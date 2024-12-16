الأفكار والمفكرون.. وبناء الأمم

تواجهنا كبشرية في وقتنا الحاضر تحديات لا تستطيع أن تواجهها الأمم منفردةً، وبالتالي حتمية العولمة التي فشلت في فترات سابقة، ولكن عودتها حتمية، وستفرضها مخاطر متعلقة بالتقنيات الحديثة، وتغيّر المناخ والأوبئة والنزعات القومية المتفشية، والمنافسة الاقتصادية والسياسية، والحروب المباشرة وغير المباشرة، وغيرها من المخاطر المبهمة والخارجة من حسابات العلم، وما هو معروف.

هذه المخاطر تتطلب حتماً جهداً فكرياً عالمياً مشتركاً، وتسخير كل الموارد الفكرية للبشرية، وإعادة النظر في هياكل إنتاج المعرفة ونشرها وإعادة التوازن بين الشمال والجنوب العالمي، والبدء في شراكة حقيقية لتوليد السرديات المهيمنة التي تشكل المجال العام العالمي الناشئ، والحديث بشكل مفتوح عن حاجتنا إلى أفكار جديدة أكثر شمولاً لواقع عالمي جديد تقف فيه قوى صاعدة كبرى بين الشمال والجنوب، وذلك للتقليل من التفاوت الفكري العالمي الذي تهيمن فيه الأعراف الثقافية القادمة من الشمال، وتشكل الهويات، وتؤثر في الديناميكيات الاجتماعية على نطاق عالمي.

الأفكار قوة وليس بالضرورة أن تكون قابلة للتطبيق، أو الحصول على أثرها على منفعة مباشرة، فهي مخزون استراتيجي للأمم ومصدر قوة كامنة، ولذلك فإن المفكرين والمخططين الاستراتيجيين أصحاب الرؤى المستقبلية الحصينة جزء من ثروات الشعوب.

ولم تنهض أمة من الرماد لتتحول إلى أمة عظيمة دون مفكرين عظماء كانوا الشموع التي أضاءت الطريق لأممهم لتترك بصمة في التاريخ البشري، وبالاستفادة من دراسات العلاقات الدولية حول دور الأفكار في صناعة السياسات ودمج الأبعاد بين الأشخاص ، وإضفاء الطابع المؤسسي على الأفكار السياسية والاجتماعية، والاقتصادية والصناعية والتنموية سيتم إيجاد التوازن في الاتجاهات المهمة التي تشكل قوة الدول في العقود القادمة، والتحول إلى قادة عالميين للأفكار في ظل الرأسمالية الاحتكارية الفكرية، والمرتبط من دون أدنى شك بالبنية التحتية الثقافية والفكرية، ونظام الابتكار الوطني كجزء من شبكات الابتكار العالمية.

كان تطور الأمم - تقليدياً وتاريخياً - مصحوباً بتطور الحياة الفكرية في تلك المجتمعات، سواء روحية كانت أم دينية، ولم يكن المفكرون مفكرين بقرار من الدول، وبقرارات تصدر لجعل الشخص مفكراً حسب تصنيف مؤسسات الأشخاص ذوي الحظوة المهنية والعلمية، بل هي عبارة عن موجات حراك فكري تسودها النسبية ومحددات لا تطغى على الفكر، وهو سلاح ذو حدين، وله علاقة وثيقة بنضوج المجتمعات فكرياً، ودور المفكرين في المنظومة التنموية للدول.

وكلما تسارعت وتيرة تطور تكنولوجيا وتقنيات الجهد العالي والذكاء الاصطناعي، كانت الحاجة أكبر للمفكرين والفلاسفة وعلماء الاجتماع على مستوى العالم، والحاجة إلى إنشاء مراكز تفكير استشراف السفر من المستقبل إلى الحاضر ببيانات مستقبلية عكس منهجيات التنبؤات التقليدية في استشراف المستقبل، وجعل التفكير في المستقبل يتعلق بالاستعداد والرشاقة الفكرية، وذلك لكون التفكير في المستقبل يتعلق أيضاً بالتخيّل، وتكييف طريقة تفكيرنا للتعامل مع الغموض وعدم اليقين لتشكيل المستقبل الذي يعتقد بأنه مستحيل.

ولكي نشجع المفكرين يجب أن توجد مراكز تفكير في شتى التخصصات، وأن تكون ضمن النهج الحكومي الشامل لتطوير سياسات الملكية الفكرية الشاملة، وربط كل ذلك بالأمن الوطني للذكاء الثقافي الاصطناعي، وجعل الملكية الفكرية أولوية وطنية مدمجة في استراتيجياتنا الكبرى بغرض تعزيز نظام الملكية الفكرية لدينا، وتشجيع المفكرين للتفرّغ التام لإنتاج الفكر الذي يعد إضافة للبشرية وليس للدول فقط، وتشجيع المزيد من الابتكار الفكري.

وإذا كنا سنفوز في سباق الأفكار الخلاقة، فيجب علينا استخدام كل أداة متاحة لتوسيع محرك الابتكار والإنتاج الفكري، وهذا يعني التغلب على معوقات حرية الفكر المسؤول، والعراقيل المتعلقة بحرية أبعاد الحريات التي ليس له ضرر بالمصلحة العامة، ولا تنتهك حقوق وحريات الآخرين، مع إدماج منظومة الفكر قدرة تنافسية، والاستثمار فيها كممّكن وطني لمواجهة تحديات الغد، ولاسيما أننا أمام تحديات خارجة عن المألوف، وهذا ما هو متعارف عليه في المئة سنة الأخيرة، ولكيلا نعيش مئة عام من العزلة في المستقبل القريب لابد لنا من الهروب إلى ذلك المستقبل، أي العمل على مواجهته!

*كاتب وباحث إماراتي في شؤون التعايش السلمي وحوار الثقافات