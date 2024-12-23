صورة لضيوف مخيم «يورت» التابع لمتنزه يلوستون الوطني الأميركي، الممتد بين ولايات أيداهو ومونتانا ووايومنغ، وهم يستكشفون المناطق النائية في المتنزه، والاستمتاع بمناظرها الطبيعية، وسط هدوء لا يتوفر في الصيف عادة، حيث تُقبل حشود السياح والزوار والمصطافين. ففي فصل الصيف، وتحديداً في شهر يوليو من كل عام، يزدحم هذا المكان بحوالي مليون شخص، لكن العدد يتقلص إلى أقل من 50000 زائر في أشهر الشتاء كلها. وهذا ما يجعل فصل الشتاء أفضل وقت لتجنب ازدحام الحشود، ولخوض تجربة الاطلاع على عالم آسر، ونادراً ما يتم الكشف عنه فقط عندما يكون المتنزه مغطىً بالثلوج.

في الشتاء، تظهر الحياة البرية بشكل واضح على بحر متموج من اللون الأبيض. ويتم استبدال هدير محركات الحافلات، وضوضاء الدراجات النارية بأصوات هسهسة وغرغرة الفتحات المشتعلة وأواني الطين المتدفقة، وطقطقة الثلج الهادئة تحت الأقدام.

ويبدأ موسم الشتاء في يلوستون من منتصف ديسمبر إلى أوائل مارس، حيث يمارس الزوار أنشطة تتعلق كلها بالثلوج وباكتشاف الطبيعة، كما يقوم بعضهم بمغامرة شتوية يعتبرها أفضل بكثير من الزيارة الصيفية لأكبر حديقة وطنية في العالم.

ويعد التزلج الريفي على الثلج طريقة شائعة لرؤية المناطق النائية في يلوستون، إذ يوفر فرصة لاستكشاف الحديقة من موقع مميز، حيث يسافر الضيوف مسافة تصل 40 ميلاً بالحافلة الثلجية، وبمجرد وصولهم يمكنهم التزلج بمفردهم أو في مجموعات صغيرة، كما يستقلون حافلات ثلجية عبر مسارات أطول. وينام المتزلجون في خيام مزودة بمدافئ، ويتناولون العشاء على الطريقة العائلية في خيمة مشتركة أكبر. ومع قلة مرتادي يلوستن خلال الشتاء، فإن زيارة هذا المتنزه الذي يعود إنشاؤه إلى عام 1872، تمثل تجربة فريدة، وربما خطرة في الوقت ذاته! (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)