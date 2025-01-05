إدانة حاسمة للإرهاب والكراهية

لا تتردد دولة الإمارات العربية المتحدة في الإدانة الحاسمة والسريعة لكل أشكال الإرهاب في أي مكان من العالم، وأياً كانت طبيعته أو دوافعه، وتنظر إليه بوصفه وباءً قادراً على الانتشار بقوة وزعزعة الأمن والاستقرار في العالم، وإذكاء كل أشكال الكراهية على نحو يُمهِّد الطريق أمام اندلاع الحروب والنزاعات، ما لم تُحشد الجهود الجماعية الصادقة والفاعلة لمواجهته بقوة وحسم، وتجفيف كل منابعه. وفي هذا الإطار، جاءت إدانة دولة الإمارات، يوم الخميس الماضي، 2 يناير 2025، لعملية الدهس الإرهابية التي شهدتها مدينة نيو أورليانز، والانفجار الذي وقع أمام أحد فنادق لاس فيغاس في الولايات المتحدة، واللذين أسفرا عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء. كما أدانت الإمارات حادث إطلاق النار في جمهورية الجبل الأسود، الذي أدى بدوره إلى سقوط العديد من الضحايا. وقبلها أدانت الإمارات حادث الدهس الذي وقع في ألمانيا في 20 ديسمبر الماضي.

ولطالما أكدت دولة الإمارات أن واجب التصدي السريع والحاسم للإرهاب يجب أن يكون على رأس أولويات الدول والحكومات والمؤسسات الدولية وكل القوى والهيئات والمنظمات التي تتطلع إلى عالم أكثر استقراراً وأماناً، يُتاح للشعوب فيه أن تنجو من المآسي المترتبة على الصراعات والحروب، وأن تحقق تطلعاتها إلى الأمن والرخاء والازدهار الاقتصادي. ونبهت دولة الإمارات مراراً إلى أن الإرهاب العابر للحدود لن يقتصر على منطقة أو دولة دون أخرى، بحكم قابليته للتمدد والانتشار بما يشبه العدوى، إذ يُمثل نجاح التنظيمات الإرهابية في أي منطقة من العالم مُلهماً وحافزاً لجماعات الإرهاب لتنشيط عملها المدمِّر في مناطق أخرى.

ولعل حادثة الدهس في نيو أورليانز، بعد أحد عشر يوماً من حادثة الدهس في ألمانيا، تقدم نموذجاً للانتشار الوبائي للتكتيكات الإرهابية، وتشجيع العناصر المتطرفة على إعادة الكرة في مناطق أخرى من العالم. وتشدد دولة الإمارات على أن تعقيد ظاهرة الإرهاب يفرض على العالم وضع استراتيجيات شاملة ومتعددة الأطراف، لمكافحتها من كل جوانبها، لأن الحلول الأمنية أو العسكرية، أيًّا كانت قوتها ونجاعتها، لا يمكن أن تقطع دابر الإرهاب وجماعاته دون مواجهة فكرية مستمرة لأيديولوجيا الإرهاب ومنابعه الفكرية وتفكيك سردياته ومقولاته الزائفة وإثبات تهافتها. وفي هذا الإطار، فإن مواجهة الإرهاب الذي يتستر وراء الإسلام - وهو منه براء - يحتاج إلى عناية خاصة، بالنظر إلى مسؤوليته عن كثير من العمليات الإرهابية في معظم أنحاء العالم، وإلى ما لحق بصورة الإسلام والمسلمين من أضرار فادحة وما طال دولاً عربية شتى من دمار وخراب.

وبالقدر نفسه فإنه من الضروري على الغرب أن يلتفت إلى التنامي المقلق لأفكار اليمين المتطرف في كثير من دوله، والخطاب العنصري الذي يزداد عدد أنصاره ومروجيه يوماً بعد يوم، في ظل المزايدات السياسية والسعي المحموم من جانب الأحزاب والقوى المتنافسة إلى الفوز في السباقات الانتخابية أيّاً كانت الوسيلة، وبغض النظر عن التداعيات التي يمكن أن تترتب على هذا السلوك غير المسؤول. وظهر ذلك في توالي الحوادث البغيضة لحرق المصاحف وتدنيسها في بعض العواصم الأوروبية، وهي الحوادث التي تعكس كراهية مقيتة تتستر تحت مسمى حرية التعبير، وتظهر فيها أيضاً القابلية للعدوى، إذ انتشرت من بلد أوروبي إلى آخر في فترة وجيزة، معلنة عن أزمة حقيقية للديمقراطية الغربية التي أصبحت تفرز الكثير من الظواهر السلبية.

وأدانت دولة الإمارات هذه الممارسات أيضاً إدانة حاسمة، وشددت - انطلاقاً من ثوابتها الأخلاقية ومسؤوليتها الإنسانية - على أهمية احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب، وحاجة دول العالم إلى العمل معاً من أجل دعم المبادئ العالمية للتسامح والتعايش السلمي. وليس هناك شك في أن ما يُكسب خطاب دولة الإمارات في هذا الصدد قوته وتأثيره، هو «النموذج الإماراتي»، الذي استطاع أن يقدم صورة لمجتمع التسامح والتعايش والتفاهم، من خلال العديد من الآليات الناجعة، وذلك في اتساق تام بين الأقوال والأفعال، وهو ما يجعل من الإمارات محط التقدير والاحترام في كل مكان من العالم.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.