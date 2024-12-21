دلالات إطلاق مشروع «أرقام الإمارات الموحدة»

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مستمر إلى تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز تكنولوجيا المعلومات لتكون في طليعة الدول في هذا المجال. ويبرز ذلك في إطلاقها العديد من المبادرات الاستراتيجية، التي تركز على تحسين بيئة التكنولوجيا الرقمية، وتبني حلول الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتقنيات اللازمة لتعزيز الكفاءة وتحسين الخدمات العامة. وتهدف هذه المساعي إلى تحويل الإمارات إلى مركز عالمي للابتكار الرقمي، ما يسهم في توفير بيئة أعمال جاذبة، ويعزز قدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وفي هذا السياق، أطلقت حكومة دولة الإمارات مشروع «أرقام الإمارات الموحدة»، الذي يُعدُّ من المشروعات الوطنية الرائدة لتعزيز وتطوير النظام الإحصائي الوطني. ويهدف المشروع إلى دعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية، والديموغرافية، والاجتماعية، والبيئية وغيرها. ويعمل المشروع، الذي تشارك فيه جميع الحكومات المحلية عبر مراكزها الإحصائية، على تحقيق رؤية الدولة بأن تكون رائدة عالمياً في توظيف البيانات والإحصاءات لدعم عملية اتخاذ القرار.

ويعتمد المشروع على ثلاثة محاور رئيسية، هي: محور تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقة المتجددة. وفيما يعكس الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها دولة الإمارات، جاء تأكيد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن مشروع «أرقام الإمارات الموحدة»، يأتي في إطار حرص الإمارات على تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الحكومة الاتحادية والمراكز الإحصائية والمجالس التنفيذية المحلية في إمارات الدولة والشركاء من القطاع الخاص.

والحاصل أن مشروع «أرقام الإمارات الموحدة» يأتي منسجماً مع أهداف حكومة دولة الإمارات في مجال الابتكار الرقمي، وليسهم في توفير خدمات أسرع وأدق، ويمنح المتعاملين مع الحكومة تجربة سلسة وواضحة من خلال الوصول إلى معلومات دقيقة في أي وقت. كما أن المشروع يوفر منصة موحدة تعمل على تسريع الإجراءات الحكومية ورفع مستوى التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة على حدٍ سواء. وهذا المشروع ليس مجرد حل تقني فحسب، بل هو جزء من رؤية استراتيجية طويلة الأمد، تهدف إلى تحسين الأداء الحكومي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وتقنيات البيانات الضخمة.

ومن الدلالات الجوهرية لإطلاق مشروع «أرقام الإمارات الموحدة»، التركيز على تطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بأمن المعلومات، ذلك أنه في ظل التزايد المستمر للاعتماد على البيانات الرقمية، أصبح من الضروري توفير بيئة آمنة لحماية البيانات الشخصية للمواطنين والمقيمين. ومن خلال هذا المشروع، يمكن ضمان أن البيانات ستكون محمية باستخدام أحدث تقنيات الأمان، ما يُقلل من خطر الاختراقات والتهديدات الرقمية. كما يُسهم مشروع «أرقام الإمارات الموحدة» في تعزيز ثقافة البيانات والمعلومات في مجتمع دولة الإمارات، ومن خلال هذه المنصة الموحدة، سيتمكن الأفراد والمؤسسات من الوصول إلى معلوماتهم بسهولة، ما يوفر حلولاً مبتكرة للمشكلات اليومية التي قد يواجهها المواطنون.

وتُعتبر هذه خطوة مهمة نحو بناء مجتمع رقمي واعٍ وقادر على التعامل مع التحديات المستقبلية. وفي إطار الاستعدادات لمواجهة المتغيرات المتسارعة، يأتي مشروع «أرقام الإمارات الموحدة» كأداة تسهم في تطوير الأنظمة الحكومية في مواجهة التحديات الرقمية المستقبلية، والتي ستكون معقدة ومتنوعة. كما أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة كشريك عالمي، ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، وإبراز النموذج الاقتصادي الناجح للدولة، والفرص التي توفرها للشركاء العالميين كافة.

ومما لا شك فيه أنّ مشروع «أرقام الإمارات الموحدة» يُعد خطوةً استراتيجية في طريق التحول الرقمي، الذي تسلكه دولة الإمارات، ويعكس التزامها بالابتكار المستدام وتحسين جودة الحياة من خلال تطوير الأداء الحكومي. ومن المؤكد أن هذا المشروع الواعد يعكس قدرةَ الدولة على أن تكون نموذجاً عالمياً في التحول الرقمي والابتكار الحكومي.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.