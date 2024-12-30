إسهامات كبرى لـ «أدنوك» في تنمية الاقتصاد المحلي

تستمرُّ شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في تعزيز مساهمتها في تنمية الاقتصاد المحلي، وذلك في إطار استراتيجيتها الجديدة التي تضع الاقتصاد الوطني في قلب أولوياتها، فقد أعلنت الشركة مؤخراً خطتها الطموحة لإعادة توجيه نحو 200 مليار درهم إماراتي إلى الاقتصاد المحلي خلال فترة خمس سنوات.

ويمثل ذلك خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم الأهداف الاقتصادية لدولة الإمارات، وتعزيز قدراتها التنافسية على مستوى المنطقة والعالم.وتُعدُّ «أدنوك» واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في مجال النفط والغاز، وقد نجحت على مر السنين في بناء سمعة قوية كمشغل موثوق ومبتكر. ومن خلال هذه المبادرة الجديدة، تهدف «أدنوك» إلى تأكيد التزامها بتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة، وتركز الشركة على توجيه جزء من استثماراتها نحو المشاريع والابتكارات المحلية، مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتواصل «أدنوك» القيام بدورها المحوري محفزاً رئيسيّاً للتنويع والنمو الاقتصادي في الدولة، من خلال برنامجها لتعزيز المُحتوى الوطني الذي يحقق نجاحات كبيرة. واستناداً إلى هذه النجاحات، تواصل الشركة الوطنية توفير المزيد من فرص النمو والتطور للقطاع الخاص لتعزيز مساهمته في توسعة القطاع الصناعي، وتوفير فرص عمل إضافية للمواطنين، وتشجيع الشركات المحلية والدولية على الاستفادة من برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني لتحقيق قيمة مستدامة للجميع، وتعزيز النجاح من خلال برامجها في دعم القطاع الصناعي بالدولة، ودفع قطاع التصنيع المحلي والتنويع الاقتصادي.

ومن بين النماذج الواضحة في هذا الصدد، مساهمة «برنامج أدنوك لتعزيز المُحتوى الوطني» خلال عام 2024، في إعادة توجيه 55 مليار درهم للاقتصاد المحلي، وتوفير 5500 فرصة عمل للمواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، وذلك من خلال التعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس». ومنذ إطلاقه عام 2018، حقق البرنامج قيمه اقتصادية بلغت 242 مليار درهم، كما بلغ عدد الكوادر الإماراتية التي تم توظيفها في القطاع الخاص 17 ألف مواطن، مما يؤكد التزام «أدنوك» بالمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتطوير المواهب الوطنية.

إن خطة «أدنوك» لإعادة دعم الاقتصاد المحلي لمدة 5 سنوات، تتماشى مع رؤية دولة الإمارات 2071، التي تهدف إلى جعل الإمارات واحدة من أفضل الدول في العالم بحلول مئويتها، وتعدُّ هذه المبادرة دليلاً آخر على كيفية تقديم الشركات الكبرى، مثل «أدنوك» مساهمات فعالة في تحقيق هذه الرؤية الطموحة، من خلال التركيز على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنوع الاقتصادي. واللافت للنظر أن البرنامج يتضمن مجموعة متنوعة من المبادرات التي تشمل تعزيز الشراء المحلي، إذ ستعمل «أدنوك» على سحب جزء كبير من احتياجاتها من السوق المحلي، كما ستزيد من استثماراتها في علوم وتكنولوجيا الطاقة المتجددة، مما يسهم في التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة في المستقبل. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل «أدنوك» على تحقيق التنوع في أنشطتها والاستثمار في مجالات جديدة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، مما يساعد في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وعلاوة على ذلك، تؤدي «أدنوك» دوراً مهماً في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركات المحلية والعالمية، حيث تهدف إلى تطوير علاقات أوثق مع الموردين والمقاولين المحليين، مما يسهم في تعزيز سلسلة الإمداد المحلية، وهذا سيساعد في خلق بيئة أعمال أكثر استدامة، ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.

وفي الختام، يمكن القول إن خطة «أدنوك» لإعادة توجيه 200 مليار درهم للاقتصاد المحلي خلال 5 سنوات، تمثل خطوة استراتيجية مهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارات. كما تؤكد هذه المبادرة الرؤية المستقبلية التي تسعى الدولة لتحقيقها، وأن النجاح الاقتصادي لا يتوقف عند حدود الموارد الطبيعية، بل يحتاج أيضاً إلى الابتكار والشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص. ومع استمرار «أدنوك» في دفع عجلة النمو، فإن المستقبل يبدو مشرقاً لأبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية