التعريفات الجمركية ليست انتقاماً

في مؤتمر صحفي عقده مع ترامب يوم الاثنين الماضي، اقترح «هوارد لوتنيك»، الذي اختاره دونالد ترامب لمنصب وزير التجارة، أن «المعاملة بالمثل» ستكون شعار السياسة التجارية للإدارة الجديدة. ووافق الرئيس المنتخب قائلاً: «إذا فرضوا علينا ضرائب، سنفرض عليهم المبلغ نفسه».

إنها فكرة جذابة. فهي تبدو عادلة، وتصور البديل على أنه السماح للدول الأخرى باستغلالنا. «بلدنا يخسر أمام الجميع»، هكذا اشتكى ترامب لوسائل الإعلام. حتى التجار الأحرار قد يعتقدون أن التعريفات الجمركية المتبادلة هي تكتيك مفيد لحمل الدول الأخرى على السماح بدخول الصادرات الأميركية. لكن الفكرة لها سجل حافل، كما هو الحال مع ترامب. والسجلات تنفي المبررات التي تُقدم لدعمها.

إن فرضية ترامب - أننا نمارس التجارة الحرة، بينما تفرض الدول الأخرى ضرائب على منتجاتنا - خاطئة. يشير سكوت لينسيكوم، محلل السياسات في معهد «كاتو» الليبرالي، إلى أن عشرات الدول لديها متوسط تعريفات جمركية أقل من تلك التي تفرضها الولايات المتحدة. وفي مقال كتبه مؤخراً في صحيفة وول ستريت جورنال، أشار السيناتور السابق «باتريك جيه تومي» (جمهوري من ولاية بنسلفانيا) إلى أن كندا وبريطانيا وأوروبا «تفرض جميعها ضرائب أقل على السلع المصنعة الأميركية، مقارنة بالضرائب التي تفرضها الولايات المتحدة على الواردات المماثلة».

لدينا معدلات تعريفات جمركية مرتفعة بشكل خاص على بعض الصناعات. على سبيل المثال، نفرض ضريبة بنسبة 25% على الشاحنات الأوروبية، في حين يفرض الاتحاد الأوروبي ضريبة بنسبة 10% على الشاحنات الأميركية. هذه الضريبة البالغة 25% هي من بقايا نزاع تجاري بيننا وبين الدول الأوروبية يعود إلى ستينيات القرن العشرين. وكان ذلك رداً على التعريفات الجمركية التي فرضتها الدول الأوروبية على صادرات الدجاج الأميركية، ولهذا السبب يطلق عليها أحياناً «ضريبة الدجاج»، كما أشار ترامب خلال رئاسته السابقة.

وهناك بعض الدروس المستفادة من هذا التاريخ. أحدها أن التعريفات «كأوراق مساومة» تميل إلى البقاء لفترة طويلة بعد أن ينسى الجميع الغرض المفترض منها. والآخر هو أن حماسة ترامب للتعريفات لا تقتصر على تلك الانتقامية: عندما تحدث عن ضريبتنا العالية على الشاحنات المستوردة في عام 2018، كان يشيد بها.

خلال فترة ولايته الأولى، روج أيضا لمشروع قانون في الكونجرس يقترح منحه السلطة لرفع أي تعريفة ليعادل ذلك الخاص بدولة أخرى. ومع ذلك، فإن مشروع القانون لم يمنحه أي سلطة لخفض التعريفات الجمركية لتتناسب مع المعدلات الأدنى لدول أخرى.

ويبدو أن ترامب لم يمانع. خلال الحملة الرئاسية لهذا العام، تحدث ترامب مراراً وتكراراً عن وضع حد أدنى للتعريفات بنسبة 10 في المئة أو أكثر على جميع الواردات. وهذه سياسة لا علاقة لها بالمعاملة بالمثل. وستطبق على بريطانيا، التي تفرض تعريفة جمركية متوسطة تبلغ 3% على الصادرات الأميركية. وعلى الاتحاد الأوروبي، الذي يفرض تعريفة جمركية متوسطة تبلغ 4.5% على المنتجات الأميركية.

ويظل ترامب فخوراً بالرسوم الجمركية التي فرضها على الصلب والألمنيوم المستوردين، خلال فترة ولايته الأخيرة. وقد نسب الفضل في ذلك إلى نفسه في المؤتمر الصحفي يوم الاثنين، ولم تكن هذه التعريفات الجمركية رداً على التعريفات الجمركية التي فرضتها دول أخرى. الرجل ببساطة يحب التعريفات الجمركية.

ولا ينبغي لها أن تكون رداً على الحواجز التجارية التي تفرضها دول أخرى لكسب دعمه، ولا ينبغي لها أن تفوز بتنازلات خفض التعريفات الجمركية من تلك الدول للحفاظ على دعمه. وللإنصاف، لماذا يريد الحد من التعريفات الجمركية بهذه الطريقة؟

إذا كان صحيحاً أن التعريفات الجمركية «ستجعل بلادنا غنية»، كما قال ترامب يوم الاثنين الماضي، فسيكون من غير المسؤول عدم رفعها. ما إذا كانت التعريفات الجمركية ستؤدي إلى مثل هذه التأثيرات الإيجابية هو أمر يشكك فيه جميع خبراء الاقتصاد تقريباً، ولكن هذا نقاش يمكننا أن نخوضه. «المعاملة بالمثل» تشتت الانتباه: ترامب لا يأخذها على محمل الجد - ولا ينبغي لأي شخص آخر أن يأخذها على محمل الجد. راميش بونورو*

*زميل معهد أميركان إنتربرايز.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»