية الشاملة. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعتبر الإنسان أعظم ثروة تملكها الإمارات، وأنه هو رأس المال الحقيقي لهذا الوطن المعطاء.

ويؤمن سموه بأن دولة الإمارات تمضي نحو المستقبل وفق استراتيجية متكاملة الأركان أهمها الإنسان الذي يُعد أهم عناصر الثروة في الدولة. وفي إطار التزامها بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وجهود القيادة الرشيدة من أجل تعزيز التسامح ونبذ التعصب والكراهية، سنَّت دولة الإمارات التي يعيش في رحابها أكثر من 200 جنسية، خلال السنوات الخمس الماضية، نحو 55 قانوناً تُعنى بتأكيد حقوق الإنسان وتعزيزها، منها قانون الحماية من العنف الأسري، ومكافحة التمييز والكراهية والتطرف، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتنظيم دُور العبادة لغير المسلمين، وتنظيم علاقات العمل، وحقوق كبار المواطنين وحماية البيانات الشخصية.

كما أطلقت دولة الإمارات نحو 40 استراتيجية وخطةً ومبادرة وطنيةً لتعزيز وكفالة التمتّع بحقوق الإنسان، منها السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031، واعتماد الخطة الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن، واستراتيجية التوازن بين الجنسين، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، والاستراتيجية الوطنية للشباب.

ويحظى القضاء في دولة الإمارات باستقلالية تامة، وينص الدستور على أن «جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي»، وأنه «يتمتع الأجانب في الاتحاد بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية».

وضمن جهود الدولة لتعزيز وتطوير الآليات الوطنية لحقوق الإنسان، أنشأ مجلس الوزراء في أكتوبر 2019 اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، لتعمل كحلقة وصل بين جميع الجهات والمؤسسات في الدولة في مجال حقوق الإنسان. وبعد نحو عامين من إنشاء اللجنة، أُعلن تأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، كهيئة مستقلة وفقاً لمبادئ باريس المعتمدة دولياً. وفي فبراير من العام الجاري أعلنت وزارة تمكين المجتمع عن قرارها بإشهار وتسجيل جمعية «الاتحاد لحقوق الإنسان»، جمعية ذات نفع عام. وجاء إشهار الجمعية في إطار حرص دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على ترسيخ إنشاء الآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، ولا سيّما مؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز احترام حقوق الإنسان في الدولة، والسعي الدائم والمستمر للارتقاء بحالة حقوق الإنسان، انطلاقاً من الدستور والتشريعات الوطنية.

وتشيد تقارير ومنظمات دولية مختلفة بالتطورات المهمة التي تشهدها دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، وجهودها البارزة لحماية هذه الحقوق وترسيخها، ودورها الريادي على الصعيدين الإقليمي والدولي في دعم القضايا الإنسانية، حتى أصبحت نموذجاً ملهماً في هذا المجال.

وهنا تجدر الإشارة إلى إشادة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالجهود الصحية التي تقوم بها الإمارات على المستوى الدولي، ودعمها المستمر في مجال توفير الخدمات الصحية خلال الأزمات والصراعات المسلحة في العديد من الدول. كما تجدر الإشارة إلى إشادة العديد من المنظمات الدولية المعنية بالعمل الإنساني والإغاثي بالمساعدات الطبية التي تقدمها الإمارات، ومنها على سبيل المثال تلك التي قدمتها خلال جائحة «كوفيد-19»، والتي شكلت نحو 80% من حجم الاستجابة الدولية للدول المتضررة، مما يجسد قيم التلاحم الإنساني التي تضعها دولة الإمارات في مرتبة متقدمة على قائمة أولوياتها.

وفي الواقع، تعكس هذه الجهود والإنجازات المتواصلة لدولة الإمارات في هذا المجال، رؤية القيادة الرشيدة التي تسعى إلى بناء مجتمع مزدهر يقوم على أسس العدالة والكرامة الإنسانية، الأمر الذي جعلها نموذجاً يحتذى به في احترام حقوق الإنسان على مستوى العالم.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.