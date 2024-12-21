رجل وامرأة يتسوقان في أحد المراكز التجارية بمدينة وودستوك في ولاية جورجيا الأميركية، وسط مؤشرات اقتصادية على ارتفاع نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 2.4 في المائة مقارنةً بالعام السابق، وهو متغير رئيسي في زيادة التضخم. وباستبعاد تكاليف الغذاء والوقود، والتي عادة تتسم بالتقلب من شهر لآخر، فقد سجل معدل التضخم الأساسي 2.8%، وهو ما كان متماشياً مع القراءات السابقة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وربما أقل قليلاً مما توقعه الاقتصاديون. ورفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعارَ الفائدة بشكل حاد في عامي 2022 و2023، سعياً للسيطرة على ارتفاع الأسعار.

لكن أشهراً من التقدم في خفض التضخم، إلى جانب إشارات على تباطؤ سوق العمل، دفعتهم إلى خفض تكاليف الاقتراض بدءاً من سبتمبر الماضي. وخفض صانعو السياسات أسعار الفائدة ثلاث مرات، بإجمالي نقطة مئوية واحدة.

لكن المرحلة المقبلة من السياسة النقدية الأميركية تبدو أكثر غموضاً، حيث يظل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي غير متأكدين من مدى تخفيض أسعار الفائدة الإضافي المطلوب، خاصة مع استمرار التضخم في مستويات مرتفعة واستقرار سوق العمل عند مستوياته الإيجابية. وقد أوضح الاحتياطي الفيدرالي أنه سيركز بشكل كبير على وتيرة ارتفاع الأسعار عند التفكير في أي تخفيضات مستقبلية، مرجحاً أنها ستكون أقل عدداً وأطول مدةً.

(الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)