«تريندز» في أوروبا.. حوارات فكرية وبرلمانية تعزز التسامح

في جولة بحثية جديدة للتعاون والحوار الفكري حول التعايش والتسامح ومواجهة العنف والتطرف، انطلق مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات من أبوظبي إلى باريس ولندن، ليستكمل سلسلة جولاته البحثية في 2024، المفعمة بالتعاون مع مراكز الفكر والمؤسسات الدولية في قارات العالم المختلفة، إيماناً بأن الحوار والفهم العميق المبني على الحقائق هما السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الفكرية وبناء رؤى تعالج القضايا الدولية، وذلك لكون «تريندز» منصة عالمية للحوار الفكري وجسراً معرفياً بين منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وقد نظمنا في أول محطة أوروبية، وبالتحديد في قلب العاصمة الفرنسية باريس، بقاعة مونوري التاريخية في قصر لوكسمبورغ، حواراً فكرياً بالتعاون مع مجلس الشيوخ الفرنسي عن «تعارض الانفصالية الإخوانية مع قيم التعايش»، بمشاركة السيناتورة ناتلي غوليه، وعمدة مدينة ألونسو والعضو السابق في البرلمان الفرنسي جواكيمبويو، ونخبة من الباحثين والخبراء، ودار الحوار حول التسامح والتعايش وكيفية مواجهة خطر الانفصالية والتطرف بالعمل على الأرض ونشر الوعي الدولي حول تهديدات الإرهاب على المجتمعات، عبر التعاون بين مراكز الفكر وصنّاع السياسات والإعلام والمؤسسات التعليمية على المستوى الدولي.

ومن ثمرات هذا الحوار إهداء السيناتورة غوليه لـ«تريندز» حقوق ترجمة كتابها حول تمويل الإرهاب، من اللغة الفرنسية إلى الإنجليزية، دعماً وتقديراً للمركز لنشره الوعي بقضايا التطرف والعنف والإرهاب. وفي إطار التعاون البحثي، عُقدت حلقة نقاشية مع معهد «العالم العربي» في باريس، لفتح الفرص أمام إقامة مشاريع ومبادرات بحثية مستقبلية، والتبادل والنشر الثقافي في الدول العربية وفرنسا والقارة الأوروبية، مع تبادل الخبرات لتطوير قدرات الباحثين الشباب، ودعم التفاهم الثقافي والدبلوماسية الفكرية، بما يخدم البحث ويسهم في تقديم دراسات وتحليلات رصينة تجاه قضايا الشرق الأوسط والعالم.

ومن عاصمة النور باريس، إلى العاصمة البريطانية لندن، كان وفد «تريندز» على موعد في مقر البرلمان البريطاني، مع عقد ندوة «تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا.. الفرص والآفاق المستقبلية»، بالشراكة مع «الشبكة العربية العالمية»، وبحضور عضو البرلمان البريطاني بامبوس شارالامبوس، ووزير الدفاع السابق في الحكومة البريطانية السير ليام فوكس، والسياسي البريطاني اللورد إيان أوستن، ونخبة من المفكرين والباحثين، إذ جرى النقاش حول فرص تعميق التعاون بين دول الخليج والمملكة المتحدة، ولاسيما في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا.

وتوسّع النقاش في الندوة بمجلس اللوردات عن الدور الرائد لدولة الإمارات في تعزيز الاستقرار والنمو في المنطقة، وضرورة الاستفادة من نموذج الإمارات في السياسة والاقتصاد والثقافة ونشر التسامح ومكافحة الجماعات المتطرفة، مثل جماعة «الإخوان»، وجهود إدراج هذه الجماعات ضمن قوائم الإرهاب العالمية. وبالشراكة الإعلامية مع مركز الاتحاد للأخبار، كان من المهم في جولتنا الأوروبية إلقاء الضوء على أهمية تعزيز الإعلام القائم على المعرفة، وعدم ترك الساحة الإعلامية لجماعات العنف والتطرف تبث سمومها في المجتمعات، ودعم المبادرات الفكرية القادرة على تقديم رؤى مستقبلية قادرة على مواجهة الأيديولوجيات المتطرفة وتدعم قيم السلام الدولي. واختتم تريندز نشاطاته البحثية في العاصمة البريطانية لندن بالتتويج بحصوله على جائزة أفضل مركز بحثي لعام 2024 التي منحتها «غلوبل عرب نتورك» من داخل البرلمان البريطاني تقديراً لجهود المركز في مجال نشر المعرفة وتعزيز الحوار الفكري العالمي وجودة منتجاته البحثية المتنوعة.

إن الحوار بين الثقافات يفتح الآفاق أمام التحديات التي يفرضها الفكر المنغلق على المجتمعات المعاصرة، ويضع التعايش السلمي ركيزة لتحقيق النمو والاستقرار والازدهار، وأكثر ما نحتاج إليه في الشرق الأوسط هو السلام، لننتقل من الأزمات والحروب إلى مستقبل آمن يقوم على لغة الحوار والشراكة في التغلب على التحديات المشتركة، والحوار العلمي لمراكز الفكر والمؤسسات الدولية باب من أبواب رؤية حل النزاعات القائمة، ونشر قيم التسامح، ومواجهة خطاب الجماعات الراديكالية بتفكيك أفكارها بحثياً ونقدها معرفياً، وتقديم نماذج تتوافق مع قيم المواطنة، والتكاتف الدولي في مواجهة الفكر المتطرف، لمنع نشوب أزمات جديدة.

* الرئيس التنفيذي- مركز تريندز للبحوث والاستشارات.