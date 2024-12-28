واشنطن وبكين.. مجالات التعاون

كان هناك الكثير من التعجب والضحكات الصامتة هذا الشهر حينما دعا الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، الرئيسَ شي جين بينغ إلى واشنطن من أجل حضور حفل تنصيبه. وبالطبع، القادة الأجانب لا يحضرون مراسم تنصيب رؤسائنا، ولكنني أعتقد أن فكرة ترامب كانت جيدة في الواقع. ولأنني عدتُ للتو من زيارة إلى الصين، فيمكنني أن أخبركم بأنني لو كنت أرسم صورة للعلاقات بين بلدينا اليوم، فإنها ستكون عبارة عن صورة لفيلين ينظران إلى بعضهما بعضاً من خلال قصبة. وهذا ليس جيداً، لأنه فجأة أصبحت لدى الولايات المتحدة والصين مواضيع أكثر لتناقشاها من مجرد التجارة.

فالعالم يواجه اليوم 3 تحديات تاريخية في الوقت الراهن: الذكاء الاصطناعي الجامح والمنفلت، وتغير المناخ، وانتشار الفوضى من الدول المنهارة. والولايات المتحدة والصين هما القوتان العظميان في العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، وهما أكبر مصدرين لانبعاثات الكربون في العالم، ولديهما أكبر قوتين بحريتين في العالم قادرتين على استعراض القوة على مستوى العالم. بعبارة أخرى، إن أميركا والصين هما القوتان الوحيدتان اللتان تستطيعان معاً تقديم أي أمل في إدارة الذكاء الخارق، والعواصف الخارقة، والمجموعات الصغيرة فائقة القوة من الرجال الغاضبين في الدول الفاشلة -ناهيك عن الفيروسات الخارقة- في وقت أصبح فيه العالم فائق الاندماج.

ولهذا، فإننا في حاجة إلى نسخة محدثة من «بيان شنغهاي»، وهي الوثيقة التي رسمت معايير تطبيع العلاقات الأميركية الصينية حينما قام الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون بزيارة إلى الصين والتقى بالزعيم الصيني ماو تسي تونغ عام 1972. فاليوم، نحن في حالة من عدم التطبيع للأسف، وبلدانا يبتعدان عن بعضهما بعضاً أكثر فأكثر على كل المستويات. ويمكن لبيان شنغهاي جديد أن يساعد على تنظيم الحقائق الجديدة التي يواجهها البَلدان والعالم اليوم.

وأولها حقيقة أن شركات التكنولوجيا الأميركية والصينية تتسابق حالياً نحو الذكاء العام الاصطناعي، فشركاتهم تركز على تعزيز الإنتاج الصناعي والمراقبة، بينما تركز شركاتنا على مجموعة واسعة من الاستخدامات، من كتابة نصوص الأفلام إلى تصميم أدوية جديدة. وحتى لو كان الذكاء العام الاصطناعي -أي الآلة الواعية- على بعد 5 أو 7 سنوات، فإن بكين وواشنطن في حاجة إلى التعاون من أجل وضع مجموعة من القواعد التي سنستخدمها ونحتكم إليها -معاً- من أجل تنظيم الذكاء الاصطناعي وتقنينه والتي يجب على بقية العالم اتباعها. ويشمل ذلك إدخال خوارزميات على كل أنظمة الذكاء الاصطناعي لضمان عدم إمكانية استخدام النظام لأغراض تخريبية من قبل لاعبين أشرار وعدم قدرته على الانطفاء من تلقاء نفسه لتدمير البشر الذين صنعوه. أما فيما يتعلق بإدارة التغير المناخي، فإن الصين والولايات المتحدة، في حاجة إلى الاتفاق على مجموعة من الاستراتيجيات من أجل الوصول بالعالم إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول 2050 - وذلك من أجل الحد من التحديات الصحية والاقتصادية والمناخية المدمرة التي يسببها تغير المناخ، والتي ستتسبب في زيادة الفوضى في الدول الفاشلة. وكما حاولتُ أن أشرح للشخصيات الصينية التي تحدثت معها في هذه الزيارة: فأنتم تعتقدون أننا أعداء لبعضنا بعضاً. وقد نكون كذلك، ولكنّ لدينا الآن عدواً مشتركاً كبيراً، تماماً على غرار عام 1972. إلا أن عدونا هذه المرة ليس روسيا، بل الفوضى. ذلك أن عدداً متزايداً من الدول القومية أخذت تنهار -في الفوضى- وشعوبها تنزف كمهاجرين يتدافعون للوصول إلى مناطق تنعم بالنظام.

والأمر لا يقتصر على ليبيا واليمن والسودان ولبنان وسوريا والصومال التي تعصف بها الفوضى في الشرق الأوسط، بل يشمل أيضاً بعض أصدقاء الصين المقربين في الجنوب العالمي مثل فنزويلا وميانمار. كما أن عدداً من المشاركين في «مبادرة الحزام والطريق» الصينية الذين أقرضتهم الصين المليارات باتوا يواجهون صعوبات كبيرة اليوم. والحقيقة أن الولايات المتحدة والصين فقط، بتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تمتلكان الموارد والقوة والنفوذ لوقف بعض هذه الفوضى.

لقد تحولت الصين من دولة فقيرة إلى عملاق صناعي لديه طبقة وسطى صاعدة في عالم حددت فيه قواعدَ اللعبة إلى حد كبير -في التجارة والجغرافيا السياسية- الولاياتُ المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية وذلك بما يخدم مصلحة واستقرار الجميع. ولو كنتُ مكان ترامب، لجرّبتُ خطوة «نيكسون يذهب إلى الصين» - وأقصد بذلك تقارباً بين الولايات المتحدة والصين. فبهذه الطريقة، يمكن إنهاء الحرب الأوكرانية، والحد من نفوذ إيران في الشرق الأوسط، ونزع فتيل التوتر مع بكين في خطوة واحدة.

والواقع أن ترامب رجل لا يمكن التنبؤ بتصرفاته وقد يحاول ذلك. وعلى كل حال، فإن الصين وأميركا مضطرتان للعمل معاً إذا كان يراد للقرن الحادي والعشرين أن يكون مستقراً. أما إذا أفسحت المنافسة والتعاون الطريق بالكامل للمواجهة، فيمكن القول إن قرناً حادياً وعشرين مضطرباً ينتظر كلينا.

* كاتب أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»