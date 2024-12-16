إنه حصن الاتحاد

أهمية كبيرة يكتسبها مهرجان حصن الاتحاد مع انتهاء دورته العاشرة التي أقيمت مؤخراً في مطار العين الدولي بمدينة العين، تحت شعار «فخر ووفاء، عهد وولاء، أمن ونماء». وبحكم انتمائي للمؤسسة العسكرية وفخري بذلك؛ فإني أتابع باهتمام فعاليات هذا المهرجان الذي يبرز القدرات الدفاعية وجاهزية العمليات لقواتنا ومؤسساتنا الوطنية.

وفي الدورة العاشرة؛ كانت قد تضافرت جهود 45 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة تعاونت جميعاً مع وزارة الدفاع لتقديم الحدث بمستوى عالٍ من الاحترافية، وهو ما ليس جديداً علينا، كما تثبت الفعاليات التي تقيمها الإمارات سواء كانت حكومية اتحادية أم محلية.

«مهرجان حصن الاتحاد» يُلقي الضوء على طبيعة العلاقة بين أجهزة القوات المسلحة، كما يعطي صورة واضحة عن طبيعة تنسيق الجهود بين كل من القوات البرية، والقوات الجوية والدفاع الجوي، وحرس الرئاسة، والطيران المشترك، والحرس الوطني، والذي يعكس بالضرورة الرؤية الموحدة للعمل المؤسساتي على مستوى الدولة، والتي تلتزم العمل الجماعي بين المؤسسات المعنية.

ومن بين الفعاليات التي تشد الاهتمام في ذلك المهرجان؛ إتاحة الفرصة لجيل الناشئة التعرف عن قرب على عمل مؤسستهم الوطنية، وهي لا شك خطوة متميزة. فقد أقيمت القرية الترفيهية التي نظمتها وزارة الدفاع لكل من الأطفال والعائلات في موقع الحدث. وتضمنت القرية فعاليات ترفيهية- توعوية سمحت للجمهور التعرف على دور القوات المسلحة.

وهذه الدورة من المهرجان، كما سواها من الدورات السابقة؛ كانت مفتوحة أمام الجمهور الذي بات جزءاً من الحدث. ومسألة حضور الجمهور بأعداد كبيرة - من أبناء الإمارات والجاليات المقيمة على أرضها - هذه الفعالية تسهم بلا شك في تعزيز الشعور بالأمان لديهم، وهم الذين كانوا جزءاً من العرض العسكري الذي يعد منصة للتواصل مع المجتمع. وكان من الجميل رؤية تفاعل جمهور العين والضيوف القادمين من كل مكان في الإمارات مع العروض الحية، والمعارض العسكرية، والأنشطة الترفيهية والتفاعلية، والتي تبرز جميعها التطورات التقنية وجاهزية العمليات لدى القوات المسلحة الإماراتية.

وكي يتمكن أكبر عدد من حضور الفعاليات؛ فإن المهرجان ينظم كل مرة في منطقة ما من الإمارات. فـ«حصن الاتحاد 1» انطلق في كورنيش أبوظبي عام 2017، وأقيم «حصن الاتحاد 2» في إمارة الشارقة في نوفمبر من العام ذاته. وفي 2018؛ احتضنت مدينة العين «حصن الاتحاد 3»، ثم انتقل «حصن الاتحاد4» إلى إمارة الفجيرة، كما استضافت إمارة عجمان «حصن الاتحاد 5» عام 2019، لتتبعها إمارة رأس الخيمة التي استضافت فعاليات «حصن الاتحاد 6» في العام ذاته، ثم أقيم «حصن الاتحاد 7» في إمارة أم القيوين في فبراير من عام 2020، فيما أقيمت فعاليات «حصن الاتحاد 8» في المنطقة الجنوبية من إكسبو 2020 دبي عام 2022. في السنة التي تليها أقيم «حصن الاتحاد 9» في جزيرة ياس بأبوظبي، خلال شهر نوفمبر، حيث قدمت القوات المسلحة بمختلف وحداتها وتشكيلاتها، بالتعاون مع وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي، وغيرها من الجهات عروضاً حية ضمن سيناريوهات تخيلية لمهام قتالية لإظهار مهارة واحترافية عناصرها.

والمتابع لهذه الفعالية منذ عام 2017؛ يرى التطور الكبير للعرض العسكري، والذي بات اليوم أحد أهم العروض العسكرية لكونه يجسد استعداد قواتنا المسلحة، وامتلاكها أحدث القدرات والتقنيات العسكرية المتطورة. فعلى مدار السنوات الماضية؛ كرس «حصن الاتحاد» مكانة وجاهزية القوات المسلحة التي تمتلك أحدث القدرات والتقنيات العسكرية، وهو بالتأكيد صورة واضحة عن تمكين وتأهيل العنصر البشري باعتباره الأساس في تحقيق التفوق، فضلاً عن استعراض التحديث والتطوير الذي وصلت إليه التجهيزات العسكرية.