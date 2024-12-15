سوريا بين المستقبل و«الحكم الأصولي»

في سوريا سقط النظام، ولم تحدث الفوضى بعد، ولئن صمد النظام السابق عقوداً ثم صمد لثلاثة عشر عاماً منذ 2011 فقد انهار في 11 يوماً، ولئن لم تحدث الفوضى بعد أيامٍ من سقوط النظام، فمن المبكر جداً الحكم بأنها ستمثل نموذجاً جديداً في التاريخ وغير مسبوقٍ في السياق البشري كله، فمنطق التاريخ له حكم لا علاقة له بالأماني ولا بالسياسة.

التدخلات الخارجية في سوريا غير عربيةٍ، وبعيداً عن السياسة الدولية فالتدخلات الإقليمية كان يقودها محوران متنازعان في سوريا وغيرها من الدول العربية، محور الطائفية ومحور الأصولية، ومهمٌ ألا يختفي الوعي في لحظات العاطفة الجياشة للشعوب، فالشعب السوري عربيٌ مسلمٌ، ولكنه ليس طائفياً ولا أصولياً، وهو ما زال غائباً وخياراته المستقبلية ليست بيده، ومن هنا جاء اجتماع وزراء الخارجية العرب في العقبة الأردنية قبل يومين. التفكير الرغبوي يقود البعض لتصديق ما يحبون، وهو وإن بث جواً مبهجاً منذرٌ بكوارث محققةٍ واقعاً ومستقبلاً، فنهاية «النظام» في سوريا مع كل فظائعه وتاريخه وعقود حكمه لا تعني بأي حالٍ من الأحوال أن ما بعده سيكون أفضل منه، بل ذلك شأن الشعب السوري والدول العربية الشقيقة الداعمة له في خياره، وينبغي هنا استحضار عددٍ من الحقائق.

لئن كان حكم «ديكتاتورية الأقلية» في سوريا بشعاً في أكثر من خمسة عقودٍ فلا أحد يدري كيف سيكون الحكم بعده، فالخيارات ما زالت مفتوحةً، وشواهد العلم ومنطق التاريخ وقواعد الاجتماع والسياسة تشير لما لا يطمئن ولا يفرح كثيراً، والعاقل ينطلق مما يعرف لما لا يعرف، ويحكم على المجهول بالمعلوم، ويستذكر سوابق التاريخ والنماذج المتشابهة ويستحضر مصالح الدول العظمى ومشاريع النفوذ في المنطقة، ويرجع كل فرعٍ لأصله، من أشخاصٍ وجماعاتٍ وميليشيات، ليستبصر الواقع المعيش والغد المقبل.

نماذج الحكم الأصولي المعاصر كثيرةٌ ومتعددةٌ، سنياً وشيعياً، فإيران وأفغانستان والصومال واليمن والعراق ولبنان نماذج مختلفة للحكم الأصولي، بعضها حُكمت بالكامل، وبعضها تحكم فيها نفوذ أصولي وإنْ بدت بشكل دولةٍ حديثة، وبعضها حكمتها تنظيمات الإرهاب أو ميليشياته صراحةً، بينما مرت مصر بفترة الحكم الأصولي «الإخواني» قبل أن ينقذها شعبها وجيشها وأشقاؤها العرب، وكذلك حكم «حركة النهضة» في تونس والفوضى التي فرضتها الجماعات الأصولية في ليبيا.

لمن يهمه حاضر سوريا ومستقبلها فعليه وهو يستمع للخطب من الجامع الأموي والشعارات في الاحتفالات والمظاهرات بعد سقوط النظام أن يركز على الأسماء التي تطرح والأفكار التي تسيطر، فحين تسمع أسماء «حسن البنا» و«سيد قطب» فلتعلم أنهما مؤسسا «الأصولية» الحديثة و«الإسلام السياسي» ومؤسسا «النظام السري» للتفجيرات والاغتيالات والمفاهيم المؤسسة لكل الإرهاب المعاصر.

منذ لحظة «الربيع العربي» الأسود بات حقاً على كل دبلوماسي وسياسي أن يقرأ عن «الأصولية» و«الإرهاب» أيديولوجيا وخطاباً، أفكاراً ومفاهيم، جماعاتٍ وتنظيماتٍ، وفي سوريا عليه أن يعرف تاريخ «جماعة الإخوان» هناك ورموزها ومسيرتها، وأن يركز في بحثه على أسماء مثل «أبي مصعب السوري» مصطفى الست مريم، و«أبي بصير الطرطوسي» عبدالمنعم مصطفى حليمة.

أخيراً، فيحدثنا التاريخ أن قادة الأيديولوجيات المتطرفة الذين يتغيرون كثيراً في لحظة الانتصار ينقلب عليهم أتباعهم بالعنف وتحدث بينهم تصفياتٌ واغتيالات وقتال شرسٌ وفوضى.

*كاتب سعودي