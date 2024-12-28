‏أهم الأحداث.. وداعاً عام 2024

شهد العالَمُ في عام 2024 سلسلةً من الحروب والأزمات، أبرزها تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، متمثلاً في الحروب الإسرائيلية التي شملت كلاً من قطاع غزة ولبنان وسوريا، كما شهد العامُ إطاحةَ نظام بشار الأسد الذي قام لفترة طويلة في سوريا. وشهد العام الانتخابات الرئاسية الأميركية التي انسحب منها الرئيس جو بايدن، مفسحاً المجالَ لنائبته كاميلا هاريس التي تلقت هزيمةً على يد الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي تعرض لمحاولة اغتيال خلال الحملة، بعد أن شغل ملفُّه القضائي الرأيَ العامَّ لبعض الوقت.

كما شهد العامُ عدداً من الكوارث الطبيعية، بما في ذلك زلازل وفيضانات أثّرت على ملايين الأشخاص في أنحاء المعمورة. وفي مجال التطورات التقنية، واصل الذكاء الاصطناعي تقدمه خلال العام محققاً قفزات نوعية.

وفي مجال سباق الفضاء، شهد عام 2024 هبوطَ بعثة يابانية على سطح القمر، واكتشافاً محتملاً للحياة على المريخ. أما حرب أوكرانيا فقد أحرزت فيها روسيا مزيداً من التقدم، رغم الخسائر البشرية والاقتصادية. ومن جانب آخر، يتواصل ارتفاع درجات حرارة كوكب الأرض، حيث أصبح عام 2024 أكثر الأعوام حرارةً، مع حدوث تغيرات بيئية مثل دورات الجفاف وبعض الكوارث الطبيعية الأخرى، بينما بقي التقدم في مواجهة التغير المناخي محدوداً. وكشفت منظمة الأمم المتحدة عن أن 181 مليون شخص، في 72 دولة، بحاجة إلى مساعدات عاجلة بسبب النزاعات والكوارث المناخية والأزمات الاقتصادية.

أما أكبر الأحداث الرياضية في العالم فهي كأس الأمم الآسيوية، وكأس أمم أفريقيا، وكأس أمم أوروبا، وقرار استضافة السعودية كأس العالم لعام 2034. وفي المجال الاقتصادي، أثارت عودة الصين لاستراتيجية تعظيم التصدير بعد أزمة «كوفيد-19» مخاوف كبرى لدى بعض المنافسين، مما دفع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتهديد بفرض رسوم على الوردات الصينية لحماية صناعتهما الوطنية.

واستمرت الحروب الأهلية في بعض الدول العربية والأفريقية، مخلفةً آلاف القتلى وملايين النازحين والمهجرين، وسط فشل الجهود الدولية في التوصل إلى حلول لإنهاء هذه المآسي الإنسانية المستمرة.

*كاتب كويتي

