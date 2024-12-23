كبار السن في بؤرة اهتمام القيادة

منعطف جديد في مسيرة مؤسسة التنمية الأسرية، ومسؤولية كبيرة باتت ملقاة على عاتق القائمين عليها، إثر إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بتعديل اختصاصات المؤسسة، بحيث تتولى تقديم الإرشاد والتوعية اللازمة، وتوفير الرعاية لكبار السن، بما يسهم في تنمية وتعزيز كيان الأسرة واستقرارها.

‎هذا القانون جاء تقديراً من سموه لجهود كبار المواطنين وعطائهم في بناء المجتمع، وانطلاقاً من حرصه الشديد على تفعيل دورهم وممارسة حقوقهم، جزاء ما قدموه، وما زالوا يقدمونه لوطنهم، لإيمان سموه الشديد بأن استقرارهم، وجودة حياتهم واجب إنساني ووطني، وهدف أسمى يحقق التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، ويوطد الأواصر بين مختلف فئات المجتمع.

‎لا شك أن القانون يفرض على المؤسسة مهمة إنسانية نبيلة تعكس أصالة مجتمعنا وقيمه الراسخة في العناية والرعاية بفئة أعطت وساهمت في بناء الدولة، خلال مرحلة التأسيس، وآن أوان رد الجميل بتلبية احتياجاتهم والسهر على راحتهم، ومراعاة حالتهم الصحية والنفسية مع التقدم في العمر.

‎ ولعل قرار القيادة فرصة مناسبة نسلط فيها الضوء على ما توليه المؤسسة (ضمن جهات أخرى في أبوظبي) من رعاية كبيرة لحقوق كبار المواطنين والمقيمين، وما تبذله من جهودٍ أصبحت محل إشادة عالمياً في سبيل خدمتهم، وتحقيق السعادة والرفاهية وجودة الحياة والاستقرار الأسري لهم.

‎الثناء الدولي الذي نقصده يخص التقرير العالمي للسعادة 2024، والذي كشف أن كبار المواطنين هم الفئة الأكثر سعادة في الإمارات، ما يؤكد نجاح الخطط التنموية الشاملة في الدولة، وفق استراتيجيات ممنهجة، في ظل قيادة حكيمة تقدر قيمة الإنسان.

‎ميزة القانون الجديد أنه أولاً يعكس الثقة الغالية التي يوليها صاحب السمو رئيس الدولة في مؤسسة التنمية الأسرية ويقينه بقدرتها على القيام بالمهام المكلفة بها على أكمل وجه، بما يخدم رؤى القيادة وخططها في تحقيق التنمية المستدامة.

‎كما أنه من شأنه دعم جهود المؤسسة في تجديد التزامها بتقديم الخدمات الاجتماعية للأسرة وإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بكبار المواطنين، وتوفير الرعاية الكاملة والشاملة لهم، وذلك في إطار رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز جودة حياة هذه الفئة باعتبارها جزءاً أصيلاً من النسيج الاجتماعي في الدولة.

‎والحقيقة أن المؤسسة بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تضطلع بدور مهم وكبير، وتخصص جزءاً من أنشطتها لدعم فئة كبار السن.

‎وتحرص مؤسسة التنمية الأسرية على رعاية كبار السن عبر تقديم الخدمات الشاملة والمتكاملة التي تُسهم في استقرارهم بما يجعلهم يواكبون الحياة ومتغيراتها باعتبارهم مساهمين حقيقيين في إنجازات الحاضر وشركاء في صنع المستقبل، ولديهم القدرة على مواصلة العطاء بالشكل الذي يحقق الاستفادة من خبراتهم الهائلة.

‎ كما تحرص المؤسسة على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، وتعمل على دمجهم في المجتمع، وتعزيز قدراتهم بمجموعة من الأنشطة التفاعلية والورش التوعوية والتثقيفية ، كونهم الركيزة الأساسية في المجتمع، ولهم الدور الكبير في بنائه، وتعزيز تماسكه وتحقيق التنمية والازدهار.

‎إن مؤسسة التنمية الأسرية تسخر كل الإمكانات المتاحة لرعاية كبار المواطنين، عبر منظومة من السياسات والبرامج وتبني المبادرات الهادفة التي تخدمهم، تأكيداً على دورهم المحوري في مسيرة البناء والتنمية، بما يعمق قيم التكافل والتآزر والعطاء، وتحصين حقوقهم، وتكريس مكانتهم داخل الأسرة والمجتمع.

‎وهنا لعله من المفيد الإشارة إلى أنه قبل أشهر أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية حزمة من البرامج، لدعم كبار المواطنين، عبر مظلة متكاملة ومستدامة من الرعاية المجتمعية، وخصصت المؤسسة بطاقة «بركتنا» لكبار المواطنين، ومن في حكمهم تحت شعار «كبار في الخبرة كبار في العطاء»، انطلاقاً من رؤيتها ورسالتها ومجالات اهتمامها المتمثلة في الدعم المتكامل والشامل لهذه الفئة المهمة في المجتمع، وتعزيز صلة الأبناء بهم، من أجل ضمان اندماجها في المجتمع مع فئات عمرية مختلفة، وتوفير حياة كريمة وآمنة لأفرادها.

‎دلائل تفوق الحصر تؤكد أن اهتمام القيادة بكبار السن ليس بجديد ولا غريب عليها، وإنما يأتي في إطار إيمانها المطلق بطاقاتهم المعرفية المهمة، ورؤيتها بضرورة استثمار خبراتهم وتوجيهها، خاصة في مرحلة جديدة من العطاء والنضج الحقيقي، وبلوغ الحكمة ورجاحة العقل، حيث يستطيعون من خلالها نقل خبراتهم إلى الجيل الجديد ومنحهم خلاصة سنواتٍ من المعرفة ليسيروا على نهجهم في خدمة الوطن، ورفع رايته لتكون دوماً عالية وفي المقدمة.