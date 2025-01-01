جون دي ليوناردو، أحد متخصصي إعادة تأهيل الحياة البرية، يحمل أحد طيور الدُّراج (أو الحجل طويل المنقار)، كان قد تم إنقاذه مؤخراً في مدينة ريفرهيد بجزيرة لونغ آيلاند في ولاية نيويورك الأميركية. وقد كثر الدراج الميت على الطرقات في لونغ آيلاند، حيث كانت طيوره ذات الأطواق العنقية ملقاة على الطريق، وكان ريشها وأجنحتها ورؤوسها متناثرة بكثرة، بينما بدت الطيور الحية منها خائفة ومذعورة.

وكما قال ليوناردو الذي يُعنى بمعالجة الحيوانات البرية، فإن هذا المشهد يمثل نتيجةً لبرنامج حكومي لإطلاق طيور الحجل، يتم من خلاله تحرير آلاف الطيور سنوياً، لكن في أماكن ومواقع غير مناسبة، لتلاقي حتفَها بسبب حوادث مختلفة أو على أيدي الصيادين. البرنامج بدأ في عام 1908 بغية توفير 65 ألف طائر سنوياً، وبهدف تشجيع الأطفال والصيادين المبتدئين على ممارسة رياضات الصيد. لكن المنتقدين للبرنامج، ومنهم ليوناردو، يصفون هذه الممارسة بأنها «لا إنسانية»، كونها «تستخدم الطيور كأهداف حية، مما يؤدي إلى مذابح جماعية».

وكثير من طيور الحجل تتم تربيتها في المنازل، لذا فهي تفتقر إلى مهارات البحث عن الطعام، ولا تعرف كيف تتجنب الحيوانات الأخرى المفترسة أو تنجو من بنادق الصيادين وفخاخهم، مما يجعلها أهدافاً سهلة للجميع وعرضةً لحوادث مميتة كثيرة. وبالفعل فإن معظم هذه الطيور تموت نتيجة الجوع أو البرد أو حوادث السيارات أو الاصطدام بالمباني العالية.. والقليل منها يموت بسبب الصيد.

وترى «ليندا بي. روزنتال»، عضو مجلس النواب عن مانهاتن، أن برنامج إطلاق طيور الحجل يجسد نوعاً من «القسوة» بحق هذه الطيور، ولذا فهي تعتزم تقديم مشروع قانون لإنهائه. وفي المقابل، يرى روب جاغودزينسكي، وهو كاتب مستقل يمارس هواية الصيد، أن البرنامج يشبه تخزين الأحواض بالأسماك للصيد، متحدثاً عن «الجانب الرياضي لهذه الممارسة». ويُمول البرنامج من ضريبة اتحادية على الأسلحة النارية والذخيرة، بالإضافة إلى رسوم تراخيص الصيد، حيث يولّد هذا القطاع ما يناهز 1.5 مليار دولار سنوياً من النشاط الاقتصادي.

وإلى ذلك، تشير منظمات حقوق الحيوان إلى أن أقل من 5% من الطيور تبقى على قيد الحياة خلال الشتاء، وأن هذا البرنامج غير فعال في استعادة أعداد الطيور البرية دون العمل على تحسين الموائل، لكنه يعتبره وسيلة فعالة لتعريف الأطفال بالصيد وتشجيعهم على الاهتمام بالبيئة. (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)

