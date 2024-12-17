سوريا في مفترق طرق

سقط في سوريا نظام تجاوز عمره نصف القرن، منذ استيلاء الأسد الأب على السلطة في عام 1970. ورغم الفرحة الغامرة التي سادت خصوم النظام، وهم كُثر، فإن الحريصين على سوريا ومستقبلها والمستقبل العربي عامة، سرعان ما انتقل اهتمامهم وتركيزهم إلى الأسئلة المتعلقة بهذا المستقبل. صحيح أن التطورات الأخيرة خلّصت سوريا من رآه كثير من السوريين نظاماً شمولياً استبدادياً، إلا أن المشكلة تتمثل الآن في ماضي القوى التي قامت بالتغيير، فهو ماض إرهابي بامتياز، حيث تنقّل قائد عملية التغيير بسلاسة بين شتى التنظيمات الإرهابية التي روعت بممارساتها بلداناً عربية عديدة كان أهمها العراق وسوريا اللذين شهدا في السنوات 2014-2017 قيام دولة للإرهاب في المنطقة العربية لأول مرة في تاريخها الحديث. وعلى الرغم من القضاء على دولة «داعش» بتحالف دولي في عام 2017، فقد بقيت لها جذور تُنْبِت من حين لآخر أعمالاً مزعزعة للاستقرار. ناهيك عن أن أيديولوجية هذه الجماعات تبدو شديدة التنافر مع الواقع السوري شديد التنوع، والذي لا تناسبه على الإطلاق الأيديولوجيات والممارسات الإقصائية لهذه الجماعات، كما كشفت عن ذلك تجاربُهم في العالم العربي. ومن هنا القلق الشديد الذي ينتاب محبي سوريا، وكل الحريصين على سلامة البلدان العربية واستقرارها.

ولعل هذا هو السبب في حرص حكام دمشق الجدد على تبني خطاب سياسي معتدل يتحدث عن سوريا جديدة للجميع تسود فيها المساواة والحرية والعدالة، وتنأى بنفسها عن ممارسات الثأر والاستبعاد، وعن دستور جديد يوضع بمشيئة الشعب، وانتخابات تُجْرى بموجب هذا الدستور، وسياسة خارجية لا تعادي أحداً.. إلى آخر هذه الشعارات الإيجابية. وبطبيعة الحال، فإن أي حريص على سوريا وجوارها المباشر وغير المباشر، العربي منه خاصة، لابد أن يتمنى صدق هذه الوعود، وإمكان تنفيذها.

لكن المرء لا يمكنه أن يتجاهل عدداً من المؤشرات التي تبعث على قلق حقيقي بشأن مستقبل سوريا، وأول هذه المؤشرات أنه من الحقيقي أن قائد القابضين الجدد على السلطة في دمشق قد تنقل بين تنظيمات عدة في السابق، بما يعني سهولة انفتاحه على التغيير، غير أننا لا يجب أن نتجاهل أن كل تحولاته كانت في إطار تنظيمات مصنفة إرهابية كان له دوماً دورٌ بارز فيها. كما أن ممارساته في حكم إدلب لا تطمئن على الإطلاق. وكذلك فإن تشكيل الحكومة الانتقالية خلا من أي عنصر من خارج «هيئة تحرير الشام». وقد يُقال هنا بأن المرحلة حرجة، وهدفها الأول تثبيت السلطة، فلا تقلقوا من هذه الأحادية. كما أن ما نشاهده جميعاً من تصعيد حاد في الاحتقان الطائفي على مستوى القواعد يبعث على القلق، بالإضافة إلى أن بعض المشكلات يبدو مستعصياً على الحل كالمشكلة الكردية.

والمشكلة أن الساحة السورية تبدو خالية من أي قوة سياسية يمكن أن توازن حكام سوريا الجدد، بما يمثل ضماناً لتنفيذ وعودهم. كما أن القوى الإقليمية والدولية المتحفظة على ما جرى من تغيير في سوريا ليس لديها قدرة حقيقية للتأثير في مجريات الأحداث، بل إن نهجها يبدو أقرب إلى التركيز على التكيف مع ما جرى وليس ضمان سلامة مساره. كذلك فإن الأطراف العربية التي سلمت طويلاً بصيغة أستانة، وإن حرمتها من القدرة على التأثير في المسار السوري، توافقت أخيراً في اجتماع العقبة على موقف جيد، غير أن التحدي يكمن في إمكان وضعه موضع التطبيق.

*أستاذ العلوم السياسية -جامعة القاهرة