تطورات إيجابية في العلاقات مع بيلاروسيا

تماشياً مع اتجاه القوى الدولية الصاعدة إلى تبني سياسات متعددة الأبعاد وتوسيع أطر التحالفات وهياكل التعاون متعدد المستويات، برزت أهمية توجه دولة الإمارات لتطوير روابطها السياسية والاقتصادية مع منطقة أوراسيا، خاصة مع استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فخامة ألكسندر لوكاشينكو، رئيس جمهورية بيلاروسيا، الذي بدأ زيارة عمل إلى الإمارات في 22 ديسمبر الجاري.

وتجسد هذه الزيارة عمق العلاقات السياسية الراسخة التي تجمع بين البلدين الصديقين، والرغبة المتبادلة في توسيع قاعدة مصالحهما المشتركة في مختلف المجالات، بما يعود بالنماء والازدهار على شعبي البلدين، ويدفع بالعلاقات الإماراتية البيلاروسية إلى آفاق أرحب من التعاون والتطور، فضلاً عن تعزيز التنسيق الثنائي حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وهو ما أكده رئيس بيلاروسيا، مبيِّناً اهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها وتوسيع قاعدة مصالحها مع دولة الإمارات في جميع المجالات.

وتبرز أهمية زيارة لوكاشينكو إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء العديد من المحددات، لعل أبرزها:

عمق الصلات السياسية بين البلدين: فقد أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين في 20 أكتوبر عام 1992، حيث تم افتتاح سفارة جمهورية بيلاروسيا في أبوظبي في عام 1999، وافتُتحت سفارة دولة الإمارات في مينسك في عام 2008. وتزامن ذلك مع تطور روابط البلدين بديناميكية سريعة نتج عنها تعاون سياسي ودعم متبادل في مختلف المنظمات والمحافل الدولية.

خصوصية الروابط الثنائية: تُعدُّ دولة الإمارات الشريك الرئيسي والاستراتيجي وأكبر مستثمر في بيلاروسيا بين دول مجلس التعاون الخليجي، كما ترتبط الدولتان بالعديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تسهم في زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري وتوسيع التعاون في مجالات الطاقة والتغير المناخي والتنمية الدولية والثقافة والتعليم والرعاية الصحية والرياضة، إضافة إلى التعاون في المجالات القنصلية، ومكافحة الإرهاب، وحقوق الإنسان، والاتصالات والتكنولوجيا.

توالي عقد القمم واللقاءات المشتركة: الأمر الذي يعكس قوة ومتانة علاقات الصداقة الثنائية، وما توفره من دافع كبير نحو آفاق جديدة من التعاون بين البلدين، على نحو يعزز فاعلية وأهمية زيادة مجالات هذا التعاون في ظل دورية انعقاد اللجنة الإماراتية البيلاروسية، التي تستهدف استكشاف الفرص الجديدة لتعزيز النمو والازدهار الاقتصادي، وتوسيع الشراكات البناءة التي تجمع البلدين.

بروز أدوار الإمارات إقليمياً ودولياً: فقد باتت الدبلوماسية الإماراتية تضطلع بأدوار عالمية في جهود إحلال السلام العادل والدائم في مختلف أرجاء العالم، بغية توفير بيئة مناسبة للاستقرار والتعاون والتنمية. وتبرز في هذا السياق الجهود الإماراتية الحثيثة لتحقيق الاستقرار ودعم جهود تسوية الصراع بين روسيا وأوكرانيا، خاصة أن تلك الجهود أسهمت عبر وساطتها بين البلدين في عمليات كبرى لتبادل الأسرى، ما أفضى لإطلاق نحو 190 أسيراً في أكتوبر الماضي، مناصفةً من الجانبين، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تمّ تبادلهم بين البلدين بموجب الوساطة الإماراتية إلى 2184 أسيراً.

ولا شك في أن التحركات والمبادرات لتطوير العلاقات مع مينسك تتزامن مع إجراءات، من جانب دولة الإمارات، تتسم بالديناميكية وتعدد الأبعاد والاتجاهات لتطوير روابطها مع مختلف المناطق الحيوية عبر العالم، وفي مقدمتها منطقة أوراسيا، خاصة بعد أن اختتمت دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي بنجاح المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة للارتقاء بالتجارة البينية في مجال السلع بين الإمارات والدول الخمس الأعضاء في الاتحاد، وهي روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان.

وتنطلق تلك الاتفاقية من قاعدة صلبة من العلاقات الاقتصادية المزدهرة، إذ بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والدول الخمس الأعضاء في الاتحاد خلال النصف الأول من عام 2024 الجاري 13.7 مليار دولار، ما يمثل زيادة بنسبة 29.6% عن الفترة نفسها من عام 2023.

لذا، فإن نهج دولة الإمارات يهدف إلى بناء شراكات راسخة مع مختلف مكونات المجتمع الدولي، مما يعزز جسور التلاقي والتواصل والانفتاح على كافة الفاعلين الإقليميين والدوليين في ظل أهمية التعاون في العصر الحالي كوسيلة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية، الأمر الذي تجسده بوضوح زيارة فخامة الرئيس لوكاشينكو للإمارات، وكذلك حرص القيادة الإماراتية على توسيع وتعميق العلاقات مع مختلف دول العالم، في جميع المجالات وعلى كل المستويات.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية