كفاءة أعلى في استخدام الطاقة

فيما يعكس رؤيتها الثابتة نحو الريادة في مجال رفع كفاءة استخدام الموارد، وتبني أفضل السبل الموفرة للطاقة، انطلاقاً من مبادئ رصينة تتيح توظيف أحدث التقنيات العلمية، فإن المشاريع التي أسستها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال «أنظمة تبريد المناطق» تُعدُّ أمثلة عملية على النجاح في رفع كفاءة استخدام الطاقة والحفاظ على الموارد.

وللتعريف بـ «أنظمة تبريد المناطق»، فإنها محطات مركزية تقدم خدمات التبريد للمباني والمنشآت التي تقع في محيطها الجغرافي، عبر ضخ المياه المبردة في أنابيب معزولة، لاستخدامها في عملية التبريد الداخلي «التكييف»، وترتفع كفاءتها التشغيلية في المباني الكبيرة، ومتعددة الاستخدامات، وفي المناطق ذات الكثافة السكانية.

ومناسبة الحديث هنا، هي إصدار دائرة الطاقة في أبوظبي، مؤخراً، رخصة جديدة لمزود خدمات «تبريد المناطق بالتجزئة»، تشمل أنشطة شراء خدمات تبريد المناطق من قبل المزودين وإعادة بيعها للمستخدمين النهائيين، وذلك في إطار جهود الدائرة المستمرة لتنظيم قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي من خلال إصدار التشريعات والسياسات التي تُسهم في تحقيق كفاءة أكبر في استخدام الطاقة وتبريد المباني.

وفي هذا الإطار، أكد المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، أن الدائرة ملتزمة بتطوير وإصدار السياسات والأنظمة واللوائح الجديدة وفقاً لأرقى المعايير العالمية في قطاع التبريد، وذلك لتلبية الطلب المتزايد، والسعي المستمر لتحسين جودة الخدمات وتقديم حلول مبتكرة تواكب تطلعات المستقبل.

ويُقصد بمزودي خدمات «تبريد المناطق بالتجزئة»، الجهة التي تتلقى طاقة تبريد من مورد الجملة بغرض إعادة بيعه إلى المتعاملين النهائيين، سواء بشكل مباشر أو عن طريق وكيل أو أكثر يقومون بخدمات الفوترة والقياس والتحصيل. ويأتي ترخيص قطاع خدمات التجزئة لتسهيل الإجراءات والتركيز بشكل أساسي على المستهلك، ودعم ممارسات كفاءة الطاقة، وتعزيز النمو الاقتصادي في أبوظبي.

وتعتبر أنظمة تبريد المناطق خياراً ملائماً ذا فعالية عالية في الحفاظ على البيئة وموارد الطاقة، إذ تُسهم في تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية، وبالتالي تعمل على تخفيض مستويات انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في محطات إنتاج الطاقة الكهربائية العاملة بالوقود الأحفوري. وبالمقارنة مع «أنظمة التكييف» التقليدية، فإن «أنظمة تبريد المناطق» توفر استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة تصل إلى نحو 50%، كما أن تكلفة صيانتها أقل بكثير من الأنظمة التقليدية، ما يعني كفاءة تشغيلية عالية.لقد حققت دولة الإمارات العربية المتحدة توسعاً مطرداً في «أنظمة تبريد المناطق» من خلال الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، اللتين أصبحتا من أضخم وأبرز الشركات الرائدة في هذا المجال على المستوى الإقليمي والدولي، عبر تقديم خدمات عالية الكفاءة والجودة، توفر في استهلاك الطاقة الكهربائية، ضمن أعلى معايير التنمية الحضرية.

ولا تقتصر رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في رفع كفاءة استهلاك الطاقة على المستوى المحلي، بل تتعداه إلى نظرة دولية أشمل وأكبر، فقد أعلنت الدولة خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف «COP29»، في نوفمبر 2024، عن إطلاق مبادرة لتأسيس «التحالف العالمي لكفاءة الطاقة» بهدف تحسين معدلات كفاءة استهلاك الطاقة عالمياً ليصل إلى نسبة مضاعفة سنوياً بحلول عام 2030، وخفض الانبعاثات الكربونية وتقليل استهلاك الموارد الطبيعية من خلال التعاون بين الدول والمؤسسات والشركات، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات في مشاريع كفاءة الطاقة وتطوير السياسات والتقنيات اللازمة لتحقيق أهداف الاستدامة، تماشياً مع الالتزام العالمي الذي أرساه «اتفاق الإمارات» التاريخي في مؤتمر الأطراف «COP28».

إن التطور المستمر الذي تحققه دولة الإمارات في مجال «أنظمة تبريد المناطق»، وكفاءة استهلاك الطاقة وتوظيفها، يشكل علامة فارقة تضاف إلى سلسلة المشاريع والمبادرات الرائدة في دولة الإمارات، التي تتحرك وفق أسس ومعايير تحافظ على البيئة، وتحقق الحياد المناخي، والكفاءة التشغيلية، وتشكل أمثلة ناجحة في مجال التنمية الحضرية.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.