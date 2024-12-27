الممثلة الصوتية ميدوري كاتو، وهي إحدى أعضاء فريق عمل مسلسل الرسوم المتحركة التلفزيوني الياباني الشهير «Sazae-san»، الذي عُرض لأول مرة في عام 1969.

وقد تجمع الأعضاء الباقون على قيد الحياة من فريق عمل المسلسل، وتناوبوا على التحدث أمام الميكروفون، بينما كانت تُعرض أمامهم على الشاشة مشاهد متحركة من مسلسلهم الذي أصبح أحد أشهر مسلسلات الرسوم المتحركة التلفزيونية في اليابان. وقد بدت ميدوري كاتو، ذات الشعر الرمادي والبالغة من العمر خمسة وثمانين عاماً، كما لو أنها فقدت الكثير من حيويتها، لكن ما أن جاء دور شخصيتها وتقدمت نحو الميكروفون، حتى تحدثت بنبرة مرحة وأنيقة، وبدا من صوتها كما لو أنها أمٌّ تبلغ من العمر أربعة وعشرين عاماً تقضي معظم وقتها في المنزل. وبالنسبة لأجيال من اليابانيين، فهي «سازاي»، الشخصية الرئيسية في أطول مسلسل رسوم متحركة في العالم. في هذا المسلسل الذي اعتاد اليابانيون على مشاهدته مساء الأحد من كل أسبوع، أدت كاتو صوت المرأة المتسلطة، والطيبة في آن معاً، والتي تشعر بالخجل الدائم من بعض الحوادث والتصرفات.

وما يزال مسلسل «سازاي سان» يبث أسبوعياً في موعده المحدد، وهو يصور تصرفات «سازاي» اليومية وزوجها وابنها البالغ من العمر 3 سنوات، إلى جانب والديها وشقيقها الصغير المشاغب (في المدرسة الابتدائية) وشقيقتها الصغرى اللطيفة. كانت ثلاثة أجيال تعيش تحت سقف منزل واحد بضواحي طوكيو، وغالباً ما تشير بعض أحاديثهم إلى كآبة ليلة الأحد قبل بدء أسبوع العمل، وذلك في إطار الديناميات والأدوار التقليدية للأسرة ذات النمط الأبوي، فسازاي ووالدتها لا تعملان خارج المنزل، بينما يتنقل والدها وزوجها إلى مكاتب بعيدة، وغالباً ما يعودان متأخرَين، ليجدا الخدمة والرعاية والاهتمام من قبل المرأتين اللتين تقومان بكل الأعمال المنزلية، بما في ذلك الطهي والتنظيف ورعاية الأطفال.. تجسيداً لنظام الأسرة اليابانية في حينه.

(الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)