هشاشة.. زادها «تشيبو»!

طفلان يحدقان في رجال يجمعون أشياء قابلة لإعادة الاستخدام وسط الحطام الذي خلفه إعصار «تشيبو» الذي ضرب مؤخراً هذه الضاحية العشوائية قرب مدينة مامودزو عاصمة جزيرة مايوت الفرنسية. وقد أدى الإعصار الذي يعدّ الأعنف في الجزيرة منذ 90 عاماً، إلى أوضاع مأساوية وألحق أضراراً جسيمة بالبنية التحتية والمنشآت الاقتصادية وسوى أحياء كاملة بالأرض.

ووفقاً للحصيلة الأولية، فقد أسفر تشيبو عن مقتل ما لا يقل عن 21 شخصاً وإصابة المئات، لكن السلطات المحلية تخشى ارتفاع عدد القتلى إلى آلاف خلال الأيام القادمة. وتعد مايوت الواقعة في المحيط الهندي قبالة سواحل شرق أفريقيا بين مدغشقر وموزمبيق، وعلى بعد 8 آلاف كيلومتر من العاصمة الفرنسية باريس، ضمن أراضي ما وراء البحار الفرنسية. وتنتمي مايوت جغرافياً إلى أرخبيل جزر القمر الذي يتكون من أربع جزر رئيسية هي: القمر الكبرى وأنجوان وموهيلي ومايوت. ولا تبعد مايوت سوى بنحو 70 كيلومتراً عن جزيرة أنجوان التي تشكل مع جزيرتي القمر الكبرى وموهيلي «جمهورية الاتحاد القمري».

ويعود الوجود الفرنسي في مايوت إلى أواسط القرن التاسع عشر، حيث اشترت فرنسا هذه الجزيرة من سلطان الأرخبيل بعدما كانت معقلاً للقراصنة، لتصبح رسمياً أول جزيرة من أرخبيل القمر تخضع للسيطرة الفرنسية. وبحلول العقد الثاني من القرن العشرين بسطت فرنسا سيادتَها على جزيرة القمر الكبرى وأنجوان وموهيلي، وأصبح الأرخبيل مستعمرة فرنسية. لكن في عام 1974 تم تنظيم استفتاء شعبي حول استقلال جزر القمر، فصوّت 63% من سكان مايوت لصالح البقاء تحت السيادة الفرنسية، بينما صوّت سكان الجزر الثلاث الأخرى لصالح الاستقلال. وما فتئت مايوت تستقطب اهتماماً عالمياً نادراً، كما تثير نقاشاً ساخناً داخل فرنسا نفسها، بسبب انتشار الفقر والبطالة فيها، أي على خلفية الأوضاع الهشة التي زادها إعصار «تشيبو» هشاشة! (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)