دولة الإمارات تتصدر مراكز المال والأعمال

فيما يعكس مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وجاذبيتها للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم، باعتبارها منصة لتعزيز الفرص الاستثمارية والتعاون المالي، جاء انعقاد الدورة الثالثة من «أسبوع أبوظبي المالي»، التي استضافها «سوق أبوظبي العالمي»، بالتعاون مع شركة أبوظبي التنموية القابضة «ADQ»، من 9 إلى 12 ديسمبر 2024، وقد شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الافتتاح، وأكد سموه أن «أسبوع أبوظبي المالي» يعكس دور دولة الإمارات وإمارة أبوظبي كوجهتين رائدتين في مجالات التمويل والاستثمار، مع تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الداعمة للأعمال والقائمة على أسس المعرفة والابتكار، وتوظيف أحدث الحلول التكنولوجية بالدولة، إضافة إلى استقطاب فرص استثمارية جديدة؛ ما يعزز مكانة أبوظبي في المشهد المالي، إقليمياً وعالمياً.

وفيما يجسد أهمية «أسبوع أبوظبي المالي»، شهدت الدورة الثالثة له هذا العام حضوراً مكثفاً، بمشاركة أكثر من 600 متحدث من 100 دولة، مع بلوغ عدد الحضور نحو 20 ألف شخص، كما ركزت على دور الذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات المالية، وشهدت انطلاق الدورة الثانية من «منتدى أبوظبي الاقتصادي» بالشراكة مع القابضة «ADQ»، ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي. كما شهد الحدث كلمات بارزة من رؤساء ومسؤولين تنفيذيين بمؤسسات وشركات كبرى، ومنها «بلاك روك» ومجموعة «يو بي إس» و«بي جي آي أم» و«بريدج ووتر أسوشيتس» و«إتش إس بي سي» و«القابضة» (ADQ) و«مبادلة»، وغيرها.

وفيما يشير إلى فعالية جهود دولة الإمارات لتعزيز إمكاناتها للنمو وتنافسيتها عالمياً، حصدت الدولة المركز السابع عالمياً في التقرير العالمي للتنافسية لعام 2024، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، مقارنةً بترتيبها في المركز الـ10 عام 2023، والـ12 عام 2022. وعلى المستوى الإقليمي، تصدرت الإمارات الدول العربية فيما يتعلق بأدائها في مؤشر التنافسية، حيث جاءت في المركز السابع عالمياً والأول عربياً، وجاءت قطر في المركز الـ11عالمياً، والسعودية في المركز الـ16، كما جاءت البحرين والكويت في المراكز الـ21 والـ37 على التوالي. وكذلك تتميز دولة الإمارات باستقرار بيئتها الاقتصادية الكلية، في ظل توقُّعات صُندوق النقد الدولي بنُمو ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 4%، خلال عام 2024، و5.1% خلال عام 2025.

وفي السياق ذاته، تُعد دولة الإمارات بيئة جاذبة للكفاءات، حيث جاءت في المركز العاشر عالمياً بين 53 دولة كأفضل الوجهات للعيش والعمل بالنسبة للوافدين، وذلك وفقاً لتقرير «Expat Insider 2024» الصادر عن شبكة «InterNations» العالمية. كما تتميز الدولة بجودة بيئة الأعمال فيها، إذ جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في تقرير «المرصد العالمي لريادة الأعمال» لعام 2023/2024، الصادر عن الرابطة العالمية لبحوث ريادة الأعمال بكلية لندن للأعمال.

والجدير بالذكر أن سوق أبوظبي العالمي قد سجل زيادةً بنحو 215% في إجمالي حجم الأصول تحت الإدارة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري (2024)، مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، كما تعد منصة «تبادل» التي أطلقها سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2022 بمثابة نقلة نوعية في مجال ربط الأسواق المالية، حيث تشمل حالياً 8 أسواق مالية تم التوقيع معها وتخدم 7.6 مليون مستثمر، وبها نحو 300 منتَج مالي متاح للتداول.

ويأتي ذلك بمثابة العائد لجهود الدولة لتعزيز مكانتها الاقتصادية إقليمياً وعالمياً، ومضيها في تبسيط الإجراءات الحكومية في إطار برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» الذي أطلقته عام 2023، وجهودها للتوسُّع في اتفاقياتها ضمن برنامجها للشراكات الاقتصادية الشاملة، وسعيها لتعزيز جودة الحياة ضمن مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031»؛ ما يجعلها مقصداً للشركات العالمية الراغبة في التوسُّع بأنشطتها، فعلى سبيل المثال حصلت مجموعة «بلاك روك» الأميركية المتخصصة في إدارة الأصول، والتي تدير أصولاً بنحو 11.5 تريليون دولار، على رخصة تجارية للعمل في أبوظبي.

ويذكر أن المبادئ الاقتصادية العشرة الواردة في «وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات»، تتضمن: اقتصاد منفتح على العالم بلا قيود، واستقطاب أفضل الكفاءات الاقتصادية، والتطوير المستمر للتشريعات الاقتصادية، وأفضل بنية تحتية لوجستية في العالم، والاستثمار في الاقتصاد الرقمي، وبناء اقتصاد مستدام ومتوازن، والمحافظة على الموارد للأجيال القادمة.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية