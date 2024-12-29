منطقة تعبئة في مصنع لإنتاج الأجزاء والمواد البلاستيكية، في سالتيلو بالمكسيك، حيث نوه الرئيس الأميركي المنتخب ترامب الشهر الماضي، اقتصاديات الجوار القريب من خلال الوعد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كل السلع التي تدخل الولايات المتحدة من المكسيك وكندا.

وعلى الرغم من ذلك، يرى قادة الأعمال في المكسيك أن إدارة الرئيس ترامب ستعزز جاذبية مصانعهم، وأن شركاتهم في وضع يسمح لها بالازدهار خلال إدارة ترامب القادمة، طالما استمر في تنفيذ وعده بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، فإن هذا من شأنه أن يؤدي إلى تضخيم الحاجة إلى أماكن بديلة لتصنيع السلع.

ويرى بعض المكسيكيين أنه «في المرة الأولى التي كان فيها ترامب رئيساً، أطلق العنان لرسوم تجارية على الواردات الصينية أثبتت فائدتها للصناعة المكسيكية، الشركات التي اعتمدت على المصانع الصينية لتصنيع السلع للسوق الأميركية حولت الإنتاج إلى مصانع في المكسيك لتجنب تعريفات ترامب».

واكتسب هذا الاتجاه، المعروف باسم «التقارب» زخماً مع قيام الرئيس جو بايدن بتمديد التعريفات الجمركية على الواردات الصينية، أدى ارتفاع أسعار الشحن خلال الوباء إلى زيادة مخاطر الاعتماد على المصانع عبر المحيطات، لاسيما للشركات التي تسعى إلى تقريب المسافة بين مصانعها في آسيا وعملائها في الولايات المتحدة، بدت المكسيك مكاناً جذاباً لتصنيع بضائعها.

(الصورة من خدمة نيويورك تايمز)