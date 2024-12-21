كأس الخليج يجمع الأشقاء.. في الكويت

تستعد الكويت منذ مدة لحدث رياضي تاريخي، إذ تستضيف النسخة السادسة والعشرين من كأس الخليج في الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 3 يناير 2025، وهي المرة الخامسة التي ستحتضن فيها ملاعب الكويت منافساتِ هذه البطولة، إذ ظلت في كل مرة ترحب بالأشقاء والوفود الخليجية المشاركة في هذا الحدث الرياضي الأبرز في المنطقة.

بطولة كأس الخليج التي انطلقت لأول مرة في عام 1970 رسّخت مكانتها ضمن صدارة أبرز الأحداث الرياضية على مستوى المنطقة، مبرهنةً على أن الشعار الذي ستنطلق تحته فعاليات اللقاءات في هذه النسخة، أي «المُستقبل خليجي»، يعكس الوحدةَ وعلاقات الترابط بين شعوب دول الخليج العربية.

وتحتل بطولة كأس الخليج مكانة خاصة في قلوب عُشّاق وجماهير كرة القدم في دول مجلس التعاون الخليجي، ودائماً ما تُصنّف على أنها البطولة الأقرب إلى قلب المُشجع الكويتي، خصوصاً أن الكويت تُوّجت بأول كأس خليجية من البطولة في عام 1970، كما أن منتخبها الوطني («الأزرق») هو الأكثر تتويجاً بلقب هذه البطولة.

والجدير بالذكر أن تصميم شعار «خليجي زين 26» جاء من مُكوّنات مُختلفة من دول الخليج العربي، حيث تم استخدامها بشكلٍ تجريدي، إذ يحتوي هذا الشعار على عناصر مثل الكثبان الرملية، وشراع البوم الكويتي، والجمل، وسعف النخيل، وحرف الألف الذي يرمز للغة العربية، وجناح الصقر، والعقال.. وهي العناصر التي تُشكّل معاً شكل كأس الخليج العربي، وقد تم استخدام اللون الأزرق الذي يمثل ألوان منتخب الكويت الوطني.

ويُذكر في هذا الصدد أن بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم تُقام مرة كل عامين، وتستضيفها إحدى الدول الأعضاء في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، وهي الكويت والإمارات والسعودية وعمان والبحرين وقطر والعراق واليمن، وتُقام منافساتها في الكويت هذا الموسم على أرض ملعبي جابر الأحمد الدولي وجابر المبارك.

*كاتب كويتي