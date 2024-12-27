ترامب.. و«سقف الدين» الأميركي

بعد مضي 107 سنوات على إنشائه، يستمر «سقف الدين الأميركي» كأداة ضغط سياسي. وقد «أزعج» الرئيسَ المنتخب دونالد ترامب الذي طالب بـ«إلغائه»، وكتب على منصته للتواصل الاجتماعي: «يتعين على الكونغرس التخلص من سقف الدين السخيف، أو أن يطيل أمده حتى عام 2029، وبدون هذا لن نتوصل لصفقة أبداً».

لكنه تلقى «صدمة قوية» بعدم تحقيق رغبته المعلنة، وكذلك رُفض اقتراحه بتمديد سقف الدين خمس سنوات، فقدم اقتراحاً آخر بتمديده لفترة سنتين. وتمت الموافقة التشريعية من قبل مجلسي النواب والشيوخ على تمويل الحكومة حتى منتصف مارس المقبل بمبلغ 100مليار دولار.

و«سقف الدين» الذي حدده الكونغرس لأول مرة في عام 1917، هو حد أقصى للاقتراض الحكومي في الولايات المتحدة. وبما أن المشرعين يواصلون سن قوانين لإنفاق أموال أكثر مما تجنيه الحكومة، يتعين على وزارة الخزانة اقتراض المزيد، مما يدفع الدَّين إلى الارتفاع، وهذا يتطلب التعامل مع «سقف الدين» لتجنب التخلف عن السداد. وكانت آخر مرة أتخذ هذا الإجراء وصادق عليه الرئيس الحالي جو بايدن في يونيو 2023، عندما علق المشرعون «السقف» حتى بداية عام 2025. ويعارض عدد من «الجمهوريين» رفع سقف الدين باعتباره يتعارض مع سياسات تقليص عجز الموازنة الذي اتسع مجدداً في شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق على الصحة والدفاع والضمان الاجتماعي.

وأشارت وزيرة الخزانة جانيت يلين إلى أن إدارة بايدن سجلت عجزاً في الموازنة بلغ 1.83 تريليون دولار خلال السنة المالية 2024 التي انتهت في سبتمبر الماضي، لافتةً إلى أن تكلفة فوائد الديون تجاوزت حاجزَ التريليون دولار للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق حذّر الخبير الاقتصادي وكبير الاقتصاديين والاستراتيجيين العالميين في «يوروباك»، بيتر شيف، من مغبة تبني اقتراح ترامب بإلغاء سقف الدين الوطني، مشيراً إلى أن هذا «يعني تحول أزمة الديون إلى كارثة». وأوضح «شيف» أن ترامب يتحدث عن خفض الدين، ومع ذلك فهو يضغط على الجمهوريين للتصويت على تعليق سقف الدين للعامين المقبلين الذي سيتجاوز 42 تريليون دولار. ووفق توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس لعام 2020، فقد كان يفترض أن لا يتجاوز الدين الحكومي حدود 34 تريليون دولار إلا بحلول العام 2029، لكنه تجاوز هذا المستوى في سبتمبر الماضي، مسجلا 36 تريليون دولار. وبذلك يكون قد ارتفع بنحو 8 تريليونات دولار خلال ولاية الرئيس بايدن، لكنه لا يزال أقل من الدين الذي ترتب في ولاية ترامب الأولى (2017-2021) والبالغ نحو 8.2 تريليون دولار.

ويبدو أن النظر إلى التاريخ ليس مطمئناً، خصوصاً أن واشنطن زادت من ديونها الوطنية بوتيرة مثيرة للقلق. ويرى بعض الخبراء الأميركيين أنه حتى لو أصدرت دولة ما العملة الاحتياطية العالمية، وكانت لديها القوة الجيوسياسية المهيمنة، فهذا لا ينقذها من الأزمات المالية.

ويستشهد هؤلاء بالإمبراطورية الرومانية، باعتبارها أقوى الإمبراطوريات في تاريخ العالم. فعندما بدأ قادة روما في الإنفاق ببذخ على الإدارة والجيش، في القرن الثالث الميلادي، وموّل الأباطرة الديونَ الناتجة عن انخفاض قيمة العملة، أدى ذلك إلى إضعاف استقرار الإمبراطورية، ثم زوالها في القرن الخامس الميلادي. وكذلك الأمر بالنسبة إلى إسبانيا، فبعد أن رسخت أقدامَها في العالم، أقدمت على تمويل مغامراتها العسكرية بالاقتراض المكثف من الخارج والضرائب المرتفعة، وفي نهاية المطاف فقدت مكانتَها باعتبارها القوة الأعظم في أوروبا.

*كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية