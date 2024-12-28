الهند والكويت.. علاقات تتوطد

ترتبط شبه القارة الهندية وشبه الجزيرة العربية بممرات المحيط الهندي المائية. ومنذ آلاف السنين، كانت السفن والقوارب المصنوعة من خشب الساج الهندي في مالابار تمخر عباب المحيط الهندي، وتربط بين أهل السند وغوجارات ومالابار ومختلف موانئ الخليج العربي والمحيط الهندي. وكان التجار العرب من دول الخليج العربي يستوردون من الهند التوابل والحرير والأحجار الكريمة وخشب الصندل والعود والعطور، بينما كانوا يصدِّرون إليها التمور والخيول بشكل أساسي. هذه العلاقات التي تعود إلى العصور الغابرة تعكس الحوار والتبادل الثقافي اللذين كانا قائمين بين الحضارتين العريقتين. وكان من نتائج التفاعلات المنتظمة طوال هذه الفترة التأثير في لغة وثقافة كل منهما. ثم زاد انتشار الإسلام في شبه القارة الهندية من تعزيز هذه الروابط أكثر.

وقد لعب الساحل الجنوبي للهند، لا سيما الحرفيون في مالابار، دوراً مهماً في نسج هذه العلاقات من خلال بناء وتوريد القوارب التي تسمى مراكب «الداو»، والتي كان معظم خشبها يأتي من غابات الهند، إلى البحّارة العرب. كما كان خبراء اللؤلؤ الهنود في غوجارات ومومباي بشكل خاص يجذبون تجار اللؤلؤ العرب من الخليج بدربتهم وحنكتهم. هذه العلاقات توطدت واتسعت آفاقُها أكثر بعد حصول الهند على استقلالها، إذ شرع الهنود في زيارة كل دول الخليج العربي تقريباً بأعداد هائلة بحثاً عن فرص عمل، مساهمين بالتالي في تنمية وتقدم وازدهار منطقة الخليج العربي برمتها. كما زار بلدن الخليج العربي زعماء هنود مشهورون وبارزون، بدءاً من جواهر لال نهرو إلى أنديرا غاندي، من أجل توطيد العلاقات الثنائية في العصر الحديث.

ومنذ وصوله إلى السلطة في عام 2014، شرع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مهمة تواصل استباقي مع قوى غرب آسيا بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص. وقد جاءت الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى الكويت لتعزز الانخراط الدبلوماسي الهندي الموسع مع منطقة الخليج العربي التي تُعد حيوية لأمن الهند وللاستقرار الإقليمي.

وخلال هذه الزيارة، استُقبل رئيس الوزراء الهندي بحفاوة بالغة من قبل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وأجرى القائدان محادثات بناءة ومثمرة شملت التعاون في القطاعات الرئيسية مثل الأدوية، وتكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا المالية، والبنية التحتية، والأمن. ولئن أعرب مودي عن إعجابه بـ «رؤية 2035» الكويتية، فإن أمير الكويت دعا إلى دور ومساهمة أكبر للهند في تحقيق مستهدفات هذه الرؤية. ومنح أمير الكويت رئيسَ الوزراء مودي وسام مبارك الكبير في قصر بيان، وذلك تقديراً للعلاقات الطيبة التي تربط البلدين. كما التقى مودي بولي عهد الكويت سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وأبلغه بأن الهند تولي أهمية قصوى لعلاقاتها الثنائية مع الكويت. وأكد الجانبان على أهمية التنسيق الوثيق بين البلدين ليس في الأمم المتحدة فقط، ولكن أيضاً في المحافل الدولية الأخرى متعددة الأطراف.

وخلال المحادثات التي جرت على مستوى الوفدين، تباحث رئيس الوزراء مودي ورئيس وزراء الكويت سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح حول خريطة طريق للارتقاء بالشراكة بين البلدين إلى مستوى استراتيجي وتعزيزها في مجالات متنوعة، بما في ذلك التجارة والاستثمار والطاقة والدفاع والأمن والصحة والتعليم والتكنولوجيا. وبهذا القرار، منحت الهند والكويت علاقاتهما الثنائية زخماً جديداً. كما وقّع الجانبان عدداً من الاتفاقيات التي شملت مذكرة تفاهم بشأن التعاون الدفاعي، وبرنامجاً للتبادل الثقافي، وبرنامجاً تنفيذياً للتعاون في مجال الرياضة، واتفاقية إطارية بشأن انضمام الكويت إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية.

ودعا مودي وفداً من «الهيئة العامة للاستثمار» الكويتية ومؤسسات أخرى لزيارة الهند من أجل استكشاف فرص جديدة، بما في مجالات الطاقة والدفاع والأجهزة الطبية والأدوية والمجمعات الغذائية. كما أبدى الجانب الهندي اهتماماً كبيراً بتكثيف تعاونه مع مجلس التعاون الخليجي ممثلاً في رئاسة الكويت الحالية للمجلس. ويُذكر هنا أن الحجم الإجمالي لتجارة الهند مع دول التعاون الخليجي بلغ 184.46 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023. وقد أكد الجانبان على أهمية الإبرام المبكر لاتفاقية التجارة الحرة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي. وتُعد الكويت أحد أكبر الشركاء التجاريين للهند، إذ بلغت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين 10.47 مليار دولار في السنة المالية 2023-2024. وإذا كانت الشراكة الاستراتيجية تقتضي تعاوناً أكبر في المجالات التي تم تحديدها سلفاً، فمما لا شك فيه أن عدداً من مجالات التعاون الجديدة سيتم بحثها. وفي هذا الصدد، أكد البيان المشترك في ختام الزيارة على التفاؤل بأن الشراكة الاستراتيجية ستواصل نموها، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين. هذا ويبلغ تعداد الجالية الهندية في الكويت حوالي مليون نسمة، مشَكِّلةً بذلك أكبر مجموعة من المغتربين تساهم في تنمية الكويت وتقدمها. ولا شك في أن وجودهم يساهم في توطيد العلاقات القديمة التي تربط بين البلدين. *رئيس مركز الدراسات الإسلامية - نيودلهي