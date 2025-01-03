منظومة صحية متكاملة للعاملين بالقطاع الخاص

يُمثّل تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي لجميع موظفي القطاع الخاص والعمالة المساعدة في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي بدأ يوم الأربعاء، 1 يناير 2025، نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية والتأمين الطبي، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة من جانب قيادتنا الرشيدة لتحسين جودة الحياة والرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين في الدولة.

ويُعدُّ هذا التطور المهم جزءاً من جهود الدولة المستمرة لتعزيز النظام الصحي في دولة الإمارات وتحقيق العدالة الصحية بين جميع فئات المجتمع، كما يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه العديد من دول العالم إصلاحات مهمة في الأنظمة الصحية، مما يعكس المزيد من التوجه نحو تحسين الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية المناسبة للجميع. وفي الواقع، فإن حرص دولة الإمارات على استكمال الحماية الصحية لجميع العاملين بسوق العمل ودعم توفير الحياة الكريمة لهم من خلال توفير منظومة صحية شاملة تتسم بالجودة، يُعد نجاحاً كبيراً يضاف إلى مسيرة النجاحات التي يشهدها سوق العمل ضمن رؤية شاملة لتوسيع مظلة منظومة الحماية الحقوقية والاجتماعية المتكاملة التي تشمل نظام حماية العمال، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمال والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة «نظام الادخار».

وترمي هذه المنظومة إلى تحقيق عدة أهداف مهمة، من أبرزها تحسين جودة الرعاية الصحية، وتوفير تكاليف العلاج التي قد تكون مرهقة للعديد من العاملين في القطاع الخاص، في ظل حقيقة أساسية، مفادها أن التأمين الصحي هو وسيلة مهمة لضمان عدم تكبُّد الأفراد تكاليف العلاج المرتفعة، خاصة في حالات الطوارئ أو الأمراض المزمنة التي تحتاج إلى رعاية مستمرة. علاوة على ذلك، تعمل هذه المنظومة على الحدِّ من الأعباء المالية الملقاة على عاتق المستشفيات والمراكز الصحية العامة، حيث سيتمكن الأفراد من الحصول على خدمات صحية دون الحاجة إلى الاعتماد بشكل كامل على المستشفيات الحكومية، مما يسهم في تقليل الضغط على هذه المؤسسات.

ومن المؤكد أن نظام التأمين الصحي الإلزامي يسهم في تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص، حيث إن تأمين العاملين على صحتهم يعزز شعورهم بالأمان ويحفزهم على العمل بشكل أفضل، لأن العمال سيتمكنون من تلقي العلاج بشكل أسرع وأفضل، كما سيسهم التأمين الصحي في جذب العمالة الماهرة إلى السوق المحلية، ويعزز مستوى الإنتاجية ويدفع بمسيرة التنمية المستدامة قدماً، فضلاً عن دعم تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية.

الجدير بالذكر، أن إطلاق منظومة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة، يأتي في إطار تكامل الجهود الوطنية لتحسين جودة الحياة في الدولة واستدامة الخدمات الصحية، كما يعكس التزام دولة الإمارات بجودة الرعاية الصحية وتطوير نظام صحي مستدام وشامل، وستسهم هذه المنظومة في تحقيق نقلة نوعية من خلال إدراج شرائح مجتمعية جديدة تحت مظلة التأمين الصحي، مما يتيح لهم الوصول إلى خدمات صحية متكاملة تتسم بالجودة والتميز.

إن هذه المنظومة تسهم في تنشيط القطاع الصحي من خلال توسيع نطاق الخدمات المقدَّمة وضمان شموليتها لجميع الفئات، ما يخلق بيئة صحية أكثر استقراراً وتطوراً، كما تمثل أداة فعّالة للرصد المبكر للأمراض، ما يعزز الجاهزية للتعامل مع التحديات الصحية الطارئة، ويدعم جهود الوقاية من الأمراض المزمنة، التي تعد أحد استراتيجيات الدولة، لتكون منظومة صحية وقائية وعلاجية متكاملة، وذلك من خلال تطوير سياسات رائدة وإدارة برامج الصحة العامة لضمان خدمات صحية استباقية مترابطة شاملة ومبتكرة، تلبي احتياجات المجتمع بمختلف أطيافه.

ويبقى القول إن إقرار منظومة التأمين الصحي التي أطلقتها حكومة الإمارات، يتزامن مع استحداث وتطبيق مفاهيم جديدة للرعاية الصحية، التي تُعدُّ واحدة من الأركان الداعمة والمهمة لبناء نموذج صحي من الطراز الأول، وتعزز أساليب العيش الرغد وجودة الحياة، وهذه المنظومة تعكس التوجهات الإنسانية والحضارية للدولة، وتؤكد حرصها على الالتزام بمواثيق حقوق الإنسان الدولية وتوفير الرعاية الصحية للمقيمين كافة على أرضها.