جهود متواصلة لتطوير العملية التعليمية

التعليم هو الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة الأمم والمجتمعات، وهو الوسيلة التي يتم من خلالها بناء الإنسان القادر على مواجهة تحديات الحياة والمساهمة في تطوير وطنه، وهو الأداة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاجتماعي والاقتصادي، حيث يمثل استثماراً في الإنسان الذي يُعتبر الثروة الحقيقية لأي أمة.

ولطالما اعتبرت دولة الإمارات العربية المتحدة التعليم الركن الركين للتنمية ومحوراً رئيسياً لإعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل. ويشهد النظام التعليمي في الإمارات تطورات متتالية تعكس التزام الدولة بتوفير تعليم عال المستوى يواكب تطورات العصر ويلبي احتياجات الأجيال القادمة، وتحتل المنظومة التعليمية في الدولة مكانة بارزة بين أولويات القيادة الرشيدة التي تعتبر التعليم حجر الزاوية في تحقيق التنمية المستدامة والتقدم الشامل.

وقد شهد قطاع التعليم تطوراً ملحوظاً على مر العقود، بفضل رؤية القيادة الرشيدة، التي أنشأت المدارس والجامعات الحديثة، ووفرت بيئة تعليمية تسهم في إعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل. والحاصل أن القيادة الرشيدة أولت التعليم اهتماماً خاصاً منذ تأسيس الدولة، حيث أدرك المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أهمية التعليم كأداة للنهضة الوطنية، وهنا تجدر الإشارة إلى قوله: «إن تعليم الناس وتثقيفهم في حد ذاته ثروة كبيرة نعتز بها، فالعلم ثروة، ونحن نبني المستقبل على أساس علمي».

وتجري دولة الإمارات إصلاحات شاملة على النظام التعليمي لتحسين الجودة وتلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل. وتشمل هذه الإصلاحات تطوير المناهج الدراسية، والتحول الرقمي في التعليم، والتركيز على التعليم المهني والتقني. وبالإضافة إلى التركيز على التكنولوجيا والتطور، حافظت دولة الإمارات على تعزيز القيم الوطنية والانتماء الثقافي في المناهج الدراسية، من أجل تحقيق المستقبل المنشود.

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى ما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،: «التعليم عماد التنمية وروح التقدم وأساس البناء، وهذا ما تؤمن به دولة الإمارات وتسير عليه وتخطط من خلاله لحاضرها ومستقبلها». كما لم تغفل القيادة الرشيدة أهمية الاستثمار في الكادر التعليمي، حيث يتم توفير برامج تدريبية للمعلمين لتأهيلهم بأحدث طرق التدريس، من أجل مواكبة المتغيرات العالمية.

ومن هذا المنطلق، استثمرت الدولة بشكل كبير في تطوير البنية التحتية التعليمية، واعتماد التكنولوجيا الحديثة، بما يتماشى مع متطلبات العصر.

وتستمر القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في تعزيز النظام التعليمي من خلال إطلاق خطط استراتيجية تستشرف المستقبل، وانطلاقاً من رؤيتها الاستراتيجية 2071، تستهدف الإمارات بناء نظام تعليمي يركز على تنمية المهارات المستقبلية، وتعزيز الابتكار، وتحقيق التميز الأكاديمي. ولا يقتصر التعليم في دولة الإمارات على الفصول الدراسية والمؤسسات الأكاديمية فقط، بل يمتد ليشمل التعليم المستمر مدى الحياة، فالدولة تستهدف خلق ثقافة تعليمية مستدامة، حيث يتم تقديم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة للمجتمع ككل، تساعد الأفراد على تحسين مهاراتهم وتطوير معارفهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.

ونتيجة لهذه الجهود جاءت الدولة في المرتبة الأولى عربياً والـ 26 عالمياً في «مؤشر المعرفة العالمي» لعام 2024، الصادر عن مؤسسة «محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة»، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويستند هذا إلى 7 مؤشرات فرعية، تضم: التعليم قبل الجامعي، والتعليم التقني، والتدريب المهني، والتعليم العالي، والبحث والتطوير والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد والبيئة التمكينية.

تجسد جهود الإمارات المتواصلة لتطوير العملية التعليمية رؤية القيادة الرشيدة لبناء جيل قادر على مواجهة تحديات الحاضر وصناعة مستقبل مزدهر. ومع استمرار الإصلاحات والابتكارات في هذا المجال، تظل الإمارات نموذجاً يُحتذى به في الاستثمار في الإنسان، باعتباره الثروة الحقيقية التي تضمن استدامة التقدم والريادة. وكما تؤكد القيادة الرشيدة دائماً، فإن التعليم ليس فقط مفتاح التنمية، بل هو الأساس الذي تُبنى عليه طموحات الوطن ومستقبل الأجيال القادمة.