التعليم العالي..هل يستعيد الريادة الأميركية؟

تعتبر معاداة النخبوية جزءاً متأصلاً في الثقافة الأميركية لدرجة أن حتى الآباء المؤسسين اعتبروا ذلك موضوعاً قديماً. في عام 1813، حذر توماس جيفرسون «أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة» من أن «الأرستقراطية المصطنعة المؤسسة على الثروة والنسب، دون فضيلة أو مواهب»، تمثل «عنصراً ضاراً في الحكومة، ويجب اتخاذ تدابير لمنع صعودها». ومثله كمثل جيمس ماديسون وبن فرانكلين، كان يخشى أن تكون هذه النخبة مهتمة بحماية امتيازاتها بدلاً من الصالح العام للجمهورية. اتفق ماديسون وفرانكلين وجيفرسون على حل رئيسي لمواجهة أضرار الامتياز الوراثي: التعليم. أسس جيفرسون جامعة جزئياً لسحب الطلاب الذين يفتقرون إلى الموارد الاقتصادية ولكنهم يعوضون ذلك بالطموح والذكاء «من بين الحطام»، كما وصفه.

كان يتخيل أن هؤلاء الطلاب سيشكلون طبقة جديدة من القادة بناءً على الموهبة بدلاً من الثروة. وعلى مدار القرن الـ 19 وحتى منتصف القرن الـ 20، كان التعليم يُعتبر وسيلة رئيسية للحراك الاجتماعي والابتكار. في ثلاثينيات القرن الـ 19، لاحظ ألكسيس دي توكفيل «مؤرخ ومنظر سياسي فرنسي» أن الافتقار النسبي للمؤسسات الوراثية في الولايات المتحدة جعل التعليم وسيلة حيوية يمكن من خلالها للمواطنين التقدم في حياتهم. وكتب قائلاً: «كل ما يعزز ويوسع ويجمل الذكاء يكتسب قيمة كبيرة على الفور». وأصبح هذا الحلم هدفاً لملايين المهاجرين خلال القرن الـ 20. فقد نظروا إلى التعليم العالي باعتباره وسيلة أساسية لتغيير ثرواتهم الاقتصادية والاجتماعية. لكن اليوم، يتعرض هذا النظام لانتقادات واسعة بسبب تحقيقه للنتائج المعاكسة.

لا يزال صحيحاً أن الفقراء الذين يلتحقون بجامعات انتقائية للغاية غالباً ما يحسّنون آفاقهم الاقتصادية بشكل كبير، لكن الغالبية العظمى من الملتحقين بمثل هذه الجامعات ينتمون إلى أسر ثرية، هذه الأسر قادرة على تسجيل أطفالها في أفضل المدارس العامة أو الخاصة وتحمل تكاليف المدرسين الخصوصيين والمدربين وبرامج صيفية تعزز السير الذاتية. وبينما ألغت بعض الجامعات الرسوم الدراسية لمن لديهم موارد قليلة، فإن الطلاب من أدنى 20% من توزيع الدخل في البلاد لا يزالون يشكلون نحو 5% فقط من الهيئات الطلابية في المؤسسات الانتقائية.

ولم يتغير هذا كثيراً خلال مئة عام. فقد التعليم النخبوي ثقة العديد من الأميركيين، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى كيفية تعزيز هذه المؤسسات لمزايا الثروة. وحقيقة أن العديد من المدارس لا تزال تعطي معاملة تفضيلية لأبناء خريجيها تزيد من حدة هذا الظلم. لكن لا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو، لا ينبغي أن يكون التعليم الجامعي شرطاً لتحسين فرص الفرد في الحياة، لكن يجب أن تكون الفرصة متاحة للجميع لمواصلة التعليم عندما يصبحون بالغين، سواء كان ذلك في تدريب مهني جيد، أو مدرسة مهنية، أو كلية مدتها سنتان، أو جامعة. ستكون أفضل الجامعات أفضل إذا استثمرت المزيد في العثور على الطلاب الموهوبين في الأماكن التي تم تجاهلها تاريخياً - وإذا تجاوزت المقاييس التقليدية للجدارة التي تعرف العائلات النخبوية كيفية استغلالها لصالحها.

مختبر المساواة في التعليم الوطني، وهو منظمة غير ربحية، يتعاون مع الجامعات لتقديم دروس جامعية مجانية في المدارس الثانوية الفقيرة «ذات الأولوية». يقوم بتقديم تعليم للطلاب في جميع أنحاء الولايات المتحدة من خلال محاضرات فيديو مسجلة من قبل أساتذة، ومعلمين في الصفوف، ومساعدين تدريس مدربين من الجامعات. تشمل المواد الأدب العظيم للتقاليد الغربية، وعلوم الكمبيوتر، والهندسة، وعلم النفس. هؤلاء الطلاب متحمسون للغاية، ويعملون بجد، و80% منهم ينجحون. بالإضافة إلى محتوى المناهج الدراسية، يتعلم الطلاب أنه عندما تُتاح لهم فرصة التعلم على مستوى عالٍ، يمكنهم أن يصبحوا أعضاء في النخبة التعليمية. ويحصل الطلاب على اعتمادات جامعية - من هوارد وهارفارد، ومن ستانفورد وويسليان - لإثبات ذلك.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز» *رئيس جامعة ويسليان

مايكل س. روث*