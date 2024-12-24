لا أحد يسلم من شرور الحرب وآثارها المؤلمة، حتى ولو كان ضيفاً أو زائراً أجنبياً أو مجرد عامل بسيط جاء بنية التكسب ثم العودة إلى بلده في أقرب فرصة ممكنة. لكن الحرب نادراً ما تترك لأحد فرصة تطبيق أجندته الحياتية كما رسمها وأرادها برغبته الخاصة!

وفي هذه الصورة نرى عاملات منازل تخلى عنهن مشغلوهن في غمرة الفوضى التي أحدثتها الحرب الأخيرة في لبنان، ففقدن المأوى وتفرقت بهن السبل، فلا هن قادرات على إيجاد عمل جديد ولا عاد بإمكانهن العودة إلى بلادهن في ظل الظروف اللبنانية الحالية. إنهن يستيقظن بعد قضاء الليل في «الرملة البيضاء»، وهي الشاطئ البيروتي الذي فررن إليه أثناء الغارات الجوية الإسرائيلية، كما فر مئات آلاف اللبنانيين، حيث تركت كثير من الأسر وراءها عاملات المنازل المهاجرات ليجدن أنفسهن دون مأوى.

تقول بعض العاملات الأجنبيات إنهن وجدن أنفسهن محاصرات وتائهات، وتقول أخريات إنه طُلب منهن البقاء بينما كانت القنابل تتساقط في كل مكان.. أما الآن، أي بعد وقف إطلاق النار، فقد عاد بعضهن إلى بيوت عملهن القديمة ليجدنها مدمرة.

يوجد في لبنان نحو 200 ألف عامل مهاجر، معظمهم من النساء، وفقاً لدراسات أجرتها وكالات الأمم المتحدة، بينما تقدم جهات أخرى أرقاماً أعلى من ذلك.

وكانت أسابيع الحرب صعبة على كثيرين وجدوا أنفسهم ينامون على الشواطئ أو في الساحات وقرب المباني المهجورة، بمن فيهن عاملات المنازل الأجنبيات. وقد أصبح لبنان خلال الأعوام والعقود الأخيرة بلداً مستورداً للعمالة المنزلية، وتوافد عليه عشرات آلاف النساء والرجال من دول أفريقية وآسيوية متعددة، جاؤوا على أساس الاعتقاد بأن العمل في الخارج أفضل من أي خيار في بلدانهم الأصلية.

وتعد بلدان بعينها مصدراً للمهاجرين في لبنان، لاسيما من عمال المنازل، حيث نجد أعداداً كبيرة منهم في «بلاد الأَرز»، وفقاً لوكالات الأمم المتحدة. والعديد من هؤلاء يتركون عائلاتهم وراءهم على أمل أن يرسلوا لها بعض المال لتحسين أوضاعها المعيشية. لكن الحرب الأخيرة أفسدت خطط الكثير وأحبطت أحلامهم، لاسيما أن الظروف الاقتصادية أضرت بالجميع في لبنان، وضمنه العائلات اللبنانية نفسها! (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)