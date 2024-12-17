شركات الطاقة.. وتقنيات التقاط الكربون

بالنسبة لمعظمنا، تعتبر محطة الطاقة مصدراً للكهرباء. أما بالنسبة لشركة إكسون موبيل، فهي آلة تحول الغاز الطبيعي إلى أموال. وهذه لحظة مناسبة جدا للقيام بذلك. أعلنت شركة إكسون هذا الأسبوع أنها تدخل مجال الكهرباء - نوعاً ما. من المتوقع أن تحتاج مراكز البيانات، لا سيما تلك التي تطور أدوات الذكاء الاصطناعي، إلى كميات كبيرة من الكهرباء. ويفضل أن تكون هذه الكهرباء خالية من الكربون، ولكن إذا لم يكن ذلك متاحاً حالياً، فإنها ستستخدم أي مصدر متاح. وهنا تأتي إكسون، التي تقترح تزويد هذه المراكز بالكهرباء من محطة تعمل بالغاز مع التقاط معظم انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عنها.

تتباهى إكسون بأنها طورت بالفعل قدرة توليد طاقة تبلغ 5.5 جيجاواط داخلياً. ولكن هذه القدرة تُستخدم لتلبية احتياجاتها الخاصة، كأدوات للعمل مثل المولدات في مواقع البناء. وباعتراف الشركة نفسها، فإنها لا تضيف «الكثير من القيمة» إلى توليد الطاقة بحد ذاته، فهي في النهاية شركة نفطية كبرى. بل ترى نفسها كـ«منسق» أو مدير مشروع بارع يمكنه بناء محطة طاقة في الوقت المحدد وضمن الميزانية، مع توفير الوقود والتقاط الانبعاثات.

النقطة الرئيسية هنا، أكثر من الانبعاثات المنخفضة، هي السرعة.

تريد شركات التكنولوجيا الكبرى المزيد من الكهرباء بأسرع وقت ممكن. وهناك موجة من المبادرات من شركات مثل ألفابت وميتا لتشجيع بناء محطات جديدة للطاقة النووية. تُعتبر الطاقة النووية من قبل البعض كحل سحري نظراً للكميات الكبيرة والمستدامة من الكهرباء الخالية من الكربون التي يمكن أن تنتجها. ولكن هذه المحطات مكلفة جداً وتستغرق عقداً أو أكثر لإنجازها. في هذه الأثناء، تتعاقد شركات التكنولوجيا الكبرى للحصول على الكهرباء من محطات تعمل بالغاز، كما يظهر في صفقة ميتا الأخيرة مع شركة إنترجي في لويزيانا.

من جهة أخرى، تسعى إكسون لتقديم حل وسط. وتقول إنها يمكن أن تبني محطة غاز بتقنية التقاط الكربون بسرعة نسبية، ربما في غضون خمس سنوات، جزئياً لأن المحطة ستكون مشتركة الموقع مع مركز بيانات، والأهم أنها لن تكون متصلة بالشبكة الكهربائية العامة. كون المحطة مستقلة عن الشبكة يعني تجنب التأخيرات التنظيمية الطويلة وتأخيرات الاتصال بالشبكة، بالإضافة إلى تجنب الانتظار الطويل للحصول على معدات الشبكة مثل المحولات، حيث يؤدي الطلب المتزايد من شركات التكنولوجيا الكبرى إلى زيادة الضغط على سلسلة التوريد المرهقة بالفعل. (يجب أن تكون المحطات النووية متصلة بالشبكة لأسباب تتعلق بالسلامة).

علاوة على ذلك، إذا تمكنت إكسون من تشغيل المحطة والتقاط الانبعاثات بنجاح، فإنها تقدم طاقة شبه خالية من الكربون قبل سنوات من بناء أي محطات نووية جديدة. وقال الرئيس التنفيذي «دارين وودز» مؤخراً: «إذا كنت تراهن على الطاقة النووية وانتظار شيء سيأتي في المستقبل، فإن الطريق طويل جداً».

بالإضافة إلى ذلك، تدرك إكسون أن شركات التكنولوجيا الكبرى ستدفع مقابل هذا الامتياز. عرضت أمازون ومايكروسوفت دفع مبالغ تفوق بكثير أسعار الجملة السائدة للحصول على الكهرباء من المحطات النووية القائمة. وفي الوقت نفسه، ستكلف محطات إنترجي التي ستزود مركز بيانات ميتا حوالي 1400 دولار لكل كيلوواط/ساعة من القدرة، أو أكثر بنسبة 40% من المستوى المعتاد، وفقا للمحلل «هيو وين» من شركة «سيكتور آند سوفرين ريسيرش». وهذا قبل احتساب تكلفة إضافة قدرات شمسية جديدة والاستثمار في التقاط الكربون في محطة تعمل بالغاز من إنتيرجي تعوض انبعاثات المحطات الجديدة.

وأشار وين أيضاً إلى أن محطة «ميتا» تقع في مكان بعيد بشكل غير عادي عن المراكز السكانية الرئيسية، ومنطقة فقيرة نسبياً - مما يجعل من غير المرجح أن تحتوي على روابط بيانات متطورة بالفعل - وفي ولاية معرضة لخطر الأعاصير. باختصار، ميتا على استعداد للذهاب بعيداً من أجل السرعة والسهولة في التعامل مع شركة واحدة كبيرة لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

وبالمثل، يمكن لشركة إكسون أن تبني مراكز بياناتها المشتركة الموقع في تكساس الغنية بالغاز، حيث تنتج أعمالها المزدهرة في النفط في منطقة «برميان» كميات كبيرة من الغاز. غالباً ما يتم تداول الغاز الطبيعي في غرب تكساس بخصم أو حتى بأسعار سلبية، كما كان الحال معظم هذا العام. وبالتالي، فإن اقتراح إكسون لا يتعلق بالدخول في مجال الطاقة بحد ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق غاية، وهي الاستفادة من احتياجات شركات التكنولوجيا الكبرى لتحقيق أرباح من جزيئات منخفضة القيمة.

ويتعلق الأمر أيضاً بالاستفادة من الإعانات السخية. يُعتبر التقاط الكربون نوعاً من التكنولوجيا النظيفة التي تفضلها إكسون، لأنها تحمل إمكانية تمديد عمر أصولها الأساسية، وهي احتياطياتها من الهيدروكربونات. وقد دفعت الشركة 4.5 مليار دولار العام الماضي للاستحواذ على شركة «دنبري»، وهي شركة لاستكشاف وإنتاج النفط تمتلك شبكة خطوط أنابيب لثاني أكسيد الكربون، للمساعدة في بناء عمل التقاط انبعاثاتها الخاصة وانبعاثات الشركات الصناعية الأخرى. لكن مشاريع التقاط الكربون لها سجل سيئ، بما في ذلك تلك المرتبطة بمحطات الطاقة الأميركية.

بالنسبة لإكسون، قد يساعد توقيع عقود مع عملاء لمشاريع طاقة جديدة في إقناع الإدارة الأميركية القادمة، بما في ذلك أحد القادة المسؤولين عن خفض التكاليف في مجال الذكاء الاصطناعي، بحماية التوسعات في إعفاءات التقاط الكربون ضمن قانون خفض التضخم. هذه الإعفاءات تصل قيمتها إلى 85 دولارا لكل طن متري، وهو ما يعادل أكثر من 30 دولاراً لكل ميجاواط/ساعة من إنتاج محطة غازية جديدة نموذجية، وهو أعلى من الائتمان الضريبي للإنتاج لمحطات الطاقة النووية.

فوق كل شيء، كما هو الحال مع الشركات الناشئة في مجال الطاقة النووية التي تطمح للحصول على دعم من وادي السيليكون، هناك الكثير مما يمكن قوله حول وجود مشاريع تجريبية ممولة من عملاء أثرياء يشاركون في سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشين»