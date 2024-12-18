«الديمقراطيون» وإعادة صياغة العمل المناخي

بطبيعة الحال، فإن فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب يشكل تأثيراً كبيراً على مستقبل سياسة المناخ في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن الجانب الآخر لا يقل أهمية: هزيمة نائبة الرئيس كامالا هاريس. وكيفية استيعاب «الديمقراطيين» لهذا الأمر مهم للغاية نظراً لأنهم يشكلون الحزب الفعلي للعمل المناخي.

بادئ ذي بدء، لم تكن هذه الانتخابات عن المناخ. فقد احتل المناخ المرتبة الأخيرة بين 10 قضايا استطلع مركز بيو للأبحاث آراء الناخبين بشأنها قبل الانتخابات. وكانت أيضاً هي القضية الأكثر إثارة للانقسام، حيث كانت هناك فجوة بين «الجمهوريين» و«الديمقراطيين» بلغت 51 نقطة مئوية. على الرغم من أن غالبية قوية من الناخبين «الديمقراطيين» يرون أن تغير المناخ قضية مهمة جداً، إلا أن هذا العدد تقلص مقارنة بعام 2020. واللافت للنظر أن استطلاعات رأي جامعة مونماوث في وقت سابق من هذا العام أظهرت انخفاضاً ملحوظاً في القلق بشأن تغير المناخ بين «الديمقراطيين»، وهو تغيير بدأ في عام 2022. ويتزامن هذا مع إقرار التشريع الأخضر المميز للرئيس جو بايدن، قانون خفض التضخم، ولكن أيضاً مع القفزة في التضخم بعد الجائحة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الوقود. لذلك ليس من المستغرب أن هاريس، في محاولة لجذب الناخبين المتأرجحين، قللت من أهمية تغير المناخ وعبّرت عن تأييدها للتكسير الهيدروليكي.

بالنسبة لقضية تغير المناخ، فإن اللامبالاة بالإضافة إلى الانقسام ليست أموراً جيدة. لكن بالنسبة لسياسات تغير المناخ، قد تكون هذه الأمور أكثر فائدة. حتى لو لم يفز تغير المناخ بالدعم بالنسبة لـ «الديمقراطيين»، فإنه أيضاً لم يتسبب في خسارتهم. علاوة على ذلك، لا يزال المناخ يمثل نقطة تمييز واضحة مقابل «الجمهوريين» في بلد منقسم بشدة (فاز ترامب بالتصويت الشعبي بفارق أقل من 1.5 نقطة مئوية). بدلاً من أن يرفض «الديمقراطيون» تغير المناخ كقضية - وهو أمر سياسي سخيف بعد أن وصفوه بالوجودي - يجب عليهم إعادة صياغته بطريقة توسع الدعم للعمل المناخي خارج قاعدتهم التقليدية. إن تجديد شبكة الكهرباء الأميركية بهدف تعزيز صناعات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي وإحياء الصناعات القديمة يوفر مبدأ تنظيمياً يروج للطاقة الخضراء كوسيلة لتحقيق الغايات، وليس كغاية بحد ذاتها.

وتنطوي الدعوة لمواجهة تغير المناخ على نقطة ضعف جوهرية: حيث تمتد تأثيراته بشكل غير متساوٍ لعقود طويلة، على عكس الآثار الفورية لدورات الانتخابات. نحن مطالبون باستثمار مقدم للحصول على فوائد ستتحقق بشكل كبير للأجيال القادمة. في البيئة السياسية الحالية في الولايات المتحدة، يمكن للمعارضين بسهولة وصف سياسة المناخ بأنها مفرطة في التحذير أو تسبب التضخم أو مسيطرة.

وكان رد بايدن على ذلك بربط المناخ بأهداف ملموسة أخرى مثل خلق وظائف في مجال الطاقة الخضراء. لكن هذا النهج لم يلق صدى قوياً، ربما لأنه كما أشار «كيفن بوك»، من شركة «كلير فيو إنيرجي بارتنرز»، يعاني من خلل أساسي. الطاقة هي مدخل اقتصادي، ونريد في النهاية أن تكون رخيصة - مما يعني إنتاجية أعلى بدلاً من مجرد توفير وظائف.

على المدى القريب، سيتطلب بناء سلسلة توريد التكنولوجيا النظيفة المحلية الكثير من الوظائف في مناطق محددة، ولا يزال يتعين على «الديمقراطيين» أن يخوضوا حملاتهم على هذا المستوى، وخاصة إذا هدد «الجمهوريون» بإلغاء الإعانات التي يدعمها قانون خفض التضخم. ولكن هناك فرصة لتوسيع نطاق الحملة في سياق زيادة الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات، وإعادة التصنيع المحلي، والعمليات التي كانت تعتمد حصرياً على الوقود الأحفوري.

جميع المسارات المؤدية إلى صافي انبعاثات صفر تعتمد على الكهربة الشاملة. فالطاقة الكهربائية أكثر كفاءة من الطاقة الحرارية، والأهم من ذلك أن الشبكة الكهربائية يمكن إزالة الكربون منها مع مرور الوقت. والتركيز على الوظائف أو الاستثمارات الممكنة من خلال الكهرباء، بدلاً من الوظائف الخضراء فقط، سيمثل إعادة صياغة دقيقة ولكنها ذات مغزى لسياسة المناخ باعتبارها مساراً للطاقة المستدامة والأرخص - مع إمكانيات اقتصادية واسعة.

حتى لو ألغى «الجمهوريون» أو عدلوا أجزاء من قانون إدارة الطاقة الدولية، فإن الحقائق المتمثلة في انخفاض تكاليف التكنولوجيا النظيفة ومشاريع الطاقة المتجددة لا يمكن تجاهلها من قبل الجهات الفاعلة الاقتصادية. إن انتخاب ترامب يخفض توقعات نشر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ولكن ليس إلى الصفر. يمكن لـ «الديمقراطيين» استخدام ذلك للحديث عن خيارات الطاقة الأرخص، المصنعة في الولايات المتحدة، لتشغيل الصناعات الجديدة.

هناك فرص للتعاون مع «الجمهوريين» في مجالات مثل دعم الطاقة النووية، وتنمية المعادن الحيوية. على المستوى المحلي، يمكن للديمقراطيين استهداف إصلاح تسعير الكهرباء لتشجيع الكهربة، مما يقلل التكاليف للمستهلكين ويعزز حجة الشبكة كوسيلة للنمو المستدام.

الجزء الصعب في التحول إلى الطاقة النظيفة هو أنه يتطلب الاعتماد على نظامين هما في جوهرهما نقيضان من حيث إزالة الكربون. على سبيل المثال، فإن تحقيق فوائد الطاقة المتجددة يتطلب أيضاً الاعتماد على محطات الغاز الطبيعي لضمان استقرار الشبكة في الوقت الحالي. ومع ذلك، إذا ساهم هذا المزيج في تعزيز كهربة المنازل والصناعة والنقل بشكل عام، فإنه يُشكل أساساً للتقدم المستقبلي. الوقت هو العنصر الذي نفتقده عندما يتعلق الأمر بمعالجة تغير المناخ، ولكن عندما يتم إبطاء التقدم السريع، فإن التقدم البطيء هو الخيار الأفضل التالي.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»