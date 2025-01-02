الطائرة الفضائية «دريم شيسر» التابعة لشركة Sierra Space، تخضع للاختبار داخل منشأة مخصصة لهذا لغرض تابعة لـ «ناسا» في منطقة ساندوسكي بولاية أوهايو. وتأمل الشركة أن تنقل البضائع إلى محطة الفضاء الدولية لأول مرة هذا العام.

«دريم شيسر» هي أول طائرة فضائية تجارية مجنحة على الإطلاق ستفتح الوصول المشترك إلى الفضاء والتعاون الدولي للبشرية جمعاء. وحسب تقرير «نيويورك تايمز»، تم تصميم أسطول الطائرات الفضائية متعدد المهام لنقل الطاقم والبضائع إلى مدار أرضي منخفض ويمكن تخصيصه للعملاء المحليين والدوليين للعمليات العالمية.

تم اختيار «دريم شيسر» من قبل وكالة «ناسا» لتوفير خدمة توصيل البضائع وإعادتها والتخلص منها لمحطة الفضاء الدولية بموجب عقد.

ويدور التساؤل في مطلع العام الجديد عن أجندة أميركا الفضائية، خاصة أن الإدارة الأولى لدونالد ترامب، ركزت على استكشاف القمر، وحافظت إدارة الرئيس جو بايدن على هذا الاتجاه. ولكن مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير الجاري، قد تنقلب خطط الفضاء الحالية للبلاد رأساً على عقب، من خلال إلغاء صاروخ باهظ الثمن تعمل وكالة ناسا على تطويره منذ أكثر من عقد من الزمن. وبدلاً من ذلك، يمكن لترامب أن يحول تركيز الوكالة بشكل جذري نحو إرسال البشر إلى المريخ، علماً بأن الوصول إلى الكوكب الأحمر هو الهدف الأساسي لأيلون ماسك، الذي كان يقدم المشورة للرئيس المنتخب.وعلى الرغم من كل هذه الشكوك المحتملة، فقد تم التخطيط لسلسلة من البعثات الفضائية الروبوتية إلى القمر في وقت مبكر من العام. سيتم إطلاق أول مركبتين، وهما زوج من مركبات الهبوط التابعة لشركة Firefly Aerospace الأميركية وشركة Ispace اليابانية على نفس صاروخ SpaceX في منتصف يناير الجاري. (الصورة من خدمة نيويورك تايمز)