الإمارات.. إنجازات 2024

أيام قليلة باقية من عامنا الحالي، بعدها نستقبل عاماً جديداً نأمل أن يكون عام خير ونماء وازدهار لوطننا. عام 2025 قادم لنستبشر بهِ، بالخير المأمول والأمنيات السعيدة لكل من يسكن أرض بلادنا الغالية.

وقبل وداع 2024 نتساءل: ما الإنجازات التي حققتها بلادنا الحبيبة منذ بداية هذا العام وحتى نهايته؟! بلا شك، استطاعت الإمارات أن تنمو وتزدهر في مجال الاستدامة، حيث إنَّ تركيز القيادات باتَ واضحاً فيما يتعلق بممارسات الاستدامة، فبناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تم تمديد مبادرة عام الاستدامة لتشمل عام 2024، تحت شعار «قول وفعل»، لإشراك الجمهور عبر أنشطة تُعنى بأربعة مجالات تشمل: النقل الأخضر، التقليل من استهلاك المياه والطاقة، والاستهلاك المسؤول، والممارسات الزراعية الصحيحة.

ومبادرات عام الاستدامة تُنفذ تحت إشراف كل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للمشروعات الوطنية. وتهدف الاستدامة بعامها المرجو إلى تشجيع روح العمل الجماعي. تشهد الإمارات تقدماً عالمياً في «القوة التنافسية» للدول في عام 2024، ويعرض الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إحصائيات القوة التنافسية للدول، والتي تفيد بأنّ الإمارات حققت المركز الأول عالمياً في مؤشر «نسبة التوظيف» و«مستخدمي الإنترنت» و«قلة النزاعات العمالية».

واحتلت المركز الثاني عالمياً في «قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات» و«إيرادات السياحة» و«غياب البيروقراطية». بينما حققت المركز الثالث في مؤشر «مرونة قوانين الإقامة»، والمرتبة الرابعة عالمياً في «توفر الخبرات العالمية» و«معدل القوة الشرائية». الإنجاز المتواصل الذي تتميز الإمارات به هُو «الجواز الإماراتي». جواز السفر يعني للمواطن الكثير فهو هوية الفرد والوسيلة التي يُمثل بها موطنه وانتماءه أينما يذهب، وها هي الإمارات استطاعت أن تتصدر قائمة أقوى الجوازات للعام الرابع على التوالي وفقاً لتصنيف مؤشر «بلسبورت إندكس»، ومن يحمل الجواز الإماراتي يمكنه السفر إلى 180 دولة حول العالم، ومنها 131 دون تأشيرة، و49 دولة تُجرى تأشيرتها عند الوصول.

وبعدها احتلت الدول الأوروبية المقاعد العشرين من التصنيف المتعلق بمدى قوة جواز السفر. المرأة الإماراتية اليوم يتعزز دورها الريادي، حيث تنجح وتزدهر سياسة تمكين المرأة في بلادنا الغالية الإمارات العربية المتحدة، ووفقاً لذلك، حلّت دولة الإمارات المركز السابع عالمياً مع احتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في البرنامج الصادر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مؤشر «المساواة بين الجنسين 2024»، كما أعلنت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام عن مذكرة تفاهم مُبرمة في شأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود لكلا الطرفين، لتحقيق النتائج المرجوة في ملف التمكين الاقتصادي، والذي بشأنه يهدف إلى تعزيز دور المرأة الإماراتية في التنمية الاقتصادية المستدامة، والتي أيضاً تحقق التميز الملحوظ في محطة النموذج الإماراتي المُلهم في تعزيز مكانة المرأة الإماراتية.

وفي عالم الأرقام نجد أنَّ إحصائية البيانات الرسمية في الدولة لعام 2024 تُشير إلى إنجازات حقيقية ملموسة على أرض الواقع أهمها التعليم، إذ حققت المرأة نسبة 70% من خريجات الجامعات في الإمارات، ووجودها في القطاع الحكومي، حيث تشغل ثُلث المناصب الوزارية.

على الصعيد الدبلوماسي والتمكين السياسي، مثّلت المرأة الإماراتية اليوم نسبة 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي. إنجازات الدولة في عام 2024 تمتد وتتشعب لما هو أكبر من كل البنود التي تم ذكرها. وهي إنجازات من الصعب سرد جميع تفاصيلها، وبذلك، فلتأت اللحظة التي نستقبل بها العام الجديد، ونأمل أن تزهو الإمارات دوماً. وفي كل عام تتجدد ريادتها وتتعاظم إنجازاتها، ونسأل الله أن يحفظها من كل شر! * كاتبة إماراتية

