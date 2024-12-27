الذكاء الاصطناعي.. وأفق الشراكة مع الجيش الأميركي

أعلنت شركة الدفاع «أندوريل» مؤخراً عن شراكة استراتيجية مع شركة الذكاء الاصطناعي «أوبن إيه آي» للعمل على تقنية مضادة للطائرات من دون طيار (المسيّرات). وقد أثارت هذه الأخبار، أكثر من الإعلانات الأخرى عن شراكات مماثلة بين شركات الذكاء الاصطناعي، وشركات التكنولوجيا الدفاعية في الولايات المتحدة الأميركية - مثل شراكة «أنثروبيك» مع «بالانتير»، أو شراكة «أوبن إيه آي» مع «مايكروسوفت» - قلقاً بشأن استخدام الجيش للذكاء الاصطناعي. لكن لا ينبغي أن تثير هذه الشراكة القلق، بل على العكس، يجب اعتبارها سبباً للاحتفاء. في البداية، كانت الأنظمة المستقلة والتلقائية منذ زمن طويل ركيزة أساسية للدفاع الوطني.

فقد احتوى صاروخ «توماهوك» الموجه، الذي تم نشره لأول مرة في عام 1983، على تكنولوجيا رؤية حاسوبية مبكرة. كما تضمنت أنظمة الدفاع الصاروخي «باتريوت» و«إيجيس»، التي تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، عناصر من الاستقلالية. واليوم، يساعد الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة جنودنا في أداء مهامهم بشكل أكثر كفاءة ودقة وسرعة. وهذا أمر بالغ الأهمية عندما يتطلب عمل الجندي تحليل آلاف الصور الفضائية لاكتشاف تحركات الدبابات الروسية أو الاستجابة لتهديدات سريعة وخفية مثل الطائرات المسيّرة الصغيرة.

وللتوضيح، فإن الجيش الأميركي يواجه مشكلة خطيرة مع الطائرات من دون طيار. قبل عام، تسببت طائرة مسيّرة خارجة عن السيطرة في الأردن في مقتل ثلاثة جنود أميركيين، وإصابة أكثر من 30 آخرين. وفي الفترة نفسها تقريباً، أفادت «قاعدة لانجلي الجوية» بالقرب من نورفولك، فيرجينيا، بوجود طائرات من دون طيار مجهولة الهوية تحوم بالقرب منها. وقبل أسابيع قليلة فقط، دافعت مدمرتان تابعتان للبحرية الأميركية، هما «يو إس إس ستوكدايل»، و«يو إس إس سبروانس»، ضد هجوم للحوثيين في البحر الأحمر شمل ثماني مسيّرات، وخمسة صواريخ باليستية مضادة للسفن، وثلاثة صواريخ كروز مضادة للسفن. يتعين علينا أن نحتفل عندما تتقدم أفضل شركات التكنولوجيا الأميركية لمواجهة هذه التهديدات.

فشركات مثل «أنثروبيك»، و«جوجل»، «ميتا» و«أوبن إيه آي» تقف في طليعة الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي تكنولوجيا معقدة ومتطورة باستمرار، وتتطلب موارد وخبرات كبيرة. قلة من الأفراد وحتى الشركات على مستوى العالم قادرون على تطوير هذه الأنظمة، التي تبدو وكأنها تتحسن شهرياً - إن لم يكن يومياً. ومن الأمثلة البارزة على ذلك مبادرة «12 يوماً من أوبن إيه آي»، التي تم تصميمها مثل تقويم يقدم تكنولوجيا جديدة ومثيرة للإعجاب كل يوم، مما يظهر التقدم المستمر في هذا المجال. ومع ذلك، فإن هذه الأنظمة قد تكون غير متسقة بطرق غير متوقعة، حيث تحقق نتائج باهرة في اختبار قانوني في لحظة، وتفشل في الحسابات الأساسية في اللحظة التالية.

والأسوأ من ذلك، أنها أحياناً تقدم تفسيرات ملفقة لنتائجها، ما يبرز حدودها الحالية. لهذا السبب، يحتاج الجيش إلى شراكات مع شركات التكنولوجيا الرائدة. وتضمن هذه التعاونات تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول ومناسب - مما يساعد الجنود مع تجنب سوء الاستخدام. ومن الأمور الحيوية أيضاً نقل المعرفة والتدريب من أفضل مطوري الذكاء الاصطناعي في البلاد إلى الأفراد العسكريين الذين سيقومون بتشغيل هذه الأنظمة. ومع ذلك، فإن التكنولوجيا وحدها لن تؤمن أمتنا، بل إن التآزر بين التكنولوجيا المتقدمة، التكتيكات السليمة والمشغلين المهرة هو ما يُحدث الفارق الحقيقي. والواقع أن الجيش الأميركي، الذي يُعتبر القوة القتالية الأولى في العالم، يدرك ذلك أفضل من أي شخص آخر.

ولهذا السبب، فإن التعاون مع شركات التكنولوجيا الأميركية الرائدة أمر بالغ الأهمية. المفارقة أن أكبر العقبات التي تحول دون تحقيق النجاح قد تأتي من داخل الحكومة نفسها. فعلى الرغم من الجهود التي يبذلها قادة عسكريون متمرسون في التكنولوجيا ومنظمات مثل وحدة الابتكار الدفاعي، تفتقر وزارة الدفاع الأميركية إلى الخبرة الكافية لتقييم واقتناء التقنيات الجديدة بشكل فعال. وقد وجدت دراستي عن عملية نشر ناجحة للذكاء الاصطناعي من قبل الفيلق الثامن عشر المحمول جواً أن الجيش يحتاج إلى قادة «ثلاثيي المهارة» - ضباط متمرسين في التكنولوجيا، وخبراء في القتال، ومهرة في التعاقد والاقتناء. هؤلاء القادة نادرون للغاية لدرجة أنهم يُطلق عليهم غالباً «أحادي القرن». يتطلب تطوير المزيد من القادة ثلاثيي المهارة تغييراً في نظام ترقية الضباط في الجيش، بالإضافة إلى تقديم المكافآت، وتحسين التقدير لأولئك الذين ينجحون.إن ما يزيد من تعقيد المشكلة هو نظام الاستحواذ غير المرن الذي يكافح للتكيف مع الفرص الناشئة.

يعد فشل الكونجرس في تمرير ميزانية الدفاع في الوقت المناسب، مما يوقف فعلياً مشاريع الذكاء الاصطناعي الجديدة، مثالاً صارخاً على هذا الخلل، ولكنه بالتأكيد ليس الوحيد. تحتاج الوحدات العسكرية التي تتعاون مع شركات التكنولوجيا لاكتشاف أفضل استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى سهولة الوصول إلى فرق الاختبار والتقييم، بالإضافة إلى التمويل لمساعدتها على التكرار المستمر، وتحويل القدرات الجديدة إلى مزايا تشغيلية. يمكن أن تقوّض هذه العوائق البيروقراطية التعاون الواعد بين التكنولوجيا التجارية والدفاع. لكن دعونا نأمل أن هذا لن يحدث. وبدلاً من ذلك، يجب أن نرحب بهذه الشراكة الأخيرة، ونعمل على تعزيز المزيد من التعاون بين أعظم التقنيين في العالم والمحاربين الذين يحتاجون إليهم.

*زميلة في مركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة بجامعة جورج تاون ومستشارة لوحدة الابتكار الدفاعي بوزارة الدفاع الأميركية.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»