تقدم متواصل في القطاع الصحي

انطلاقاً من منظور أن الإنسان هو الثروة الحقيقة لأي مجتمع، تعزز دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها من أجل توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين على أرضها، ولا تدخر جهداً في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية. ولطالما حظي قطاع الصحة في دولة الإمارات بحضور متميز وريادة إقليمية ودولية، على مستوى الخدمات الطبية والإنجازات العلمية، مما يؤكد جاهزيته وقدرته على مواجهة التحديات الصحية كافة، وفق أفضل المعايير والأنظمة العالمية المعتمدة. وبفضل الرؤية الاستشرافية الطموحة والثاقبة لقيادتنا الرشيدة، تُحقق الدولة إنجازات متواصلة على صعيد تقدُّمها في المؤشرات التنافسية العالمية في المجال الصحي، حيث كشفت تقارير التنافسية العالمية الصادرة عن العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية، تحقيق دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 11 مؤشراً تتعلق بالقطاع الصحي.وبحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، جاءت الإمارات بين أفضل 10 دول في العالم، في إجمالي 21 مؤشراً صحياً متنوعاً، من بينها المركز الأول في11 مؤشراً، والثاني عالمياً في مؤشر واحد، والثالث في مؤشرين، الأمر الذي يجسد التقدم الكبير للدولة في مجال توفير خدمات الرعاية الصحية بمعايير عالمية.

فقد حلت الإمارات في المركز الأول عالمياً في التحصين ضد الحصبة، حيث يعد التحصين ضد مرض الحصبة إلزامياً لطلبة المدارس بجميع المراحل الدراسية في دولة الإمارات، باستثناء من لديهم موانع طبية موثقة، ويُعطى التطعيم مجاناً ويقدم للطلاب في مدارسهم. كما حصلت الدولة على المركز الأول عالمياً في مؤشرات تغطية الرعاية السابقة للولادة، وغياب الوفيات والإصابات من الكوارث الطبيعية، ووجود برامج وطنية للكشف المبكر، وكذلك في مؤشرات تسجيل المواليد من قبل السلطة المدنية للأطفال دون سن 5 سنوات، ومدى تغطية الرعاية الصحية، وقلة تلوث الهواء داخل المنازل بسبب الوقود، ونسبة الجنس عند الولادة (إناث/ ذكور)، ومعدل انتشار نقص التغذية، ومعدل الإصابة بالسل لكل 100 ألف من السكان.

أما المركز الثاني عالمياً، فقد حققته الإمارات في مؤشر يتعلق بمستوى الرضا عن الرعاية الصحية، وهو يقيس مدى رضا السكان عن توفر جودة الرعاية الصحية في المدينة أو المنطقة، ويتم ذلك باستخدام مسح «غالوب» الدولي. وحلت الدولة في المرتبة الثالثة، في مؤشريْ قلة المشاكل الصحية، والنتائج الصحية، والمرتبة الرابعة في الرضا عن توافر الرعاية الصحية الجيدة، وسادساً، في مؤشري، وفيات الأمهات وتغطية علاج مرض السل.

وقد تحققت هذه النتائج نتيجة لجهود عدة بذلتها دولة الإمارات خلال السنوات الماضية لتطوير الكوادر البشرية في القطاع الصحي، فبحسب مركز التنافسية والإحصاء فقد بلغ إجمالي القوى العاملة الصحية في القطاع الطبي في عام 2021 نحو 135,929 عاملاً، موزعين بواقع 27,268 طبيباً، و7,476 طبيب أسنان و12,481 صيدلياً و59,798 ممرضاً و28,906 فنيين طبيين بما يشمل اختصاصيي الأشعة والمختبرات. كما أصدرت الدولة «السياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية في الدولة» عام 2022، التي تهدف إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات لتعزيز أنماط الحياة الصحية وتحقيق أعلى مستويات الصحة لأفراد المجتمع وتعزيز جودة حياتهم ضمن مفهوم الشراكة المجتمعية في دولة الإمارات.

وتعد الإمارات من أوائل الدول الرائدة حول العالم التي تتبنى سياسة وطنية تستهدف تعزيز نمط الحياة الصحي لمواطنيها والمقيمين فيها، وذلك في إطار الخطط الحكومية وآليات العمل القائمة على الابتكار في تطوير مبادرات وطنية تعزز صحة المجتمع.

وتركز هذه السياسة، التي جاءت لمواكبة المتغيرات والمستجدات الصحية، على تعزيز أنماط الحياة الصحية التالية: الغذاء الصحي، والنشاط البدني، ومكافحة التبغ. إن ما تحققه الدولة في المجال الصحي من إنجازات في مختلف التقارير العالمية، يدل على كفاءة منظومتنا الصحية وخدماتنا الصحية الشاملة والمبتكرة ضمن أعلى معايير الجودة، وترسيخ نظام صحي بمعايير عالمية لتكون الإمارات في طليعة دول العالم في مجال الخدمات الصحية.

* صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.